Реальные доходы россиян перестали расти

Рост реальных доходов россиян в июне 2018 года замедлился почти до нуля, составив 0,2% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте, сообщает Росстат.

При этом, по итогам первой половины 2018 года доходы населения увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июне увеличились в годовом выражении на 3,2% - до 33,28 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июня составила 45,84 тыс. рублей, что на 9,7% выше, чем годом ранее.