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Московский листок

Пучдемон верховному суду уже не нужен, но в Испании ему лучше не показываться

Опубликовано 19.07.2018 в разделе комментариев 0

евросоюз референдум испания верхсуд каталония
Пучдемон верховному суду уже не нужен, но в Испании ему лучше не показываться

Судья верховного суда Испании Пабло Льярена отозвал запрос на экстрадицию каталонских политиков-сепаратистов, которых Испания обвиняет, среди прочего, в мятеже, сообщает агентство АР. В частности отозван запрос на экстрадицию экс-главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Германии. 

СМИ указывают, что в Испании обвинения против Пучдемона остаются в силе, поэтому он не сможет вернуться в страну и при этом оставаться на свободе. 

При отсутствии европейского ордера на арест Пучдемона он сможет оставаться на территории Германии. Однако в случае поездки в другую страну испанская сторона имеет возможность вновь выдать ордер, чтобы дело рассматривалось уже в других судах. В случае возвращения политика в Испанию его также смогут задержать, чтобы он предстал перед правосудием. 

Напомним, 12 июля стало известно, что германский суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать Испании Пучдемона по обвинению в растрате госсредств. В то же время суд отклонил возможность выдачи Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к бунту, что карается в Испании 30 годами лишения свободы, пишет El Pais. Таким образом, выданного Пучдемона не смогут судить по этой статье. А за растрату ему грозит только 12-летний срок заключения. 

Ранее сообщалось, что Мадрид предоставил видеозаписи, которые могут свидетельствовать о вине Пучдемона именно в подстрекательстве к бунту. Однако германская Фемида сочла эти доказательства неубедительными. По ее мнению, беспорядки в Каталонии не достигли такого размаха и силы, которые бы угрожали испанскому конституционному строю.  

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