Мировые аферы - это не просто, а очень просто!

«Это невозможно!»

В случае американских афер, таких, как высадка на Луну, или замены президента России артистами, похожими сначала на Ельцина, а потом и на Путина (а это тоже американская афера), не блещущий умом обыватель не верит в эти аферы. Не верит, в первую очередь, только потому, что в его примитивном понимании, «если бы это было так, то об этом бы все говорили», посему на все вопросы отвечает: «Это теория заговоров! Это конспирология!».

Да что обыватель? Вот Гарри Каспаров. Как назвать его глупым? Феноменальная память, как хранилище огромного количества знакомых образов и слов, мгновенный перебор в уме их вариантов. На тестировании показал IQ 190 баллов - феноменальный результат! Но…

Я уже не раз рассказывал, как мы с Каспаровым должны были прокомментировать сотне зрителей и так довольно подробный фильм о деталях аферы 11 сентября 2001 года в США с обрушением башен-близнецов. Публика была интеллигентная, то есть, заведомо никчемного культурного уровня, поэтому я после фильма еще раз попытался на пальцах объяснить аудитории, почему эти башни разрушены заранее заложенной взрывчаткой, а не попавшими в них самолетами. Судя по последовавшим вопросам, кое-кто из зрителей реально понял. Но после меня выступил Каспаров и победно заявил, что все сказанное в фильме и мною - это чепуха! Почему чепуха? А потому, - пояснил Каспаров, - что если бы было что-то подобное было, то в свободных США об этом написали бы все газеты и сообщили все СМИ.

Дело не в том, что Каспаров грудью встал на защиту США, а в том, как убого он это сделал. Ведь в фильме подробно раскрывались и технические подробности официальной версии, поэтому можно было заявить, что подробности официальной версии более убедительны, а критика авторов фильма и моя надуманна. Но Каспаров оказался даже на это неспособен - ему оказалось проще было объявить себя фактическим дураком по сравнению с «гигантами мысли», работающими в СМИ США, то есть считать примитивных журналистов США компетентными в вопросах, которые он понять не способен. Каспаров даже не пробовал сам понять элементарные технические вопросы, они для него были настолько неизвестными образами, что его ум даже не пытался за их анализ взяться. И это не смотря на 190 баллов IQ, полученных Каспаровым при тестировании.

А что тогда говорить о простом обывателе? Для обывателя, «если бы это было так, то об этом бы все говорили», - это святое. Для обывателя заявить это - это признак его собственного большого ума. Он же такую истину знает - то, что «об этом бы все говорили».

Это главное, при помощи чего можно что угодно делать с обывателем: нужно убедить обывателя, что «так считают все», - «и делай с ним, что хош!».

Но есть и ещё момент, правда, не универсальный, который в определённых аферах сильно давит на мозги обывателя, - это кажущаяся невозможность сохранить аферу в тайне.

Скажем, когда речь заходит о Лунной афере США, и исследователи этой аферы объясняют обывателю, что вместо полётов на Луну, НАСА сняла в Голливуде кино и показало его миру, то обыватель думает, что исследователи аферы имеют в виду следующее.

Что руководитель НАСА собрал все 200 тысяч работников НАСА и объявил им, что на Луну они никого посылать не будут, а всю высадку снимет в Голливуде режиссёр Стэнли Кубрик, который как раз за год до этого снял нашумевший фильм «Космическая одиссея 2001 года». И руководитель НАСА приказал всем двум сотням тысяч работников хранить эту тайну. В свою очередь Стэнли Кубрик собрал Голливуд и объявил, что он будет снимать высадку американцев на Луну в Голливуде, но все должны хранить это в тайне.

И обыватель, как бы логично, рассуждает: а как при таком количестве участников аферы эту тайну сохранить? Ведь кто-нибудь из этих двухсот тысяч работников НАСА или тысяч работников Голливуда обязательно прибежит в какую-нибудь газету, а эта газета тут же эту сенсацию напечатает. Не так ли?

Ещё сложнее кажется дело с двойниками президента Рашки. Ведь тут не только сотни обслуги и телохранителей, но и министры, и политики, причём, и зарубежные.

И все молчат??

Организация Лунной аферы

Начну с Лунной аферы и с того, о чём я уже писал.

