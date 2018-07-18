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Московский листок

В Госдуме собрались чтить память Николая II исполнением "Боже, царя храни!"

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 7

В Госдуме собрались чтить память Николая II исполнением "Боже, царя храни!"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по контролю и регламенту проработать возможность ежегодного чествования в Госдуме памяти Николая II.

Как сообщает РИА Новости, таким образом спикер нижней палаты парламента отреагировал на инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата "Единой России" Натальи Поклонской внести в регламент Государственной думы поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний звучал гимн царской России "Боже, Царя храни!" в память последнего русского императора.

"В ходе выступления Владимир Вольфович предложил рассмотреть комитету по контролю и регламенту предложение по установления дня памяти нашего последнего императора Николая II 17 июля. В этой связи принять решение, чтобы рамках Госдумы мы могли отдать дань последнему русскому царю. Нет возражений, если мы такое поручение дадим комитету по контролю и регламенту, чтобы вместе с фракциями было проработано предложение коллег Жириновского и Поклонской, чтобы мы выработали решение и в рамках, в том числе и совета Думы, обсудили это предложение? И дальше уже, если выйдем на консенсус, значит, это будет консенсус. Если не выйдем на консенсус… Значит, коллеги, в любом случае мы обсудим этот вопрос для того, чтобы потом уже определить для себя решение", — ответил Володин.

 

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Что бы только не сделать, лишь б отвлечь внимание от беспрецедентного геноцидарного акта по пенсиям.
-Что это? написал 18.07.2018 13:03
Фашистская "власть".
Народ....Смети к херам эту пену!!!!!!!!!!!
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и регламенту проработать возможность ежегодного ..
Амен написал 18.07.2018 12:59
+ с массовым завыванием в конце, стоя на коленях - "Прости нас, Государь!", с последующим самобичеванием (до первой крови).
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Можно еще......
В лад написал 18.07.2018 12:58
.....восстановить законодательные акты (более 100),ограничивающие права "богоизбранных", действующие в Российской Империи при Николае-2.
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(без названия)
3авидонов Никоним написал 18.07.2018 12:47
Какие же идиоты в госдуре заседают! Кошмар! Это не срана, а посмешище!
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Re: Есть предложение...
да постоянно,ежедневно написал 18.07.2018 12:46
маленький гауляйтер-как-никак,преемник кошерного Адольфа Гитлера!
Выполняет Ротшильдовско-Рокфеллерский план "БАРБАРОССА-2.0"!
Да,всем депутатам выдать SS-овскую форму.
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Есть предложение...
Крамольник написал 18.07.2018 12:36
Чтобы раз в год 20 апреля в зале заседаний Госдумы РФ звучал гимн фашистской Германии "Wenn die Soldaten" (Дойче зольдатен, унтер официрен, зондер коммандер, нихт капитулирен) в память последнего фюрера Третьего Рейха Адольфа Алоисовича Гитлера.
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И не помог иудейский бозжечок царю николашке 2.
пойте перепойте написал 18.07.2018 12:35
Народишку втыкают: то камуняцкие сказки, то царя с империей, то хрюсов рай, то мульти-культи.
Об одном не велено говорить, что Россия по праву должна быть русским государством.
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