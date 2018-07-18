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Московский листок

Начальника МУРа признали виновным по делу о коррупции

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 0

Начальника МУРа признали виновным по делу о коррупции

Московский гарнизонный военный суд в среду признал виновным экс-главу московского уголовного розыска (МУРа) Виктора Трутнева по делу о посредничестве во взяточничестве, передает Интерфакс.

"Суд установил вину бывшего руководителя московского уголовного розыска Виктора Трутнева", - сказал судья, зачитывая приговор.

По данным следствия, Трутнев вместе с другими соучастниками в мае-июне 2017 года получили 70 тыс. долларов в качестве взятки для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

По данным газеты "Коммерсант", обвинение запросило для Трутнева десять лет лишения свободы. В настоящее время экс-глава МУРа находится под домашним арестом.

Кроме Трутнева по делу проходят еще три фигуранта: бывший сотрудник УФСБ Артур Юсуфов, а также оперативники Денис Семенов и Алексей Винокуров. Для Юсуфова прокуратура просит восемь лет лишения свободы, для Семенова и Винокурова — по семь лет.

 



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