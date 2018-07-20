Силовигархия, стагнация, социальный регресс

В Киеве добрый русский народ выбросил из окна

знаменитого мануфактуриста Бродского.

Его гувернантку подвергли той же участи. Но (...)

остановились в недоумении перед клеткой с канарейкой, висевшей у окна.

Подумайте над этим случаем. Маленькая птичка возбудила жалость в сердцах

в то время, как живых людей выбрасывали из окна. Повидимому, даже закоренелые сердца

склонны к состраданию. Но это сострадание не относится к людям, потому что эти люди его не заслуживают.

М.Горький, 1920, Письмо к русским монархистам, Берлин





Вот уже и видные теоретики с высоты внепартийного полёта подали свои голоса: пенсионная реформа, конечно, плохо, но попытка «левачья» вписаться в экономический по сути протест – ещё хуже. Потому что де ни социальных сил, ни теоретической подготовки должной у нас нет, а данный эпизод классовой борьбы вовсе не прогрессивен. Потому перескочить из экономического хвоста в политическое лидерство – не удастся, а значит… в общем, пророчат нам уныние и стагнацию, при этом, правда, давая заглянуть туда, где коммунизм. И на этом спасибо. И вот тут-то мне, ветерану молодёжного движения и аксакалу «левачья», всё же придётся заступиться за себя и за товарищей, которые «глупо маячат» у Госдуры...

Очень правильно встал вопрос о прогрессе – в классовой борьбе и вне её. Причём, расширяя этот вопрос, мы вообще определяем (в исходном значении слова) и где мы находимся в истории человечества, России и социализма, и какие силы противостоят нам, творя свой неизбежный произвол, сообразно своим неизменным классовым векторам, так сказать.

Я знаю, многие (в движении и попутчиках) скептически воспринимают введённый мною давно уже термин «силовигархия» - в ряду таких словоблудств как, например, термин «информалиат» Александра Шубина, в «болотный» период члена Исполкома Левого Фронта. Вроде бы, и там и тут – словесная модификация класса, но смысла за ним не так много, очередная заумь. Между тем, если у Шубина просто имеется наслоение на «пролетариат» новейших реалий культуры и техники (в сумме), то у меня-то Силовигархия – это сужение, лишь сектор олигархии, который, однако, исторически конкретен и именно он ближе всего стоит к разъяснению динамики распространения интересов правящего класса в обществе. От силовигархии сейчас, когда, казалось бы, совсем другая, «либеральная башня» выдвинула пенсионную реформу – никуда не скрыться, хотя и я не вижу пока именно её действий. Пока…

Итак, попробуем объяснить, почему мы именно сейчас так крепко и громко схватились за пенсионный возраст советского (сталинского) образца, и почему считаем данный эпизод классовой борьбы прогрессивным. Как совершенно верно пишет товарищ Быстров, пенсии как таковые в СССР, и сам пенсионный возраст – были результатом не просто борьбы пролетариата под командованием большевиков за свои права, но результатом (это уже я добавляю) взятия власти и длительного пребывания у неё рабочего класса. Пенсии – итог индустриализации, коллективизации, побед плановой экономики, своеобразный итог «первоначального накопления» но не капитала, а именно свободного, социалистического труда (который оставаясь наёмным, всё же нёс в себе именно коммунистические тенденции, оставаясь диалектически в рамках ещё госкапиталистических отношений, но лестницей в будущее). Без найма и, более того, без даже участия гулаговских «каэров»-инженеров – в конкретной исторической перспективе ударная индустриализация не была бы возможна, как и коллективизация без помощи ОГПУ, комбедов, МТС. Без раскулачивания, уточняю, никакой коллективизации не было бы – говоря тут разово языком либералов, социалистическое государство устраняло сельского мелкого конкурента, и действовало совершенно верно даже с позиций сугубо буржуйской логики. Всё это и выражало ту бурную классовую динамику, что контролировалась и направлялась большевиками в единое созидательное русло – конкретно в русло создания материальной базы социализма гигантской страны СССР, которая – в виду неизбежности новой империалистической войны, - создавалась тем ударнее и скорее.

В конституции 1936-го года с поспешностью, столь свойственной Эпохе, было заявлено, что бесклассовое общество построено. Троцкий троллил этот пункт какими-то мелкими цитатами из переговоров «красных директоров» с подчинёнными в рамках плановой экономики – фразу подчинённых «Как изволите?» он доращивал чуть ли не до доказательства сохранения лакейства и всякого такого прочего, времён царизма… Да, и в новых квартирах военно-культурного дома (введённого в эксплуатацию всё в том же 1936-м) на улице Горького были комнаты для прислуги – но они носили тот же характер, что НЭП – контролируемого отмирания! Не понимать этого недостойно для большевика. Этот сугубо журналистский приём, однако, больше обличает Троцкого в данном споре: не видеть в централизованной, плановой экономике при формально старых фразах совершенно нового, социалистического уровня управления (то есть е понимать динамики) – стыдно даже меньшевику, бундовцу, межрайонцу. Так, цепляясь к отрывкам полёта стрелы, пользуясь этим старым приёмом софистов, – и в перестройку убеждали массы в регрессивности партийных привилегий, в чуть ли не царском их размахе, в том, что не важно, как называется строй, всегда царь один – зовётся он генсеком или как-то иначе, президентом (это мы уже в наши времена перекидываем мостик). В итоге рублёвский, вместе с полномочиями изымавшийся, не наследуемый участок товарища Суслова достался нынче вельможе Шувалову. Вот тут-то и важно замечать на шкале социального прогресса/регресса динамику, перемещения общества вперёд или назад – ибо если на секунду отвлечься, можно оказаться в прошлом аж на сто лет назад отброшенными. Не индивидуально, а уже общественно.

