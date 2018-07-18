Население России сократилось на 77,8 тысяч человек за пять месяцев

За пять месяцев текущего года население Российской Федерации уменьшилось на 77,8 тысячи человек, составив на 1 июня 146,8 миллиона человек, сообщает в среду Росстат.

Число новорожденных с января по май 2018 года снизилось до 651,1 тысяч человек с 679,2 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. При этом число умерших выросло до 798,3 тысяч человек с 791 тыс. человек в январе-мае 2017 года.

Таким образом, за январь-май 2018 года Росстат зафиксировал естественную убыль населения на 147,2 тыс. человек (против 111,8 тысяч человек в январе-мае 2017 года). Миграционный прирост компенсировал потери только на 47,2%. С января по май 2018-го в Россию переехали 69,5 тысяч человек.