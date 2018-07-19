Бывшие братья присоединились к евросанкциям

Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Страны-кандидаты в ЕС Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия - вот список новых санкционеров.
Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.
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Насчет моста как-то слиберальничали - его тысячи человек строили, всех надо под санкции, инженеров, рабочих, крановщиков, водителей, бетонщиков...
И как-то забыли про строителей трассы "Таврида" - как можно строить дороги в "оккупированном" Крыму! Там еще элктростанции построили, разные другие объекты инфраструктуры - сейчас вот над подачей воды в Крыму думают. Как можно такое простить?
Вот перекрыть Крыму воду и подачу электроэнергии - это дело доблести и геройства. За такое и в НАТО можно принять, и в ЕС. Надо бы еще, как в средние века, забрасывать в Феодосию барахло, зараженное чумой - вот было б гарно и гуманитарно.
Насчет новых фигурантов санкционного списка все, в общем, ясно - Грузия и Украина из числа обиженных, Албания и Норвегия спокон века к России относятся без большой любви, хотя и неплохо наживались на нас. С Черногорией обидно, у меня до сих пор где-то валяется открытка, которой больше 100 лет "Помогите Сербии и Черногории". Помогли. Теперь вот враги на всю жизнь и оккупанты. И чем им так турки жить мешали? Тоже и страна член НАТО, и кандидат в ЕС уже 40 лет...
В Грузии уже теперь официально называют весь советский период - оккупацией. Сталин, Берия, Орджоникидже, Енукидзе - все оккупанты, причем русские. Вот и по примеру Украины перекрыли бы трассу из Тбилиси на Владикавказ, кстати, переименованный зачем-то из Орджоникидзе. Опять же "Боржоми" у нас теперь на каждом углу... Пусть себе в Европу поставляют. А оккупантам зачем? Оккупантам не нужно. Тем более, что и дипломатические отношения разорваны, можно вообще друг на друга внимания не обращать. Как Кикабидзе. Украина вот Крыму воду обрубила, пусть и Грузия нам "Боржом" отрубает.
А.Б.
А нас то за что? написал 19.07.2018 09:19
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 19.07.2018 09:11
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"Да, считаю, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидера государства, следует считать его ответственным. Вашингтон не может допустить повторения того, что произошло".
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Между тем, американский политик и спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил о том, шо Штаты накажут россию за вмешательство в выборы новыми санкциями.
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Ну шо, блаженныя -- готовьтесь затягивать пояса по размеру шеи ))
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Уже скоро написал 19.07.2018 09:00
Опять же,Лепсеридзе и Повалий и прочих-за поребрик.Нехай там спивают.
За лари и хрывни.
Octouber написал 19.07.2018 08:58
Именно поэтому Россия постоянно подвергается безответным оскорблениям и со стороны запада и со стороны соседей. Политикой страны правит криминально-демократический клан всплывший на поверхность власти как дерьмо всплывает после бури, а отсюда и наплевательское отношение к чести России главное чистоган для воров и бандитов!Время показало, что народ очень ошибался в отношении путина. Он не способен оправдать доверие народа и работает исключительно на мафию, убивая тем самым страну. Россия превращена в колонию, дойную корову, в оккупированную территорию и еще черт знает во что! К сожалению у народов России не осталось иных путей как только объединенными усилиями патриотов страны совместно с Армией и Флотом через революцию очистить страну от криминала и вернуть государство на путь восстановления!