В Петербурге правительству показали красную карточку

Петербург. Вчера на Малой Садовой в 19.15. В ответ на "пенсионную реформу" и беспрецедентный запрет всех массовых акций вплоть до 25 июля, петербуржцы показали красную карточку Кремлю, Смольному и депутатам.

Задержаны 15 человек. Акция стала возможна благодаря усилиям штаба, объединившего практически все левые организации города и почти десяток независимых профсоюзов.

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Леонид Развозжаев сообщает: Друзья мне поступила очень хорошая и достоверная информация, о том, что депутаты Госдумы от фракции КПРФ всё же будут проводить встречу с гражданами у Государственной думы 19 июля, в день рассмотрения людоедского законопроекта о поднятии пенсионного возраста!

Вероятней всего встреча пройдёт утром до начала рассмотрения закона на пленарном заседании.

Я никого не призываю что-то делать, но сам скорее всего пойду к Госдуме 19-го июля. Так как людоедская пенсионная реформа — это последний рубеж, после которого в России начнётся настоящий капиталистический ад! Так же по моей информации большая часть левых активистов различных организаций так же собираются выйти в этот день к Госдуме, чтобы пообщаться с депутатами, которые стараются защитить граждан от геноцида.

При это особо хочу обратить ваше внимание что либералы пока молчат по этому поводу и, пожалуй, самое главное, совершенно непонятно мобилизует ли Навальный своих "школьников" в этот день. Я подозреваю что он этого не сделает, лично для меня это будет означать то что Навальный является человеком, полностью контролируемым властями, потому что такие законопроекты просто так в "тишине», в Госдуме обсуждаться не должны.

Ещё раз повторюсь я никого ни к чему не призываю, никого никуда не приглашаю, сами понимаете у меня надзор и за подобные призывы мне сразу же грозит тюремное заключение. А при моём состоянии здоровья это верная гибель. Так что просто примите к сведению информацию.

И самое главное, следите за сообщениями в сети, будет ли встреча с депутатами, есть основания полагать что такое сообщение появится в последний момент, возможно за день до события. Но в любом случае будет ли такая встреча или нет, мне кажется какое-то количество порядочных и свободолюбивых людей настоящих граждан России в этот день будет находится в окрестностях Госдумы.