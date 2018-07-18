"Голос" обнаружил на президентских выборах более 80 тысяч несуществующих избирателей

Движение в защиту прав избирателей "Голос" проанализировало видеозаписи с 233 участковых избирательных комиссий из 17 регионов и обнаружило расхождение в явке на 81731 избирателя на президентских выборах 18 марта. При подсчете сравнивались официальные результаты, то есть количество бюллетеней, обнаруженных в стационарных урнах и число избирателей, которые подошли к урнам и опустили бюллетени.

"Больше всего УИКов было просмотрено из Кемеровской области — 149 и общее расхождение по явке составило 42148 избирателей или в среднем 282 на один УИК… Самое большое расхождение было зафиксировано на УИКе № 1058 в Дагестане: по подсчетам видеонаблюдателей, реальное число избирателей, которые проголосовали в помещении для голосования — 548, а по официальным данным — 2710, то есть число избирателей было завышено в 5 раз. Также в 5 раз накрутили явку на участке №167 в Нальчике. По официальным данным, на этом участке проголосовали 1924 избирателя, но камеры зафиксировали лишь 425 человек. На девяти УИКах разница между подсчетом по данным видеокамер и официальными результатами составила более 1000 человек: пять таких УИКов — в Дагестане; два УИКа — в Кабардино-Балкарии, и по одному УИК в Кемеровской области и Ингушетии. На 53 УИКах разница составила от 500 до 1000 человек и на 108 УИКах — от 100 до 500.", - отметили в "Голосе", комментируя результаты исследования.

Активисты движения считают, значительные различия в явке свидетельствуют о массовых фальсификациях, допущенных в Дагестане, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, а также в Кемеровской области.