Рейтинг Национального Лидера подтачивает социальный пессимизм

Несмотря на чемпионат мира по футболу, ставший для многих россиян праздником длиной в месяц, в конце июня социальные настроения и ожидания граждан в целом ухудшились. К такому выводу пришли социологи "Левада-Центра", сравнившие показатели начала лета с данными за апрель и февраль.

По сравнению с концом зимы россияне стали пессимистичнее в оценках не только ситуации в стране в целом, но и положения своих семей. Возросли опасения относительно будущего развития экономики страны и собственных возможностей обеспечивать хотя бы привычный уровень жизни для себя и своих близких. Доля негативных оценок материального положения семей и экономического положения страны в целом выросла за это время на 10%. Кроме того, стало в полтора раза больше негативных прогнозов изменения положения семьи и страны в целом.

Аспекты формирования общего социального настроения в стране отражает индекс Социальных настроений (ИСН), измеряемый социологами. В июне по отношения к апрелю этот показатель снизился на 13%.

В том числе оценки личного положения респондентов ухудшились на 10%, оценки ситуации страны в целом и ожидания на будущее своих семей и страны - на 12%, оценки действий властей - на 18%.

При этом население все больше разочаровывается в способности власти решать текущие проблемы и налаживать нормальную жизнь в стране: по отношению к февралю доля тех, кто считает, что правительство не сможет улучшить положение дел в стране в ближайший год, выросла на 17% и достигла 58%.

Формирование общественных настроений все более зависит не от информационного фона, абстрактных надежд на неконтролируемые обстоятельства, а от личного повседневного опыта граждан, отмечают специалисты "Левада-Центра". Серьезным вызовом для ухудшения социальных настроений стали известия о пенсионной реформе и увеличении НДС - в добавление к уже повысившимся ценам на бензин.

Отметим, негативные настроения, связанные с повышением пенсионного возраста, все больше накапливаются у работающих россиян. Если последние несколько лет к 40-летнему возрасту формировался такой же низкий уровень социального оптимизма, какой ранее был характерен для граждан более старшего возраста, то сейчас скептиками оказываются уже 30-летние. В группе людей нынешнего пенсионного возраста уровень настроений выше, чем у людей старше 40 лет, только что узнавших, что им предстоит работать еще как минимум пять дополнительных лет, констатируют социологи.

В середине июня российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Старт реформы намечен на январь 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин - 63 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

- Ах, Левада-Левада, - вспоминает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь когда-то это была всё же социология, хоть однообразное либеральное дно и просвечивало за выводами, но какие-то научные оттенки в данных мелькали, срабатывало обобщение... теперь же на простой силлогизм не хватает то ли смелости, то ли ума - ведь социальный пессимизм тоже чем-то порождается, и если проанализировать данные последних недель (о катастрофическом падении уровня жизни, о том что иссякли накопления и значительная часть населения давно залезла в кредиты), - то как бы яснее станет природа этого пессимизма и его, так сказать, будущее, ведь и пессимизм бывает разный - вымирать по воле правящего класса не всякий народ согласится, а ему, народу-то нынче либерал-реформаторы предлагают именно это: с одной стороны при низких зарплатах рост тарифов и вообще всего "качества жизни" (любых услуг и товаров дороговизна), с другой - отодвигается пенсионный возраст, то есть работать за гроши и жить без будущего (для своих детей хотя бы), не то что светлого, а хотя бы на уровне недавнего прошлого будущего, предлагается ещё подольше. И это уже не пессимизм, это то самое отчаяние, которое мыслящих, а не плывущих по течению граждан подвигает к мысли об альтернативной организации внутри тела общества, то есть к мысли о революции, о свержении правящего класса, так что где либералы видят пессимизм мы, большевики, как и сто лет назад обязаны видеть поле для пропаганды и работы с населением.И тогда не очередной спад, а подём настроений к революционной ситуации неизбежен.

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