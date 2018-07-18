В Госдуме собрались чтить память Николая II исполнением "Боже, царя храни!"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по контролю и регламенту проработать возможность ежегодного чествования в Госдуме памяти Николая II.

Как сообщает РИА Новости, таким образом спикер нижней палаты парламента отреагировал на инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата "Единой России" Натальи Поклонской внести в регламент Государственной думы поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний звучал гимн царской России "Боже, Царя храни!" в память последнего русского императора.

"В ходе выступления Владимир Вольфович предложил рассмотреть комитету по контролю и регламенту предложение по установления дня памяти нашего последнего императора Николая II 17 июля. В этой связи принять решение, чтобы рамках Госдумы мы могли отдать дань последнему русскому царю. Нет возражений, если мы такое поручение дадим комитету по контролю и регламенту, чтобы вместе с фракциями было проработано предложение коллег Жириновского и Поклонской, чтобы мы выработали решение и в рамках, в том числе и совета Думы, обсудили это предложение? И дальше уже, если выйдем на консенсус, значит, это будет консенсус. Если не выйдем на консенсус… Значит, коллеги, в любом случае мы обсудим этот вопрос для того, чтобы потом уже определить для себя решение", — ответил Володин.