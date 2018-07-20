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Московский листок

"Homo sapiens": продолжения не будет

Опубликовано 20.07.2018 автором в разделе комментариев 0

кино тв программа
"Homo sapiens": продолжения не будет

Наша программа «Homo sapiens» начала выходить в эфир в первой половине 2000-х на канале «Столица», был такой. Программа была еженедельной, быстро нашла своего зрителя, была уважаемой в научной среде, стала номинантом нескольких конкурсов и т.п. Затем программа выходила на каналах «24ДОК», НТВ Мир, НТВ Америка и еще много где.
В передаче, что следует из названия, мы рассказывали в основном о человеке. Например о том, что человек существует на Земле всего 1600 поколений, причем  первые 1200 поколений жили в пещерах, а только последние 22 поколения читают напечатанные книги и всего лишь 5 - при электрическом освещении. Не так много.
Зато современный человек развивается куда быстрее своих еще недавних предков, а нынешний год, с точки зрения эволюции, равен прежнему столетию. И люди стали разнообразней прежнего и различаются не только по расам и национальностям, но и по физическому и интеллектуальному уровню, пристрастиям, вкусам, привычкам и т.п. Чем обусловлены эти различия? Генетикой, географией, средой обитания, воспитанием, образованием…  А может - знаками зодиака или годом рождения? Обязательно ли дети Моцарта должны иметь музыкальные способности, а дети баскетболистов – быть выше всех? И много других подобных вопросов.
В программе принимали участие ведущие историки, психологи, генетики и другие специалисты – вот только небольшой их список: член-корреспонденты РАН И РАМН А.Вейн, Е.Гинтер, А.Иваницкий, Л.Корочкин, Т.Сорокина, А.Белкин, А.Вишневский, доктора наук С.Агарков, А.Асмолов, А.Акопян, Ю.Антонян, Е.Голубов, Ю.Григорьев, И.Данилевский, Б.Егоров, С.Карпачев, З.Кекелидзе, И.Кон, В.Лебедев, В.Малярчук, В.Сахаров, В.Ситников, В.Спицин, А.Тхостов, Н.Янковский, а также артисты Юрий Горный, Амаяк Акопян, а еще Большой Театр, Геликон-опера, журнал «Вертикальный мир» и даже Российское дворянское собрание в лице председателя. Жуть!
Мы не будем тут рассказывать обо всех перипетиях программы в сложном телевизионном мире, скажем только, что на ее пути попадались не только хорошие люди, но и изрядное количество мерзавцев, но иначе у нас и не бывает. В общем, передача выходила, выходила, а потом перестала.
И вот недавно мы подумали -  а почему бы не возродить «Homo sapiens» в наше время? Благо, теперь   для этого не нужны операторы, дорогие «бетакамы» по три камеры на каждую студийную съемку, осветители, звуковики, монтажеры и еще много чего. И эфир, за который вечно требуют огромные деньги, теперь тоже не нужен, достаточно иметь канал на YouTybe и небольшую цифровую камеру. Все просто.
Но, увы. Оказалось, что за прошедшие годы в жанре произошли изменения поистине необратимые. Тогда самым сложным было найти подходящих участников программы, как теперь говорят, спикеров – людей интересных, заслуженных, со своим взглядом на предмет разговора и при этом достаточно смелых, чтобы высказывать порой отличное от коллег мнение. Таких ученых и раньше были единицы, и меня всегда поражало, как только их умудрялась находить Марина Веригина – не только бессменный редактор нашей программы, но и ее фиксер. А теперь их не нашлось совсем – старых участников почти не осталось, кто-то просто испугался, а новых, подходящих для этой программы кандидатов мы не обнаружили. Такие вот настали времена. Видимо, главная научная тема сегодня - это величие России,  остальное не приветсвуется. Так что продолжения «Homo sapiens» не будет. Надеемся, что это относится только к программе, а не к одноимённой популяции. Хотя кто его знает...
Потому мы просто оцифровали «бетакамы» с тридцатью самыми интересными программами и выложили их в сеть в хорошем качестве. Темы, которые мы поднимали, по большей части «вечные», так что никакого временного параллакса вы, надеюсь, не заметите. Хотя и немного ретро тоже не помешает.
