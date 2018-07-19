Пётр Верзилов поведал из-за решётки, как готовилась последняя акция Pussy Riot

Участник акции Pussy Riot Петр Верзилов в интервью «Русской службе Би-Би-Си» рассказал о подготовке к акции «Милиционер вступает в игру» во время финального матча чемпионата мира по футболу и последующем допросе.

Акционист заявил, что на вопросы о милицейской форме отвечал словами президента России Владимира Путина: «Он [Путин] в ответ на вопрос о вторжении российских войск в Крым сказал, что любую форму и погоны можно купить в магазине, она у нас в свободной продаже. Стоит около пяти тысяч рублей», — пояснил Верзилов. По его словам, такой ответ злил сотрудников ФСБ, а сотрудники полиции «трогали и мяли» уставную одежу акционистов и «говорили, что сами копят и покупают себе в магазинах, потому что из той, что выдают, все торчит, она сидит колом и плохо подогнана».

Арестованный рассказал, что в опорном пункте «Лужники» их допрашивали 20 сотрудников ФСБ и центра «Э». Больше всего правоохранителей волновало, где акционисты взяли форму и как попали на стадион. «Нас не били, не пытали, просто орали. И интересовали их совсем простецкие детали — с какой стороны мы зашли на стадион и где купили форму. Это показывает уровень профессионализма. А на мероприятии, на минуточку, сидели 17 президентов», — сказал Верзилов в интервью.

Пётр рассказал изданию, как проходила подготовка к акции. По его словам, участники Pussy Riot «пару раз побегали» «по одному из футбольных полей Москвы», но не уточнил, по какому.

По его словам, у всех четверых были настоящие Fan ID и билеты на матч. Часть билетов была куплена на сайте FIFA за полгода до чемпионата, часть им отдали друзья-иностранцы, которые не приехали на чемпионат. Причем Верзилов отметил, что он уже присутствовал на матче открытия ЧМ.

На вопрос корреспондента, смутила ли охрану при входе на стадион форма, Верзилов ответил, что нет. «Они не смотрят на шмотки. Это же даже не баннер. Другое же ищут. Они посмотрели и сказали „Проходите, пожалуйста“».

Напомним, наиболее известными из акций, в которых принимал участие Пётр Верзилов, была - "Зоологическая" 29 февраля 2008-го года (арт-группы Война, потом арт-группа распалась и название осталось Воротникову) и ряд уличных перформансов.

А накануне 7 ноября того же политически бурного 2008-го года участники-арт группы Война провели наиболее похожую на "Небесного милицанера" ("Милиционер вступает в игру" акцию в честь Великого Октября и дня рождения Махно. Сейчас эта акция вспоминается в связи с пенсионной реформой - как мегаактуальная...

В Москве в ночь на пятницу, 7 ноября, несколько молодых жителей столицы, состоящих в анархистской арт-группе "Война", спроецировали на здание Белого дома изображение черепа с костями, а затем начали штурмовать ворота Дома правительства.

Об этом в своем интернет-блоге в "Живом журнале" рассказал пользователь kassian. По его словам, акция была приурочена к годовщине революции, дню рождения Нестора Махно и годовщины Октябрьской революции.

Проекция была сделана с крыши известной московской "высотки" - гостиницы "Украина", куда молодые люди проникли, совершив "мирный захват" одного из подъездов. Оттуда с помощью лазера активисты спроецировали на здании Дома правительства эмблему анархистов - череп с костями. Это, по задумке участников, должно было служить сигналом "вместо выстрела "Авроры" к штурму ворот Белого дома.

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