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Московский листок

Последователь воровки Васильевой в Минобороны подозревается в получении взятки в 11 млн рублей

Опубликовано 19.07.2018 в разделе комментариев 3

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Последователь воровки Васильевой в Минобороны подозревается в получении взятки в 11 млн рублей

37-летний директор Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максим Куксин арестован по обвинению в мздоимстве. "Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова. 

Вместе с тем, она не стала раскрывать детали уголовного дела. 

В четверг Савеловский районный суд Москвы заключил Куксина под стражу до 17 сентября. 

Арестованному инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. 

На сайте Минобороны РФ говорится, что уроженец Твери Максим Куксин окончил Тверской государственный технический университет и Московский авиационный институт. 

С 2003 по 2005 годы он проходил военную службу в 46-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны. 

В 2005 - 2014 годах Куксин замещал руководящие должности в коммерческих структурах. Позднее, до 2016 года, он возглавлял Управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. А директором Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Куксин был назначен в июле 2017 года. 

Куксин женат и воспитывает двух детей.

От редакции: Казалось бы, - святая святых, государственные контракты аудировать. Кто тут может давать взятки - уж не само ли государство? Что там выяснит следствие - даже не берёмся предполагать, но вот по части кары, и с учётом ещё такой социальной вовлечённости, воспитание детей, весьма для чинуши молодой возраст, - нет, не "светит" ничего страшного аудитору-взяточнику. Ведь и Сердюков с Васильевой, плоть от плоти Минобороны, не только вышли совершенно сухими из воды "дела Обронсервиса", но и поженились даже, чтобы стать социально полезнее обществу, так сказать.

До этой поры они - так, "во грехе" жили (Васильева очень же набожна, жаловалась что помолиться из-под доманего ареста не пущают!), ерундой занимались, и контрактики были мелкие, а вот теперь, поженившись, они станут полноценными членами буржуазного общества и ворочать будут капиталами иных масштабов. Главное, что никакого осуждения в глазах ворогосударства нет - в их направлении. Наоборот - и миллионы Васильевой вернули, и Сердюков на хорошее, хлебное, вертолётное место пересел. Ну, а прецедентным право в плане подсудности персонажей из Минобороны - видимо, уже стало, то есть явночным порядком существует в РФ кое-где, для особых министерств и профессий. Если что - всегда будет пример Сердюков&Васильева, нельзя же других судить строже за меньшее?

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1165 написал 19.07.2018 20:57
сколько миллионов русских желают смерти сортирному Карлику?
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Хуцпа оккупантов набирает обороты!
-Что это? написал 19.07.2018 20:15
https://www.rbc.ru/economics/19/07/2018/5b50a6619a7947ba0b2cdd80?from=main
Занять...Можно подумать,что кто-то этот займ отдаст.
Наверняка,очередную принудидовку затевать собираются и сделали этот вброс.
Долой оккупантов!
Банду Путина под суд!
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государство УТИНО
AM0096 написал 19.07.2018 20:07
Сердюков&Васильева неприкасаемые!Ленин: &#171;Суд есть уроки общественной морали и практической политики&#187;. И вот мы преподаем сегодня такой урок общественной морали, который коротко можно сформулировать так &#8212; &#171;Некоторым можно все&#187;
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