Вот именно это перемещение сейчас правящий класс и завершает сдвигом «всего лишь» пенсионного возраста, это «путешествие» - при изумлении и местами глумлении над сопротивлением этому произволу как буржуа, возомнивших себя пролетарскими гуру, так и при оторопи самого управляемого буржуазией класса, его робких классовых организаций.

Конечно, диктатура силовигархии не начиналась, как война – резко и мощно, у неё не было ни сил, ни экономических возможностей, однако постепенно, за период стабилизации овладевая уже не только пакетами акций но и целыми отраслями экономики, она создала себе ту необходимую материальную и информационно-пропагандистскую базу (сравнимую с вышеупомянутой, которая была итогом обобществления средств производства), которая сейчас позволяет совершать столь масштабные наступления, сдвиги, как пенсионная реформа.

Истоки стагнации в облике классов

Ельцину и его команде, набранной едва ли не с улицы – достались вовсе не пустые сейфы, о которых потом рассказывали Чубайс, Гайдар. Им достался слажено во всех ещё не отторгнутых республиках работающий социально-экономический механизм, способный суммарно производить коммунизм, но в виду низкой квалификации управляющих работавший на холостом ходу последнее время (1980-е), а потом и вовсе перестройкой пущенный вспять. Если вас пугает излишняя образность, упрощу: как и в 1920-30 и позже, в 1950-60, и в экономике, и в обществе сохранялись в разных долях буржуазное и коммунистическое, одно отступало, другое наступало. Эти качели, которые и по плану Ленина и по представлениям Маркса должны были в конце концов полностью перевесить в сторону коммунизма, создающего материальную, экономическую и даже культурную собственную базу, отказывающегося даже от социалистических полумер – увы, качнуло совсем в другую сторону.

Но кое-что из советского механизма, работавшего прежде на социальный прогресс оставалось, не могло не оставаться даже при самом агрессивном напоре у нас на глазах, директивно рождавшейся буржуазии. Тот же (член КПРФ и советский патриот) Герман Садулаев описывал в «Шалинском рейде» поразительный декаляж (разбалансированность процессов – вообще развития, но в данном случае – регресса) – капризы социального регресса который в регионах, изначально более отсталых, в досоветский период, где капитализм наступал позже, чем в РФ, например, - потому что в 1995-м Ельцин указом отменил колхозы, а госхозы, даже в воюющей при Дудаеве Чечне (!) продолжали работать и централизованно обеспечивать ГСМ все хозяйства. Так нужно было республике, которую завоёвывали уже российские олигархи (Лукойл, в основном, тогда) на танках под красными ещё знамёнами армии. Полный, казалось бы, абсурд – но таковым и был длительный распад СССР.

Утратив всякий контроль над верховной властью, рабочий класс начал свой путь в Аид. Что делал Ельцин, что делал Чубайс, и что составляло его бахвальство в знаменитом личном самолёте? Они вырывали из централизованного, из своего, государственного (вам ещё тут видится абсурд?) управления заводы – бросали их в частные руки и вскоре заводы превращались в металлолом и ехали в Китай на переплавку. Тысячи, десятки тысяч заводов! Это «великое действо» приватизации просто не могло пространственно преобразуясь уместиться во времени только при президенте Ельцине – при Путине, только с 2005-го по 2012-й, были убиты 35 тысяч крупнейших и средних заводов – это когда говорили о стабилизации, о «демократической державе», о вставании с колен… Говорили, а сами – рубили и рубили индустрию, и прибавлялось, точно по Марксу, того самого пролетариата, который не рабочий класс, ибо средств производства даже для него нет – не его, не социалистических, а хотя бы хозяйских, капиталистических.

