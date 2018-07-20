"Дело врачей" в отдельно взятом районе

Подмосковный Чехов снова в центре событий.

После истории чеховского чиновника Дмитрия Фриша, который сам себя отправил на обучение за полмиллиона, да еще и выписав себе командировочные, живя в часе езды от Москвы, в Чехове разразился новый скандал.

Врачи районной больницы ЧРБ-1 написали петицию, которая едва уместилась на четырех листах. В ней подробно изложили все происходящее в больнице, начиная от полного отсутствия медикаментов и перевязочного материала, и заканчивая отсутствием выплат медперсоналу. А еще в петиции рассказывается о том, что в больнице произошло сокращение анестезиолого-реанимационной бригады, что привело к внедрению дежурства на дому, хотя врачи, попадающие под эту категорию, и живущие в разных частях района, попросту не представляют, как они могут своевременно попасть к экстренному пациенту, например, доставленному после ДТП, поскольку доставка врача в больницу просто не предусмотрена.

И в это же время, главврач больницы, по словам врачей, принуждает их к дежурству в частном сосудистом центре, на основании неких договоров между частной клиникой и государственном учреждением…

Говорится о сломанной аппаратуре, об отсутствии реактивов и многом другом.

Все это настолько утомило врачей, что около ста человек подписало петицию и направило в следственные, надзорные и правоохранительные органы, а также губернатору Московской области, председателю правительства РФ, президенту и в Совет Федерации.

В Чехов сразу же зачастили областные проверяющие.

Правда, первые две встречи провели не с врачами, подписавшими петицию, а с лояльной частью персонала, после чего главврач Олег Галютин поторопился отчитаться в область о решении проблемы. Параллельно с этим, взбунтовавшийся медперсонал стали сокращать под разными предлогами: возраст, некое дежурство на дому и по иным причинам.

Что привело к повторному обращению врачей во все вышеуказанные органы.

И, поскольку скандал замять не удалось, а наоборот, он возрос с новой силой, в больнице, словно по мановению волшебной палочки стали появляться лекарства для работы и для льготников, которых ранее не было в помине, работникам выплатили авансы.

Да, вот только временное затишье медперсонал не устраивает, и в случае отказа проведения полномасштабной финансово-хозяйственной проверки, а также расследования действий руководства больницы, врачи и медсестры планируют в очередной раз отправить петицию «наверх».