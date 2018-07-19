Найдите время прочитать изначальный пост (внизу, после звездочек). Финал у этой истории получился чудесным.

Петру Милосердову вменяли четыре (!) эпизода по экстремистским статьям. Особенно прекрасным был последний – размещение ролика в интернете, в неустановленное время и неустановленном месте. Якобы Милосердов 4 ноября 2015 года опубликовал экстремистский ролик с Русского марша 2011 года. Возбудили отдельное (!) уголовное дело. Отдельно объявили за это, как выясняется сейчас, в федеральный розыск. Наказание по статье – такое же, как и за создание экстремистского сообщества, до 4 лет.

Так вот. Сняли это обвинение. Чтобы совсем не позориться, опера заставили написать рапорт, что он допустил… техническую ошибку.

Эта техническая ошибка послужила причиной для ареста, стоила человеку полугода жизни (хотя измерять время, проведённое в тюрьме, днями и месяцами – расчёт неточный), а государству – десятков тысяч рублей на дорогостоящую экспертизу.

Спрашивать, во сколько обошлась баллистическая экспертиза игрушки – муляжа автомата Калашникова, купленного в сувенирном магазине Ижевска – язык не повернётся.

Вот и всё дело такое же. Муляж.

19 июля, в четверг, состоится суд. Следствие настаивает на продлении содержания под стражей. 14:00, Хамовнический суд. 7-й Ростовский пер., 21. 3-й этаж, судья Сырова.

***

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Ключевая — это создание экстремистского сообщества Милосердовым и Поткиным, ст. 282.1, ч. 1.