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Московский листок

В России подорожает рыба из-за новых требований ФСБ

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 1

В России подорожает рыба из-за новых требований ФСБ

Пограничная служба ФСБ рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам, для перевозки продукции, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По оценкам ВАРПЭ, в Северном бассейне около 70% судов емкостью 22,5 тыс. тонн принадлежат иностранцам. Исключение иностранных судов из цепочки перевозок и перегрузки продукции приведет к колоссальным убыткам рыбодобытчиков, включая потери от остановки промысла и от возможной порчи продукции, предупреждают в ассоциации.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, компании, которая вылавливает на Севере 100 тыс. т трески, пикши и мойвы в год, из-за запрета придется дополнительно тратить на логистику $2 млн. Кроме того, срочная перестройка логистических маршрутов из-за невозможности работать с судами, принадлежащими иностранцам, во время пика путины может стоить компании до $1 млн. В целом дополнительные расходы отрасли могут достичь 12 млрд руб. в год.

По словам председателя, одной из крупнейших добывающих компаний Камчатки РК им В. И. Ленина Сергея Тарусова, рост стоимости перевозочных услуг отразиться и на конечной цене продукции. "Восполнить рынок российским морским транспортом сегодня невозможно: новый флот не строится, а старые суда списываются", - пояснил он.

В ФСБ на запрос издания не ответили. В Росрыболовстве сообщили, что вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Из глубины написал 18.07.2018 12:07
ФСБ ничего хорошего делать не умеет, кроме как воровать и всем гадить, в том числе собственному народу!
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