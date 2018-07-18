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Московский листок

Экс-глава МУРа получил условный срок вместо 10 лет тюрьмы

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 1

Экс-глава МУРа получил условный срок вместо 10 лет тюрьмы

Московский гарнизонный военный суд в среду приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего главу московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева по делу о коррупции.

Отставному полицейскому вменялась часть 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Сумма взятки, посредником в которой являлся Трутнев, составила 70 тысяч долларов. В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить его к 10 годам лишения свободы, однако суд неожиданно смягчил обвинение бывшему начальнику МУРа.

"Изучив материалы дела и показания свидетелей, суд приходит к выводу о том, что обвинение следует квалифицировать по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ" (покушение на мошенничество в особо крупном размере - ИФ). Признать Трутнева виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей", - цитирует Интерфакс решение судьи.

Согласно приговору, другие фигуранты дела - бывшие офицеры Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексей Винокуров, Денис Семенов и Артур Юсуфов также получили условные сроки - три, четыре и четыре с половиной года соответственно - со штрафами до 500 тысяч рублей.

По данным следствия, Трутнев вместе с другими соучастниками в мае-июне 2017 года получили 70 тыс. долларов в качестве взятки для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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70 тонн
бакинских?? написал 18.07.2018 18:41
ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО!
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