Программы выложены в той последовательности, в которой они выходили в эфир в те времена, когда деверья были большими, а члены РАН не боялись выступать по телевизору и на собраниях академии. Приятного просмотра!
1.   Происхождение человека               
Человек существует на Земле всего 1600 поколений.   Поколение мухи-дрозофилы – 10 дней, а вся наша история для нее - 40 лет. Генетики экспериментируют с мухами куда дольше, а разум у них так и не появился. Да и наш ближайший предок так и остался шимпанзе. Почему нам повезло больше и везение ли это? https://youtu.be/hOOB24Xj67E
2. Повелитель снов
Двадцатую часть жизни мы проводим в виртуальном мире, который, правда, появился задолго до компьютеров. Это – мир наших снов. Все ли видят сны и что они означают, почему нам чаще снятся триллеры, а не семейные сериалы, что такое великий сон шамана или вещий сон Ломоносова. https://youtu.be/i2mcdjZVkJk
3.   Вертикальный предел
Наш вид называется хомо сапиенс, человек разумный, что не мешает некоторым совершать абсолютно неразумные поступки – прыгать с небоскребов и т.п. Зачем это нужно им,   экстремалам и нужно ли это нам, простым людям? https://youtu.be/pfbfVbI1qPI
4.   Мужчина и/или женщина
Есть расхожее выражение – противоположный пол. То есть мужчина и женщина как бы противоположны, зеркальны и все у них наоборот. Так ли это? И почему природа надумала создать именно два пола? И два ли их на самом деле? https://youtu.be/TWELpaZAqBw
5.   Голос
Природа наградила человека одним волшебным даром. Обладающий им избранник может подчинить себе толпу и сделать ее счастливой. Или послушной.   Этот дар – голос. Откуда берется этот дар, можно ли развить или загубить вокальные данные, что такое голос в судьбе человека? https://youtu.be/Nq1hJBN9Pzw
6.   Объект сатиры
Юмористы рождались на Земле при всех режимах. Особенно тогда, когда рождаться им явно не стоило. А вот зачем они появлялись на свет и над чем смеялись – об этом мы и поговорим с В.Славкиным, В.Резниковым, А.Хортом, Н.Монаховым, Ю.Кушаком, В.Владиным и другими сатириками нашего времени.  https://youtu.be/nen6V_oR3IU
7.   Злой гений
Есть темы вечные, и одна из них - гений и злодейство. Совместны ли они сегодня, в век Интернета и высоких технологий. https://youtu.be/ZMdDuBQ1Gr0
8.   Превращение
В какой момент человек становится homo sapiens? Сразу после рождения, через год, через пять лет? И что для этого необходимо – нормальные гены, грамотное воспитание или что-то еще? Почему ребенок, попавший в волчью стаю, никогда уже не станет полноценным членом общества, а человек, проживший десять лет на острове,   легко восстанавливает навыки цивилизации? https://youtu.be/It-8BI30Ae0
9.      Ген нравственности
Сто лет назад Ф. Гальтон сформулировал три признака совершенного человека – высокие интеллектуальные, физические и нравственные качества.  С двумя первыми все понятно. А что касается нравственности – так одни считают безнравственным носит шкуры убитых животных, для других и убийство человека не только нравственно, но и похвально. https://youtu.be/IBV9foW6OiI
10.   Истина в вине или особенности национального метаболизма
В отличие от животных, нашему человеку не чуждо ничто человеческое. Так что же именно ему ни чуждо и почему? https://youtu.be/KWO1HWUoTss
11.   Загадки судьбы
Демосфен был маленьким и обладал плохой дикцией. Что не помешало ему стать большим человеком и великим оратором. Судьба? Или что-то еще? https://youtu.be/IYPnP6ol6l4
12.   Вспомнить все
Обычно, покупая компьютер, мы точно знаем объем его оперативной памяти, жесткого диска и т.д. А вот сколько гигабайт или чего еще вложили производители в наше персональное запоминающее устройство - в наш мозг? Как оно работает и действительно ли можно вспомнить все, что было в нашей жизни? https://youtu.be/mZLoSw0yxkc
13.   Средство Макропулоса
Сотворив человека, природа или Создатель, увы, не установили для него точного гарантийного срока. Может по забывчивости, а может и специально. Оттого люди и мучаются, пытаясь найти способ жить вечно или хоть подольше. Так существует эликсир вечной жизни или нет? https://youtu.be/2jrMDkK89Po
14.   Портрет
