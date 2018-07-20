Пенсионная «реформа» - это коварный заговор всесильных либералов против беспомощного Путина? Или нет? На вопросы Максима Калашникова отвечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Есть пенсионный заговор против Путина? Или нет?
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!!!KLOPODAVBOG-TOTJTAKI!!!&& написал 20.07.2018 02:45
- Таки в этом ите инаци-анальной стратегии точно знают и правду скажут - то таки да...