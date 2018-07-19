В местах откуда пришёл Емельян Пугачёв, смывает паводок дамбы и гибнет народ

В Оренбургской области погибли два человека в результате затопления домов из-за сильных ливней и прорыва дамбы, еще один умер от удара молнии. Уровень воды в водоемах Шарлыкского района резко поднялся, в селе Зеркло затоплено пять домов, из них четыре жилых. Прокуратура проводит проверку законности возведения водной преграды.

По данным источника РИА "Новости" в правоохранительных органах области, вечером 18 июля в селе погибли два пенсионера. "Мужчина находился в гараже, а его супруга - в доме в момент, когда пришла вода. Все случилось очень быстро, буквально за полчаса, предположительно вода поднялась почти до крыши дома, люди не смогли выбраться", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, на территории курорта "Соленые озера" в городе Соль-Илецк на юге области от удара молнии погиб 13-летний подросток.

18 июля оправдался прогноз Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - по области прошли сильные ливни, гроза, ветер усиливался до 15-20 метро в секунду. Наибольшее количество выпавших осадков зафиксировано в Первомайском, Тюльганском, Шарлыкском, Переволоцком районах, а также в Соль-Илецком и Сорочинском городского округа, что вызвало подъем уровня воды в местных водоемах, сообщает региональное МЧС.

В ГУ МЧС по области развернут оперативный штаб. Для мониторинга складывающейся ситуации организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.

Причиной потопа в Зеркле, как полагают специалисты, стало разрушение незаконно построенной дамбы, сообщает Orenday. Водную преграду прорвало около 21:57. Сооружение не было рассчитано на сильную нагрузку, в то время как в районе села за один день выпало 17 миллиметров осадков. Отметим, согласно сайту Сlimate-data.org, месячная норма осадков за июль в Оренбурге составляет 40 миллиметров.

Прокуроры проводят проверку законности сооружения дамбы.

Помимо двух погибших есть пострадавшие, одному из них помощь была оказана на месте. С населением работают психологи. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены 37 человек и 14 единиц техники.

Отметим, в 10-х числах июля в Забайкалье случился рекордный за всю историю наблюдений паводок, разрушивший 27 мостов. Такая ситуация возникла после почти месяца постоянных дождей. Река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, были эвакуированы около одной тысячи человек. Вода также подтопила 35 домов в городе Нерчинск и 30 домов в селе Тунгокочен. По предварительным данным, всего подтоплено 212 домов. О погибших официально не сообщалось, но было найдено тело женщины. Причиной смерти предположительно называлось утопление.

Напомним, два пролёта автомобильного моста регионального значения "Обход города Чита" обрушились днем 14 июля, сообщили в региональном Минтерразвития. Мост был перекрыт в среду, 10 июля из-за подмыва опоры. 13 июля после увеличения угла смещения опоры моста к месту дополнительно были стянуты экипажи полиции для предотвращения выхода людей на мост, сообщили в региональном правительстве.

Комиссия при правительстве Забайкальского края планирует обследовать остатки полуразрушенного моста между кольцом у школы номер 17 и Каштакской развязкой в Чите после того, как в реке Читинке снизится уровень воды, сообщается на сайте правительства со ссылкой на министра территориального развития региона Виктора Паздникова.

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