Бывшие братья присоединились к евросанкциям

Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Страны-кандидаты в ЕС Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия - вот список новых санкционеров.

Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.

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Насчет моста как-то слиберальничали - его тысячи человек строили, всех надо под санкции, инженеров, рабочих, крановщиков, водителей, бетонщиков...

И как-то забыли про строителей трассы "Таврида" - как можно строить дороги в "оккупированном" Крыму! Там еще элктростанции построили, разные другие объекты инфраструктуры - сейчас вот над подачей воды в Крыму думают. Как можно такое простить?

Вот перекрыть Крыму воду и подачу электроэнергии - это дело доблести и геройства. За такое и в НАТО можно принять, и в ЕС. Надо бы еще, как в средние века, забрасывать в Феодосию барахло, зараженное чумой - вот было б гарно и гуманитарно.

Насчет новых фигурантов санкционного списка все, в общем, ясно - Грузия и Украина из числа обиженных, Албания и Норвегия спокон века к России относятся без большой любви, хотя и неплохо наживались на нас. С Черногорией обидно, у меня до сих пор где-то валяется открытка, которой больше 100 лет "Помогите Сербии и Черногории". Помогли. Теперь вот враги на всю жизнь и оккупанты. И чем им так турки жить мешали? Тоже и страна член НАТО, и кандидат в ЕС уже 40 лет...

В Грузии уже теперь официально называют весь советский период - оккупацией. Сталин, Берия, Орджоникидже, Енукидзе - все оккупанты, причем русские. Вот и по примеру Украины перекрыли бы трассу из Тбилиси на Владикавказ, кстати, переименованный зачем-то из Орджоникидзе. Опять же "Боржоми" у нас теперь на каждом углу... Пусть себе в Европу поставляют. А оккупантам зачем? Оккупантам не нужно. Тем более, что и дипломатические отношения разорваны, можно вообще друг на друга внимания не обращать. Как Кикабидзе. Украина вот Крыму воду обрубила, пусть и Грузия нам "Боржом" отрубает.

А.Б.