Магия изображения человеческого лица известна давно. Что же такое настоящий портрет – красивая сказка для богатого заказчика или психологический этюд на тему личности? https://youtu.be/hfZa_ck777M
15.   Голубая кровь
Дворянство в России – царские холопы или первые демократы?  https://youtu.be/7so3i2fNrqY
16.   Генный паспорт
Возможно, в недалеком будущем, мы будем иметь на руках еще один паспорт. В нем будет не только наша фотография, национальность и отношение к воинской службе, но и будущие болезни, скрытые способности и много другой   информации. https://youtu.be/NGBZoS7KmeY
17.   Тайный орден
Среди множества тайных обществ, самыми загадочными были и остаются масоны. Им приписывают невероятное могущество, секретные знания, общение с дьяволом. Кто же такие эти   вольные каменщики – закрытая каста властолюбцев и заговорщиков или первые демократы и архитекторы грядущих перестроек?  https://youtu.be/n4inI0P3u-M
18.   Имя собственное
Почему ее сестра звалась просто Татьяна? И если Ромео не звался бы Ромео, то как? А что вообще такое наше имя? Случайный набор звуков, дань моде или тайный знак судьбы?   https://youtu.be/X51Xib3S6lo
19.   Закон
Наш далекий предок жил по праву сильного – кто сильнее, тот и прав. Потом появились и другие системы: у римлян - Римское право, у нас, как водится, своя Русская правда. Ну а по какой правде мы жили еще недавно и живем сегодня? https://youtu.be/hzO86yF3gB8
20.   Климат и человек
Как климат влияет на человека, а человек на климат.  https://youtu.be/MfEY0AlvZo0
21.   Человек и климат
Влияет ли климат на генотип человека.   https://youtu.be/zV4e4vR6TnQ
22.   Золотой миллиард
Демография знает все. Сколько нас, homo sapiens населяло Землю до потопа библейского, сколько населяет сегодня, а главное, сколько нас будет очень-очень скоро и что хорошего и не очень может из этого выйти. И прав ли был Киплинг, советовавший нести бремя белого человека. https://youtu.be/MO_W-_ZpB3s
23.   Колодец времени
Как заметил однажды Т. Манн, прошлое – это колодец глубины несказанной. Так что в эту таинственную бездну можно заглянуть с самых разных позиций. Верна ли традиционная хронология, в каком веке были "темные века", сколько рыцарей участвовало в Ледовом побоище и почему по весне жители Петербурга массово отправлялись на дачи.  https://youtu.be/76fggDWSM7o
24.   Великие иллюзии
Маленькие дети обычно верят в чудеса. А взрослые уже нет. Они бы, может, и поверили, да мешает опыт прожитых лет. А зря. Чудеса теперь снова в моде. https://youtu.be/-MfBMepT8Nk
25.   История взятки
Французы деликатно называют взятку «кувшин вина». Хотя берут, конечно, не только кувшинами. Зато у нас все честно, взятка – значит взять. Барашка в бумажке, должность и вообще что дадут. А дают практически все.  https://youtu.be/Y0tH9TukJX8
26.   Волшебное слово
Говорят, все болезни от нервов. Это неправда. Есть болезни от алкоголя, никотина, нехороших излишеств и множества других причин. Например, от тех самых нервов.   https://youtu.be/Sst7UZTnRCM
27.   Цвет памяти
Как вспомнить прошлое? Только увидев его в радужном цвете. Словом, разговор о синестезии – цветной памяти. С фокусами Юрия Горного. https://youtu.be/b4il5vDk0bE
28.   История болезней
Современная медицина – вакцины и антибиотики, появились совсем недавно. А вот болели люди всегда. И лечились тоже. Удивительно, но научный факт. https://youtu.be/GS76478gNDk
29.   Чужие
Животные различают чужих по запаху, люди – по внешности. Не такой – значит чужой, опасный, из другой стаи: слишком черный, больно умный, сильно грамотный, как не русский. Не наш человек. Наши люди в булочную на такси не ездят. В общем, о ксенофобии и толерантности. https://youtu.be/YP-yv3C4AW4
30.   Игра
Что такое политика, экономика, культура и вообще вся наша жизнь? С точки зрения психолога – игра. И чтобы не оказаться в проигрыше, нужно не только не нарушать ее правил, но и не воспринимать их слишком уж всерьез.    https://youtu.be/b5dTbRN4rjY

Если YouTybe вдруг отрубится, все может быть, программы можно посмотреть и тут: https://rutube.ru/video/person/22509/



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