Что двигает депутатами "Единой России", выступающими за пенсионное ограбление народа?

Причём, того самого народа, который подавляющим большинством голосов на протяжении двух десятилетий поддерживал партию. Принимал за чистую монету златые горы посулов. Не веря глазам своим, шёл за поводырями к обещанным стабильности, процветанию и величию. Кряхтел, да терпел. И вдруг вместо вожделенного благополучия очутился в авгиевых конюшнях пенсионной реформы.

Но прежде чем перейти к ответу на вынесенный в заголовок вопрос, хочу выразить восхищение человеком, настоящим патриотом, чей пример гражданского мужества, будь на него способны 5-10% россиян, просто сделал бы нашу страну совершенно другой. Той, о которой тайно мечтаем - свободной, радушной, дружелюбной, отзывчивой, яркой. Вот только приложить для этого существенные усилия мы боимся, боимся, боимся. Боимся за какой-никакой достаток, за какое-никакое профессиональное и общественное положение, за какую-никакую ширму счастья (более 80% жителей считают себя счастливыми).

А человек, напомнивший о слове "честь" - народный артист Республики Северная Осетия - Алания Вадим Чельдиев. В сети можно легко найти выступления этого, безусловно, талантливейшего певца и насладиться его исполнением. Но сродни шедевру "Синяя вечность" недавний поступок артиста, не связанный со сценой, а ставший реакцией на поддержку местным парламентом повышения пенсионного возраста.

Чельдиев записал видеообращение к депутатам, в котором произнёс: «То, что осетинский парламент единогласно проголосовал за то, что враги народа придумывают нам в Москве, доказывает только одно – вы наши враги. Несколько лет назад мне вручили звание народного артиста этой республики, вручали, видимо, такие же как вы. Хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом таких как вы. Нам не нужно звание, мы делаем это для народа. Эти бумажки и корочки, которыми вы награждаете всех, кому не лень, они не делают нам чести абсолютно никакой. Если вы кого-то награждаете за заслуги перед народом, заслужите сначала сами, чтобы награждать нас».

Так что превратило "единороссов", на уровне Госдумы единогласно поддержавших правительственный проект в первом чтении, во врагов народа? Неужели они возненавидели такой безропотный, послушный, преданный президенту и церкви народ начала текущего века? Да не может быть. Ведь с точки зрения депутата у его массового избирателя уйма достоинств. Избиратель смиренно отказался от прав на труд, жилище, собрания, шествия, митинги, бесплатное здравоохранение, реальное участие в управлении государством. Избиратель согласился на крохотные зарплаты и пособия, на участь второго сорта, чьими интересами пренебрегают, если они мешаются под ногами чиновников и "силовиков".

Любить депутатам его, конечно, тоже не за что. Народишко оказался жидкий и никчемный, последовательно проваливший все прожекты партии власти. Ни производительности труда, ни высокотехнологичных рабочих мест, ни научных прорывов, ни спортивных побед без допинга, ни рождаемости выше смертности, ни продолжительности жизни без приписок. Однако другого народа, который бы обеспечил депутатам Госдумы и членам правительства внушительные доходы вне зависимости от результатов деятельности, всё равно не найти. Злобы в действиях "Единой России", думается, нет.

Как нет злобы у хозяина, который закалывает барашка или свинью. Один лишь расчёт и желание кушать. Население для "единороссов" - стадо, с которого следует иметь определённую прибыль. Народ и его уровень жизни для них не цель, а средство. Средство, чтобы остаться при власти, доминировать, обогащаться. В тучные годы высоких нефтяных цен электорат довольствовался увесистыми подачками, даже копил жирок, но настало время, когда все ресурсы проедены, развития как не было, так и не предвидится, и чем-то надо жертвовать.

Ну, не сверхдоходами же и роскошью олигархов они будут жертвовать, не роскошными дворцами, яхтами или прихватизированными предприятиями, не своими привилегиями. Жалко. Другое дело миллионы простых работяг, у которых можно забрать их ничтожные пенсии за 5-8 лет. Внедрить, так сказать, естественный отбор, чтобы выживали сильнейшие. У кого вместе со старостью придёт ревматизм, глаукома либо иные болячки - им не по пути в "великую и процветающую" Россию будущего.

Сейчас многие пытаются уговорить власть отказаться от безумной и бесчеловечной, на их взгляд, идеи. Надо понять, что для "Единой России" выбор не велик: или пенсионная реформа, или полный и окончательный крах. Без изъятия стариковских денег других способов поддерживать существование-прозябание страны у неё нет. Это итог всей их "эффективной" политики. Карьеристы, проходимцы и временщики могут управлять исключительно поборами и нагнетанием страха. Они станут вырывать у нас, выбивать, выгрызать зубами каждый год, месяц, каждый день положенной пенсии.

...Лещенко и Винокур уже успели поддержать пенсионную реформу. Готовы скакать на телеэкранах до 100 лет. Чельдиеву сквозь них не пробиться. Миллионы россиян, чьё главное развлечение - телевизор, так и не узнают, что на свете ещё есть не только подпевалы власти, но настоящие певцы достоинства и свободы.

А отобранные у пенсионеров деньги "Единая Россия" опять (и очень быстро) промотает. Не пройдёт нескольких лет, как правительство придумает, например, уменьшить детский возраст - акселерация! - с 18 до 14 лет, чтобы не платить детские, опекунам, по потере кормильца, на школьные обеды и т.д. Социальные резервы, созданные советской эпохой, для продления агонии бездарного правления ещё есть.

Есть также у них человеческие резервы. Уже сейчас в "ЕР" с успехом рекрутируют недалёких, трусливых или подлых сторонников, чтобы те оправдывали иезуитское изменение пенсионной системы. Находят - в современной России таковых пруд пруди.

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.(А.С.Пушкин).