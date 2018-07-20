За чей счет "царебесие" на родине коммуниста Ельцина?

Журналистское письмо

губернатору Свердловской области

Е.В.Куйвашеву

Уважаемый Евгений Владимирович!

Как уроженец Свердловской области внимательно слежу за ее развитием. В городе горняков Качканаре у меня родные, знакомые, друзья детства.

До армии я работал на строительстве Качканарского ГОКа. Отсюда трестом «Качканаррудстрой» был направлен на учебу на рабфак факультета журналистки МГУ.

Как-то в одной заметке даже написал о том, что 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС тов.Ельцин построил самое высокое в СССР здание обкома. Оно тут же получило в народе прозвище «член партии».

А теперь позвольте от предисловия перейти к тому шоку, который я, мои уральские друзья и читатели нашей газеты испытали от проведенных под Вашим руководством в Екатеринбурге и области так называемых «царских дней».

Для участия в них Вы пригласили, в частности, таких особ, как патриарх Кирилл и самозваная «княгиня Мария» из Испании. Глава такого же самозваного «Дома Романовых» из двух обитателей.

В этой связи несколько вопросов к Вам, Евгений Владимирович, которые, на наш взгляд, невозможно перебросить на заместителей. Хотя, если Вы захотите уйти от откровенного разговора, побудить Вас к нему будет невозможно.

Как-то в интервью с губернатором Брянской области Юрием Лодкиным я спросил: «Чем вы руководствуетесь в своей работе? На губернаторов же, как и на президентов, нигде не учат».

Юрий Евгеньевич ответил кратко: «Конституцией страны и законами». Полагаю, придерживаетесь этого же принципа и Вы. Ну и, конечно, интересами жителей Среднего Урала.

И в этой связи хотелось бы спросить:

- Вы как-то советовались о проведении т.н. «царских дней» с жителями области? Ведь им, в конечном итоге, «оплачивать банкет». Министры и губернаторы, как известно, деньги в своих кабинетах не печатают. Они народные. Может, я пропустил, и Вы проводили референдум на этот счет или хотя бы опрос?

- Есть ли понимание у Вашего руководства, что Россия - в лучшем случае наследница СССР, но никак не царской империи? И зачем тогда чествование последнего Романова, который вошел в историю как «Николай Кровавый»? С династией Романовых в России было покончено в 1917 году. И с какого тут вообще боку испанская авантюристка Мария Мухранская-Гогенцоллерн?

По общему мнению, последний «государь» был самым бездарным из всех русских царей, о чем написаны целые тома и диссертации. Русским был, по подсчетам историков, всего на 1/127-ю. Остальная кровь - немецкая, датская, шведская, английская… Женился после Романа с Матильды Кшесинской на немке Алисе Гессенской. Это была немецкая семья на русском троне. Или Вы это можете как-то опровергнуть?

- Есть ли у Вас понимание, что на момент казни 17 июля 1918 года по решению УралСовета Ник.Романов уже год не был императором? А был рядовым гражданином без паспорта и арестантом Временного правительства. И почему это решение случилось, четко себе представляете?

- Согласны ли Вы, что малодушно отрекшись от престола, Николай II предал всех - народ, Россию, церковь, главой которой был, армию, которую возглавлял как Верховный главнокомандующий? И это во время войны с Германией!

«Так что теперь получается, - спрашивают люди, - цель «царских дней» - воспеть предательство во всех его формах?

- Если Россия - светское государство, которое по Конституции отделило от себя религиозные организации со всеми их требами и потребами, то как понимать приглашение Вами на т.н. «царские дни» патриарха Кирилла? Его личную встречу в аэропорту и участие с ним в церковных представлениях?

- Докладывали ли Вам помощники, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997) также запрещает Вам как должностному лицу участие в различного рода религиозных представлениях, которые сразу превращаются в агитационные мероприятия?

Процитирую по просьбам читателей и земляков:

«4. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти… не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии».

Видите, Евгений Владимирович: «не сопровождается» и «не вправе». Или у Вас есть собственное толкование этих запретов? Тогда познакомьте с ним, если не затруднит, широкую публику. Можно и через местные СМИ.

И последнее. Оправдали ли себя, на Ваш взгляд, эти «царские дни»? Если да, то, может быть, нужно сделать их традиционными?

Надеемся, наши вопросы не доставят Вам затруднений.

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»,

Москва