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Московский листок

Есть пенсионный заговор против Путина? Или нет?

Опубликовано 20.07.2018 в разделе комментариев 1

Пенсионная «реформа» - это коварный заговор всесильных либералов против беспомощного Путина? Или нет? На вопросы Максима Калашникова отвечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мы не "Газпром", но тоже несем тепло и свет! Ваши РВСН. То таки да!
!!!KLOPODAVBOG-TOTJTAKI!!!&& написал 20.07.2018 02:45
"Пенсионная &#171;реформа&#187; - это коварный заговор всесильных либералов против беспомощного Путина? Или нет? На вопросы Максима Калашникова отвечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов."
- Таки в этом ите инаци-анальной стратегии точно знают и правду скажут - то таки да...
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