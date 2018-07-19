Даже в "загончик для скота" вышло 1,5 тысячи протестующих!

В согласованном митинге против повышения пенсионного возраста в парке "Сокольники" в Москве приняли участие 1,5 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"На территории парка культуры и отдыха "Сокольники" завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Полиция обеспечила охрану правопорядка и безопасности. Нарушений при проведении мероприятия не допущено.

Ранее координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил, что в акции участвуют представители "Левого фронта", КПРФ, "Революционной рабочей партии", экологи, анархисты, представители других общественных движений.

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Это официальная информация.

В реальности загончик в парке Сокольники - это было единственное место, где власти столицы разрешили проводить митинг против повышения пенсионного возраста. Собственно, загончик гордо называется "гайд-парк", то есть по идее там и согласовывать ничего не надо. Но - пришлось согласовывать, проходить через рамки и наблюдать усиленный наряд полиции, которая пропускала на мероприятие буквально с секундомером. Вот эти полторы тысячи человек стояли у входа и ждали, пока пробъет условленный час. Ну и закончить митинг тоже предписывалось минута в минуту.

Вот такая у нас сегодня "свобода собраний".

Флагов КПРФ я не обнаружил, выступавших от имени этой партии тоже. Принимавшие участие в организации ОКП и РОТ-Фронт наоборот, присутствовали, причем звук как раз обеспечивала ОКП, за что получила одно выступление для Дениса Зоммера. РРП, видимо, принимала более значительное участие - от нее выступило двое молодых людей, весьма смутно представлявших проблемы пенсионного возраста.

Как ни странно, толковей и убедительней всех выступали представители от "правых" - Максим Калашников (Партия дела), Владимир Хомяков (НС) и протоиерей Всеволод Чаплин.

Ну и "глас народа", разумеется - читали стихи, даже спели песенку из фильма "Я иду шагаю по Москве".

Камер было много, так что при желании легко будет найти и посмотреть запись, может, я что важное и пропустил.

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Мне почему-то организаторы решили слова не давать. Может и правильно, что я могу сказать, кроме того, что именно мой год рождения, 1959-й и стал первым, кого "кинули" с этой пенсией.

В принципе, все, что я хотел сказать этим людям, я уже вчера написал:

77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе

В плюс к тому разве что еще пара нюансов.

Во-первых, мое поколение строго выполнило свою часть "общественного договора" - вот в 1977 году, когда я оформлял себе пенсионную книжку, мои обязанности и обязательства государства были прописаны в Кодексе законов о труде. И свою часть договора я за 40 лет выполнил - можете посмотреть в мою трудовую книжку - работал, получал благодарности и награды, взысканий не было. А вот когда пришла пора этому государству выполнять его обязательства, оно почему-то решило, что это я сам виноват - плохо работало наше поколение, не смогло обеспечить себя пенсией...

Но давайте же по-честному - пенсия и до ее грядущей отмены, была оскорбительно маленькой. Нельзя на нее прожить, и все "молодые" пенсионеры вынуждены как-то подрабатывать. Но крошечная пенсия, по сути, это небольшой довесок к тому, что в 60 лет вы уже не можете зарабатывать так, как в 30, просто поизносились уже. И вот эту компенсацию решили вам больше не давать.

Но это значит, что вам на прожитье будет однозначно не хватать. И вот эти 4,6 миллиона человеческих жзней, которые оборвутся до начала нового пенсионного возраста - это вранье. Умрут больше! Потому что это считалось из рассчета получения пенсии, а теперь ее не будет! Значит, кому-то не хватит на лекарства, кто-то недополучит витаминов, а кто и просто калорий... А ведь смертность и так после короткого перерыва стала расти.

Вот это и называется геноцидом. Геноцидом людей старшего поколения.

Это, кстати, касается всех. Или почти всех. Объект геноцида - все мы.

И вот к нам, к объекту геноцида, обращается правительство с вопросом - где оно возьмет денег нам на пенсии?

А разве мы обязаны отвечать на этот вопрос за правительство? Нас разве кто спрашивал, когда формировал экономическую политику, согласно которой наша страна первая в мире по росту числа миллиардеров - и последняя в Европе по продолжительности жизни.

Это пенсионеры должны спрашивать у правительства, где наши пенсионные накопления!

Если верить официальной экономической статистике, то наша страна одна и первых в мире по экономическому росту. Так где же деньги? Если же управление экономикой неэффективно, то речь должна идти даже не об отставке правительства - это раньше надо было.

Речь должна идти о банкротстве государства! Да, если государство не в состоянии выполнить своих обязательств перед гражданами пенсионного возраста - объявляйте себя банкротами! И мы сами начислим себе из ликвидируемого имущества, чего нам надо. Отдавайте нам отжатые в свое время олигархами заводы и нефтяные промыслы, "Газпром" отдавайте и "Роснефть". Нам отдавайте! А мы уж сами разберемся, что с ними делать, вместо никчемных нынешних руководителей.

Вот как надо ставить вопрос!

Понятно, что банкротить самих себя наши "хозяева жизни" не захотят, но вопрос-то поставить надо! И в суд подать, кстати. А не трещать без умолку на митингах одно и тоже - что, Медведев с Солуяновым станут просматривать видео с митинга в кустах за сортиром в парке Сокольники? А вот исковое заявление прочесть придется.

И второй вопрос - это цена вопроса. Экономист Андрей Бунич, которому на митинге тоже слова не досталось, подсчитал, что речь идет об экономии для казны примерно 2 миллиардов долларов. То есть сумме, которая по карману даже одному из олигархов, не говоря о всей сотне, которой принадлежит сегодня вся Россия. И то, по мнению Бунича, через несколько лет потери от этой реформы превысят сегодняшний выигрыш.

Но тут вопрос в другом - потери будут потом, и потери будут для казны. А вот 2 миллиарда можно "сэкономить" по собственным карманам уже сейчас. Вот и весь бэкграунд этой истории с "пенсионной реформой"! Так уже было в 2005-м году, когда ожидаемый выигрыш от отмены льгот вылился для бюджета в сумму потерь в несколько раз большую. Но те, кто нажился на этом, об интересах государства беспокоились очень мало... Но вот Следственному комитету побеспокоиться следовало бы.

Естественно, всего этого участники митинга не услышали. Неплохо провели время, неплохо завели друг друга лозунгами и малореальными планами. Разошлись.

Кстати, 9 сентября в Москве и Московской области выборы глав регионов. Как вы думаете, был на митинге хоть один из кандидатов?

Команды не было...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск