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Московский листок

Бизнес попросил разрешения выкидывать работников без причины

Опубликовано 19.07.2018 в разделе комментариев 1

Бизнес попросил разрешения выкидывать работников без причины

Бизнес-сообщество обратилось в Минтруд с просьбой внести в Трудовой кодекс новое основание для увольнения в коммерческих компаниях — в связи с утратой доверия. Об этом, как пишут «Известия», сообщил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. 

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — отметил Баснак, подчеркнув, что этот вопрос находится пока на стадии обсуждения.

***

На русский переводится - бизнес попросил разрешения увольнять сотрудников вообще без повода. "Не нрависся ты мине!"



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Всего комментариев к статье: 1
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Между прочим
Михаил, г. Москва написал 19.07.2018 12:10
Между прочим, утрата доверия как основание для прекращения трудовых отношений фигурировала и в советском КЗОТе (1971 г.). Кому не лень, найдите и посмотрите статью 254. Так что, уважаемая редакция, эта ваша очередная "шпилька" в адрес капитализма вообще и бизнеса в частности на сей раз выглядит неубедительно.
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