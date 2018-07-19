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Московский листок

Госдуму пикетируют противники пенсионной реформы

Опубликовано 19.07.2018 в разделе комментариев 0

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Госдуму пикетируют противники пенсионной реформы

Представители движения "Левый фронт", КПРФ, "Коммунистов России" и партии "Яблоко" проводят утром 19 июля одиночные пикеты против повышения возраста выхода на пенсию у здания Госдумы на Охотном ряду, где депутаты начали рассматривать в первом чтении законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство. 

Как передает "Интерфакс", на Охотном ряду с одиночными пикетами против повышения пенсионного возраста выступают несколько депутатов фракции КПРФ, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, представитель "Яблока" Сергей Митрохин, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

Напомним, в середине июня российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. 

Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. 

Решение вызвало критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст в регионах начались акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции.

Напомним, 16 июля Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство, передает корреспондент РИА Новости. Изменения предусматривают постепенное — с 2019 по 2034 год — повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин до 65 с 60 лет, для женщин до 63 с 55 лет. Так, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения, в случае принятия закона в предложенном правительством виде, получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно.

А вчера в Москве в митинге против повышения пенсионного возраста в парке "Сокольники" в Москве приняли участие 1,5 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"На территории парка культуры и отдыха "Сокольники" завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Полиция обеспечила охрану правопорядка и безопасности. Нарушений при проведении мероприятия не допущено.

Ранее координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил, что в акции участвуют представители "Левого фронта", КПРФ, "Революционной рабочей партии", экологи, анархисты, представители других общественных движений. 

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