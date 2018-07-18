Депутатам запретили критиковать Путина

Депутатам Государственной думы рекомендовали не критиковать президента Владимира Путина при обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к руководству КПРФ и администрации президента, такую установку сверху депутаты получили накануне обсуждения поправок в первом чтении. Аналогичные рекомендации распространяются и массовые акции протеста против реформы.

"Но им поставлен «красный флажок»: можно ругать реформу, но не персоналии и не критиковать президента – это главное", - сообщил изданию источник, близкий к руководству КПРФ.

По его словам, установки по премьеру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но нежелательна и его критика. "Это рекомендация, не приказ, но все всё понимают", - пояснил собеседник.

По словам собеседника газеты, в администрации президента, соответствующие договоренности были достигнуты давно. "Что за это получит оппозиция, прорабатывается в индивидуальном порядке", - пояснил он.

Близкий к Кремлю источник рассказал, что договоренности о «границах дозволенного» при обсуждении резонансных тем достигаются с близкими к власти политическими силами. По его словам, в Думе эти границы определяет председатель палаты Вячеслав Володин, а его помощники внимательно следят за исполнением договоренностей.

Сами депутаты наличие таких рекомендаций отрицают.

Депутат от КПРФ Юрий Афонин назвал позицию партии по реформе жесткой. «Мы обозначили свою позицию, она не меняется. Такая информация похожа на вброс, чтобы вместо реформы все обсуждали, что администрация просила не упоминать», — сказал он. Другой думский коммунист подтвердил изданию, что фракция действительно не собирается критиковать Путина - формально законопроект правительственный.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин заявил, что партия будет бороться за интересы избирателей, а критики президента нет, потому что реформа — это предмет диалога с главой государства. Зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал позицию партии по поправкам «резко отрицательной», но отметил, что речь идет об обсуждении законопроекта, а не «кандидатуры премьера».