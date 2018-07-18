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Московский листок

Красавицу убили из-за машины

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 5

Красавицу убили из-за машины

В Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер. 29-летняя Мецгер пропала 16 июля, когда отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Scoda Octavia - с ней и расправился потенциальный покупатель ее машины. 24-летний местный житель забил девушку молотком, а затем спрятал тело.

По словам задержанного, он убил Мецгер, чтобы бесплатно получить ее автомобиль. Молодой человек заявил, что раскаивается.

Ксения Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа Missis World Russia — конкурса красота для замужних женщин. Позже она переехала в США вместе с мужем и сыном. В 2018 году она вернулась в Россию, чтобы навестить родственников и разобраться с делами. Разобралась...



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
kirilis написал 18.07.2018 10:22
Это капитализм.
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....... . . . написал 18.07.2018 10:18
судя по фото обыкновенный российский крокодайл.
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3авидонов Никоним написал 18.07.2018 10:17
Если в Масквабаде людей стреляют из пистолетов (в лифту или на мосте), то на периферии огромной сраны денег на пистолеты нема.
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мдяяя написал 18.07.2018 10:12
русский мир во всей его мерзости
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(без названия)
Мещанин написал 18.07.2018 10:09
И че нас никто потом не любит?
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