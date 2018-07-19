На пенсионную реформу перекрестившись, казаки в пояс поклонились царю: "Любо!"

Председатель Казачьей партии России (КаПРФ) Николай Константинов заявил о том, что казаки поддерживают реформу правительства о повышении пенсионного возраста. «Чтобы действующие пенсионеры получали достойные выплаты, должно увеличится количество источников их содержания. Кроме как повышением пенсионного возраста эту проблему не решить. Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше. Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сказал Константинов.

По его словам, повышение пенсионного возраста — «неизбежно назревшая мера», поэтому сейчас «необходимо поддержать правительство в решении общегосударственной стратегической задачи развития».

Напомним, сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный правительством. Так, за реформу высказались 328 депутатов нижней палаты парламента, против — 104. Согласно проекту закона, возраст выхода на пенсию для мужчин поднимется с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 63 лет.

Сегодня у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста, в которой приняли участие члены партий «Яблоко» и КПРФ, а также участники движения «Левый фронт» и члены профсоюзов. Вчера в Москве в парке Сокольники также прошел митинг против инициативы правительства увеличивать возраст выхода на пенсию, аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Однако из-за того, что митинг в Петербурге не был согласован, полиция задержала 17 человек.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Кто-то из московских троцкистов, кажется, пытался иронизировать - мол, квасные патриоты, которые за Путина при любых раскладах, просто по псиному рефлексу своему, сейчас будут вынуждены "переобуться в прыжке" в радикальных либералов и заявлять, что они поддерживали и приватизацию, и всё прочее реформаторское (а реформы - это как раз и есть мутации государства, покушение на традиции и всякое такое прочее святое)... Но вот вам, товарищи столичные троцкисты, - ответ самой действительности. Верные слуги царя и царёвых реформ - щёлкнули каблуками и готовы работать аж до гроба без пенсии, только б наделы, прежними царями данные, только б сословие их казачье оставалось незыблемым. А вот с этим всё не так-то просто: наделов-то в царско-дарованном виде нет давно - они же в колхозы и совхозы были преобразованы, а потом самими же казаками назад, только через бандитский передел (другого способам в 90-х не было), "реституированы". Ну, про Кущёвку помните - вот это чудище ментовско-бандитское и пришло на смену коллективизации - приватизация... Что теперь? А работа у казака помимо земли - какая? Правильно: рубать царёвых ворогов! Вот на этой-то стезе и планируют заработать побольше любых пенсий атаманы - уже разок кивнувшие государю, что готовы крамольников нагайками охаживать. Да, господа и товарищи, всё как век назад - социальный регресс туда притянул, прямо к той же отметке... Кстати, а вам не напомнить, господа троцкисты - кто в 1991-м, в августе валил памятник товарищу Дзержинскому, пока ваши друзья из анархистской молодёжи создавали массовочку Ельцину у Белого дома? Вот такие вот казАки, которых в 1996-м Жириновский звал голосовать за ЛДПР (единственный, кто в августе 1991-го был против разрушения СССР и даже был за это бит на Калининском).