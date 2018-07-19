Бизнес попросил разрешения выкидывать работников без причины

Бизнес-сообщество обратилось в Минтруд с просьбой внести в Трудовой кодекс новое основание для увольнения в коммерческих компаниях — в связи с утратой доверия. Об этом, как пишут «Известия», сообщил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — отметил Баснак, подчеркнув, что этот вопрос находится пока на стадии обсуждения.

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На русский переводится - бизнес попросил разрешения увольнять сотрудников вообще без повода. "Не нрависся ты мине!"