Найдите время прочитать изначальный пост (внизу, после звездочек). Финал у этой истории получился чудесным.
Петру Милосердову вменяли четыре (!) эпизода по экстремистским статьям. Особенно прекрасным был последний – размещение ролика в интернете, в неустановленное время и неустановленном месте. Якобы Милосердов 4 ноября 2015 года опубликовал экстремистский ролик с Русского марша 2011 года. Возбудили отдельное (!) уголовное дело. Отдельно объявили за это, как выясняется сейчас, в федеральный розыск. Наказание по статье – такое же, как и за создание экстремистского сообщества, до 4 лет.
Так вот. Сняли это обвинение. Чтобы совсем не позориться, опера заставили написать рапорт, что он допустил… техническую ошибку.
Эта техническая ошибка послужила причиной для ареста, стоила человеку полугода жизни (хотя измерять время, проведённое в тюрьме, днями и месяцами – расчёт неточный), а государству – десятков тысяч рублей на дорогостоящую экспертизу.
Спрашивать, во сколько обошлась баллистическая экспертиза игрушки – муляжа автомата Калашникова, купленного в сувенирном магазине Ижевска – язык не повернётся.
Вот и всё дело такое же. Муляж.
19 июля, в четверг, состоится суд. Следствие настаивает на продлении содержания под стражей. 14:00, Хамовнический суд. 7-й Ростовский пер., 21. 3-й этаж, судья Сырова.
***
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Ключевая — это создание экстремистского сообщества Милосердовым и Поткиным, ст. 282.1, ч. 1.
Ещё два эпизода — по ст. 282, ч. 2, п. «в». Это размещение «неустановленными лицами» двух текстов — в деле они ЕДИНСТВЕННЫЕ экстремистские преступления, совершённые экстремистским сообществом. С помощью этих текстов Милосердов и Поткин, говорит следствие, собирались в Казахстане в 2012 году свергать режим елбасы.
И четвёртый эпизод — ст. 282, ч. 1. По версии следствия, 4 ноября 2015 года Пётр Милосердов — «в неустановленное время» «в неустановленном месте» — разместил в Ютьбе некий ролик. 4 ноября — это день проведения Русских маршей, если что. То есть к этому времени Милосердов, уже подозреваемый в создании экстремистского сообщества, взял и ещё слегонца себе накинул — опубликовал экстремистский ролик. Ну идиот же, да.
Что это за ролик, Пётр, разумеется, не видел. И ролика этого — хоть все глаза иссмотри — обнаружить в интернете не удалось. Но зато удалось выяснить (не спрашивайте, как), что там якобы было видео с Русского марша-2011. Для усвоения материала хорошо бы посмотреть, что вообще было на Русском марше в 2011 году — разрешённом, заметим. Где там Милосердов с экстремизмом? Нет там Милосердова с экстремизмом.
А теперь — ВНИМАНИЕ! Наказание за ролик такое же, как и за создание экстремистского сообщества (в соответствующих редакциях). До 4 лет лишения свободы.
По всей видимости, этот «неустановленный» ролик разместили, может, и «в неустановленное время» «в не установленном месте», но — «неустановленные лица». Те, которые установили, что Милосердов во что бы то ни стало должен сидеть.
киргуду написал 19.07.2018 01:20