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Московский листок

О страшных пытках в тюрьмах Восточного Казахстана

Опубликовано 19.07.2018 автором Елена Семёнова в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
О страшных пытках в тюрьмах Восточного Казахстана

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Новая волна насилия и пыток в исправительных учреждениях. Чем громче и больше ты заявляешь о пытках, тем больше непредсказуемы действия и сотрудников учреждения, спец.прокуроров и следователей УСБ, которые вместо надлежащего расследования заявления о пытках путем угроз заставляют осужденных отказаться от своих показаний. На сегодняшний день, в этом лидирует учреждение г. Семей ОВ -156\15 а также прокуратура ВКО и УСБ ДВД ВКО, вспомним все события за последние 10 месяцев.

В октябре 2017 года на протяжении 5 дней мне пришлось ночевать в комнате ожидания учреждения ОВ-156\15, так как руководство учреждения пыталось не допустить меня к осужденным для краткосрочных свиданий. Однако, не смотря на все усилия руководства учреждения, встреча с осужденными состоялась. В результате этой встречи вскрылось массовое и длительное применение пыток к десяткам осужденных.

Затем начинаются судебные процессы по «раскрутки» четверых осужденных Иванова, Трунова, Волошанина и Радионова, которые первые в ходе процесса заявляют о жестоких пытках которым подверглись не только они, но и другие осужденные в данном учреждении. Однако, суд не дожидаясь окончания следствия по факту пыток, выносит обвинительный приговор и добавляет по пять лет осужденным за неповиновение. В это же время, десятки осужденных заявляют о пытках и изнасилованиях в данном учреждении.

Осужденные дают показания и пишут заявления, пишутся заявления об убийствах осужденных чья смерть была списана на болезни, и забыта однако осужденные давали показания в том числе, по факту того, как был утоплен осужденный. И казалось, справедливость восторжествовала, возбуждаются уголовные дела, у кого то не осталось наружных следов и синяков, но остались внутренние повреждения, которые не спрячешь и которые докажет любая суд.мед экспертиза с легкостью но с одним НО…. ЕСЛИ ТОЛЬКО БУДЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СПРАВЕДЛИВОМ И ЧЕСТНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ.

Что же происходит по факту? Уголовные дела закрываются за отсутствием состава преступления, ходатайства о проведении экспертиз по стамбульскому протоколу откланяются, ходатайства о проведении комплексных экспертиз игнорируются, свидетели не допрашиваются, очные ставки не проводятся. Ответ прокуратуры ВКО: В ходе расследования доводы осужденных не нашли своего объективного подтверждения. Это с учетом сексуального насилия, с учетом попытки убийства, с учетом переломов и всего остального… Но зато, проводя надлежащее расследование осужденных пытались: задушить двое держали за руки за ноги а один сотрудник душил, насиловали и тушили сигареты на теле, избивали, топили и многое другое.

Осужденный Ефремов пытался покончить собой, сейчас в срочном порядке его вывезли с учреждения ОВ -156\15 в учреждение ОВ-156\17 где его насиловали и пытали сотрудники ДУИС ВКО по приказу Молдажанова. Ефремов понимая, что для него это может быть последним этапом в его жизни, на левой стороне груди выколол « в моей смерти прошу винить Молдажанова и учреждение иу…» дальше он не успел выколоть. Что с ним сейчас делают и каким пыткам подвергают неизвестно, но с учетом садистских наклонностей боюсь даже предположить.

Осужденный Васильев который подвергался пыткам и сексуальному насилию пытался покончить собой его прооперировали и закрыли в СУС, сейчас он находиться там, дело закрыто, хотя я думала что изнасилование по факту легко доказать, однако суд.мед экспертиза оказалась бессильна. Осужденный Ерекешев который неоднократно подвергался пыткам сейчас в тяжелом состоянии в больнице, спасаясь от пыток и утопления он проглотил несколько больших электродов. Как же проводиться расследование в отношении осужденного Ерекешева, если он пошёл на такой шаг? Осужденного неоднократно после подачи заявления по факту пыток топили, следователь УСБ ДВД подполковник Абдрахимов приезжал и проводил очную ставку угрожая осужденному Ерекешеву.

Данный следователь отказался взять у осужденного ходатайство об изъятии видеозаписей с камер продола и камеры №6 в ДИЗО, где на записях видно как осужденного Ерекешева насильно выводят из камеры и заводят в душевую, туда следом заносят матрас, там его начинают топить. Осужденному следователь УСБ так же отказал в проведении психологической экспертизы. Сейчас осужденному Ерекешеву нужна срочная операция, ему тяжело ходить, сидеть, живот вздулся, тяжело дышать, операцию в учреждении он может просто не перенести, либо….

Но как я предполагаю для руководства ДУИС ВКО легче списать смерть осужденного. Осужденный Усманов был в целях безопасности этапирован в учреждение ОВ-156\1 (СИЗО) г. Усть-Каменогорска. Несмотря на постановление следователя о признании меня представителем потерпевшего Усманова доступ к нему начальником СИЗО, был запрещен. В результате его подвергают пыткам, в том числе психологическим, его сажали в камеру которая была вся в крови, его заставляли есть с пола, ему отказались предоставлять врача, ему отказали в праве на телефонный звонок.

С учетом того, что осужденный находится на психиатрическом учете и легко возбудим, то по моему мнению, все действия сотрудников учреждения и начальника ДУИС ВКО направлены на доведения осужденного Усманова до самоубийства. Это только озвученные фамилии и кто смог подать заявления. Но, есть те кто не может подать заявления потому что заявления с данного учреждения не выходят, их просто скрывают .

Осужденный Ахметов Акболат писал заявления генеральному прокурору, однако заявление просто не возможно подать через спец.часть. Осужденный хотел сообщить о том, что неоднократно подвергался пыткам. Во время Уразы осужденного заставили насильно пить воду, топили в тазике с водой с добавлением хлорки и песка, у осужденного забирали передачи, которые ему присылали родственники, заставляли делать денежные переводы.

Во время плановых обысковых мероприятий, которые прошли в 23.05.2018 года, в учреждении избивали осужденного пенсионера Лебедева, и это только мизерная часть тех осужденных которые подверглись и подвергаются пыткам в исправительных учреждениях ВКО.



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