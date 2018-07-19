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Московский листок

"Pussy Riot" следует похвалить за проверку бдительности "органов"

Опубликовано 19.07.2018 автором Андрей Марковцев в разделе комментариев 1

террор мундиаль
"Pussy Riot" следует похвалить за проверку бдительности "органов"

Удивительно, но зачем полицеские сами снимают видео за которые их потом можно привлечь к ответственности, речь тут даже идет не об оперативной съемке, речь идет о записиях на собственные мобильные телефоны. Для чего они это делают? Чтобы разослать друзьям и показать им важность своего статуса? Других версий у меня просто нет.

Так и в случае с хулиганами на чемпионате мира: по всей видимости полицейский очень громко в неуважительной форме (возможно еще и не чищенных ботинках и помятой рубашке) с применением ненормативной лексики заявил: "Из-за вас теперь ФИФА наложит санкции на Россию и теперь надо выплачивать штрафы!" А он не думал, что ФИФА наложит на Россию штраф из-за него, потому что он не смог обеспечить безопасность мероприятия, так-как он был ответственным лицом. Возможно именно по его халатности и невнимательности участники "Pussy Riot" смогли выбежать на поле стадиона Лужники во время финального матча. А чтобы было, если бы попытались выбежать террористы, которые взрывали дома в конце 90-х?

Один из представителей силовых структур в приватной беседе мне сказал: «Где вы видели, чтобы полицейский у полицейского документы проверял, нигде такого в мире нет». Исходя из этой логики – имея полицескую форму, которая находится в свободной продаже магазинов военторга, мы можем смело проходить на любые мероприятия.

В первые годы Великой Отечественной войны многие стратегические объекты были захвачены именно потому, что диверсанты одев нашу форму беспрепятственно попадали на нужную им территорию не встречая никаких преград при проходе через постовые пункты. В форме - значит свой. Предъявите документ, я тебе сейчас покажу документ в штрафбате закончишь службу. С той поры, видимо ничего не изменилось. Однако, во всем мире проходя на мероприятия массового скопления людей проверяют личность сверяя документы. При убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, убийца тоже имел документы полицейского, предъявив который он и попал на мероприятие.

Надо это менять, надо с этим бороться, пора начинать проверять документы, чтобы не платить штрафы.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мы - не "Газпром", но тоже несем тепло и свет! Ваши РВСН.
!!!!OJTOT BOG---TAKIJA!!!&& написал 19.07.2018 01:03
""Pussy Riot" следует похвалить за проверку бдительности "органов""
-То таки да! Таки от 3,1416-ськоротиков хоть какая-никакая польза! То таки да...
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