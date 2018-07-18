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Московский листок

Реальные доходы россиян перестали расти

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 1

Реальные доходы россиян перестали расти

Рост реальных доходов россиян в июне 2018 года замедлился почти до нуля, составив 0,2% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте, сообщает Росстат.

При этом, по итогам первой половины 2018 года доходы населения увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июне увеличились в годовом выражении на 3,2% - до 33,28 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июня составила 45,84 тыс. рублей, что на 9,7% выше, чем годом ранее.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
как бы понятно написал 18.07.2018 18:55
а нафига расти доходам, если у россиян есть путин, крым и донбасс?
этого набора достаточно для счастья любого русского, даже если он бурят
а если не хватает - значит он русофоб, пятая колонна, либераст или вообще пяндособяндеровец!
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