Ну, а без материальной базы – какие ж пенсии? Динамика классов показывала строго, что рабочий, что трудящийся, что наёмный работник вообще – лишний в экономической системе «новой России». Без него она тоже не работает пока, но по части его прав – сплошное отступление. Где ВЦСПС, где бесплатный отдых и лечение? Всё, что осталось хотя бы на уровне рудиментов, и чем я год назад ещё пользовался как сотрудник «Литературной России» - это неоплачиваемый отпуск. Месяц…

Не имеющий ни средств производства, ни профсоюзов, ни прав, ни, как следствие (ведь материальное, инфраструктурное тут первично!), классового самосознания, рабочий класс деградировал – и вот вам карта «новой России». Трубопроводы, несущие миллиарды сверхприбылей через вымирающие сёла, несущие газ мимо десятилетиями мечтающие о газификации населённые пункты – в том же Дагестане Газпрому дороговато проводить газ в горные селения… И так ещё очень много, где. Правящий класс – силовигархия, заполучившая «контрольный пакет» (Роснефть добывает добрую половину) нефти и весь газ, - формирует как внешнюю, так и внутреннюю политику. Да, для большевика немыслимо это разделение – но для давно живущего по буржуазным правилам обывателя это реальность.

Пенсии и песни их

Сам по себе сложнейший механизм, инфраструктура, доставшаяся от большевиков даром силовигархии через Ельцина и его либерал-реформаторов – тяготит правящий класс. Она не нужна, о чём писал ещё в серёдке «нулевых» Сергей Доренко – «идите и вешайтесь, если вы не у Трубы». Грубо, но верно: в интересы тех на фоне «наследственного» населения РФ завладел источниками развития всей целостности страны (не РСФСР, а именно СССР!), всей сложной, культурно даже разнонаправленной, но всё же дружно шедшей к коммунизму советской социалистической семьи народов – не входило прежнее, пролетарское. Они стали не просто вентилями, эти Путины и Сечины, мультимиллиардеры, Медведевы и Дерипаски, управленцы и управляющие целыми отраслями - они стали распорядителями судеб. Так повелел Ельцин, так велела приватизация – сама перестановка классовых сил так указала.

Пенсии, гарантировавшие всем работавшим на будущий коммунизм гражданам социалистической страны достойную старость, что министру, что дворнику – были из области «коммунистических бредней», уравниловки, потому что независимо от того, сколько человек проработал, и сколько потом, после «старта» пенсионного возраста прожил, он имел все возможности не только для «дожития», но и даже для саморазвития! Многие пенсионеры осваивали не только профессии новые, но и искусства – рождались таланты, именно годков так в 80-90! Художницы, рукодельницы, деятели иных искусств - вот это и была сила притяжения коммунизма, того будущего, которое интересно – чтобы его застать! Которое прекрасно, даже когда начинает прорастать из старка –потому что оно «молодость мира»…

Я знаю, что сейчас многие гневные взгляды обращены к силовигарху номер один, к Путину. Припоминают его дважды публичные данные обещания не повышать пенсионный возраст. Но вот я припомню недавнее и не на эту, вроде бы, тему – это он когда приехал в Сталинград к юбилею битвы и клялся там ветеранам, отстоявшим социалистическую Родину, «быть во всём достойными вас, идти всегда вперёд»… Это его «вперёд» в социальном измерении – назад. Кто этого не понял, теперь получил весьма очевидные доказательства.

Чем оправдывают они повышение пенсионного возраста? «как на Западе»? «Мы вам устроим курсы переподготовки»?..

Слушайте, да ведь они точно издеваются: коммунистический труд, о коем так же красиво, как о нас, некрасивых, гневно написал Быстров, и предполагает работу каждого члена общества не до определённого срока (как и сокращаемый постоянно за счёт роботизации рабочий день), но до тех пор, пока может и хочет. А сознательность такого, коммунистического индивида – безгранична, потому он и работает до пределов физических возможностей. Гады-эксплуататоры из правительства Димона Тосканского всё же кое-что ухватили из «совка», запомнили про высокую внематериальную мотивацию таких стариков-ударников, и более того – они бурно трудятся сейчас среди нас, из чего либерал-реформаторы и силовигархи-бенефициары сделали вывод: пора этим маньякам поднять планку пенсионного возраста!

Нет, господа. Так работают не на дядю, не на буржуя, а только на будущий коммунизм. Сперва отдавайте всю нашу социалистическую собственность, освобождайте Кремль, пожалуйте в Гулаг, восстановите там социалистическую индустрию – а в процессе и поймёте, что такое наслаждение от труда.

Нам уже нужен не только «возраст», не подачки из ваших ненасытных кошельков, которыми вы заменили целые отрасли и министерства – нам нужен весь СССР, включающий и Казахстан, где с нового года скачок пенсионного возраста для женщин (Елбасы ударил по самым незащищённым) уже был сделан с 58 до 63 лет без согласования с населением (неофеодализм – вот ещё следующая ступенька куда Путин в Сталинграде под неуместным триколором собирался «идти всегда вперёд»), и Украину, где пенсионный возраст – не столь головная боль как продажа сельхозземель, к которым подбирается МВФ…

Вы пойте нам, господа, про новое качество жизни – а мы споём вам о том, как ничтожный тоже, незаметный закон о евроинтеграции стал началом конца режима столь родного, классово близкого вам Януковича. 19 августа споём, в день начала вашей «новой России», следите за анонсами – «Антикапитализм», есть такая ежегодная акция левых сил…