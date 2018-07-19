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Московский листок

Думаки в первом чтении проодобрямсили "пенсионный манёвр"

Опубликовано 19.07.2018 в разделе комментариев 5

позор реформа пенсионеры госдура
Думаки в первом чтении проодобрямсили "пенсионный манёвр"

Госдума на заседании 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 328 депутатов, против - 102 парламентария, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 432 депутата из 450. 

РБК отмечает, что против проголосовали депутаты КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". "В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против", - сообщил "Интерфаксу" депутат, ознакомившийся с итогами голосования. 

"Восемь не голосовавших единороссов отсутствовали по болезни и аналогичным причинам и разногласий по данному антироссийскому голосованию у них с партией нет", сообщил в Facebook депутат Олег Шеин со ссылкой на руководителя фракции "ЕР" Сергея Неверова. Шеин уточнил, что не голосовали единороссы Борцов, Железняк, Балыхин, Игнатов, Милонов, Фетисов, Юрков и Колесников. 

Представляя в парламенте инициативу правительства, министр труда и соцзащиты Максим Топилин подчеркнул, что данный законопроект преследует своей целью, прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы в РФ", сообщает сайт Думы.

"Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ", - подчеркнул Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров "около 20 тысяч рублей". 

Министр труда и социальной защиты также подчеркнул, что изменение пенсионной системы будет предусматривать "поэтапный переход и серьезный переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин". 

Отвечая на вопрос депутатов о том, как будет организована поддержка трудоустройства людей предпенсионного возраста, Топилин сообщил, что правительство сейчас готовит "программу по поддержке регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно людей предпенсионного возраста". Министр отметил, что на эти цели из федерального бюджета предполагается выделить 5 млрд рублей.

От редакции: Вот такая, знаете ли, соцзащита! "Высшая мера социальной защиты" вспоминается... Пять миллиардов на какую-то туманную (и потому потенциально коррупционную) квалификацию (что они там собрались повышать у отработавших всю жизнь людей в 60 лет?!) у правительства есть, а вот на выплату пенсий по старой схеме - нет ни рубля. Всё по офшорам разошлось да по мундиалям. Понятно, что сейчас государственный механизм, запущенный Путиным и Медведевым, на полпути не остановится и будет лязгать своими шестерёнками, пока встречные камни, оружие пролетариата, его не разрушат до основания. Только вот пусть сами эти шестерни, при вымирающем и так, без их реформ, населении - не скрипят нам о том, что "мы покушаемся на основы государственности", что это мы враги государства, а не государство нефтегазовых миллиардеров - враг трудового народа...

Всё, господа, вы сделали первый и ошибочный ход - вы сами начали уничтожение той части уже не социалистического, но ещё социального государства - которая есть непосредственные миллионы трудящихся. Если вы полагаете, что они примут реформу так же, как до этого приняли переназначение Путина президентом - то ошибаетесь. И никакие рейтинги и росгвардии не помогут вам и далее, после продавливания реформы, оставаться государственным механизмом, где годовой бюджет одной "шестерни" (одной государственно-чиновной персоны) равен бюджету региона. Вопрос, который поставила ребром сама элита - "согласно ли подавляющее большинство трудящихся дополнительно кормить 1-2% элиты своими пенсионными накоплениями", - не может разрешиться в пользу элиты. Её ждёт судьба столь старательно оплакиваемой ею романовской монархии. Силы уже пришли в действие - те, которые "класс на класс, сила на силу".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП  

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
вятский мужик. написал 19.07.2018 15:59
А Поклонская молодец! с характером баба!
я бы за нее проголосовал на следующих выборах в думу...
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Вопрос нашей жизни или смерти, вопрос о власти и собственности.
Видящий написал 19.07.2018 15:55
На ю тубе наткнулся на ролик с сионистом Игорем Беркутом (Украина) где прямо объясняется ситуация в Украине, но стоит посмотреть через призму его объяснений на ситуацию в России. СМОТРИМ https://www.youtube.com/watch?v=cExDq_W12-w
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(без названия)
влади написал 19.07.2018 15:33
Мне кажется, что дальнейшее развитие событий может повлиять на судьбу Крыма. Власти, теряющие свой престиж, вряд ли будут озабочены тем, чтобы сохранить Крым в России. Ради чего? Зная их зависимость от Запада во всех смыслах и инстинктивную тягу к нему, очень уверенно можно предположить, что они сделают Крым разменной монетой за право вновь своей компанией влиться в круг "элиты цивилизованных государств". Когда их беспокоила судьба людей и их мнение о себе.
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Re: Конечно,я- не Ленин, но скажу его словами: Вопрос о власти сейчас главный!
все путем написал 19.07.2018 15:30
А кто бы в этом сомневался?
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Конечно,я- не Ленин, но скажу его словами: Вопрос о власти сейчас главный!
-Что это? написал 19.07.2018 15:19
Не пенсионный геноцид. Власть.
Власть должен взять народ.
Власть-это сейчас.
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