На самом деле в НАСА об афере знали считанные единицы. Причём, очень не исключено, что то, как провести эту Лунную аферу, американцам нечаянно подсказали советские ученые и инженеры. Дело вот в чём. 2 марта 1968 года СССР, проводя эксперимент, предваряющий полёт советских космонавтов к Луне, запустил на высокую орбиту, почти достающую Луну беспилотный корабль «Зонд-4». В Евпаторийском центре управления полетом (то есть на Земле) находились советские космонавты Павел Попович и Виталий Севастьянов, которые в течение шести суток вели переговоры с сидящими в другой комнате работниками ЦУПа СССР через ретранслятор «Зонда-4», и этим проверялась возможность связи при полете к Луне и обратно. Подслушав их (поймав идущий со стороны Луны радиосигнал), специалисты НАСА решили, что советские космонавты тайно летят к Луне.

То есть, схема мошенничества с «полётом на Луну» можно построить такую, что ею легко ввести в заблуждение даже специалистов.

Таким образом, в начале, когда требовалось снимать американских астронавтов, как бы летящих к Луне, на околоземной орбите и во время полёта к Луне, их, как бы для тренировки, садили в большегрузный самолет, салон которого имитировал предельно тесные внутренности «Аполлона». И в ходе этой тренировки из этого салона астронавты как бы вели сеансы видеосвязи с ЦУПом США как бы при полёте на Луну. Тренировались так. А что тут такого? Но эта тренировка снималось и записывалась. И когда астронавтам для зрителей нужно было имитировать невесомость, самолет входил в пике, и иллюзия была полная. Причём, даже экипаж самолёта мог ничего не подозревать, считая, что идут тренировки астронавтов.

Кто ещё был в курсе этой аферы?

С десяток человек знало, что на ракету «Сатурн-5» монтируется не лунный модуль «Аполлона №», а макет, который не на орбиту Земли выйдет, а упадёт в Атлантический океан. А рабочие, монтировавшие макет, и не догадывались, что именно эта ракета будет участвовать в шоу старта к Луне считали, что это делается для каких-то исследований. Ещё меньше народу знало, что баки ракеты не заправляются топливом полностью. Совсем единицы знали, что на двигателях ракеты поставлено ограничение мощности. С десяток народу знало, что астронавты, сев в лифт на стартовой площадке, через боковой люк покидают старт, и ракета летит без астронавтов. Ну и с десяток народу в Центре управления полётами были в курсе дела. Начинаешь считать, а тут и сотни человек не наберётся!

Что касается Луны, то в отличие от художественного фильма «Козерог-1», в котором астронавты непосредственно, в режиме он-лайн играют свое пребывание на Марсе, вся высадка на Луну тоже снималась заранее. И во время показа этого шоу по мировому ТВ, это кино транслировалось сначала на Австралию затем на антенны аппарата, заранее посланного к Луне, от него снова на Австралию и только затем в ЦУП. В ходе аферы астронавты с Земли через антенну из района Луны «переговаривались с ЦУПом», а на самом деле просто озвучивался очередной, заранее снятый в Голливуде видеоролик.

Затем астронавты как бы возвращались на Землю, для чего кабину с ними самолет сбрасывал на парашюте в океан (ещё с десяток тех, кто был в курсе дела, кабину подбирали спасатели, подлетающие на вертолетах. Причём, даже эти спасатели видели в небе только парашют и кабину, не видя, откуда они на самом деле прилетели. А затем из-за горизонта подходил авианосец с телекамерами и весь мир облегченно вздыхал, видя, что эти симпатичные американские парни опять вернулись из опасного путешествия целыми и невредимыми. И даже не уставшими.

При такой постановке аферы, не только весь мир, но и практически все две сотни тысяч работников НАСА, задействованных в лунной программе, были искренне уверены, что они действительно высаживали людей на Луне. А суть происходящего знали несколько сот особо доверенных и проверенных лиц, включая, разумеется, главных героев – астронавтов.

Причём, надо ведь понять, что для англосаксов выдающаяся подлость это выдающийся подвиг - людям, которые сознательно участвовали в Лунной афере и получили за это хорошие деньги, нечего было стыдиться - в их глазах, да и в глазах американских масс, они совершили подвиг. Подвиг подлости. В английском языке есть термин, отсутствующий во всех других языках и непонятный нам, — humbug. Согласно словарям это «ложь, прикрытая благовидным предлогом, ложь, ловко замаскированная под правду». Что-то вроде еврейской хуцпы. Отсюда следует, что когда англичане используют этот «хамбаг» для очередной подлости против других народов, они не испытывают ни мук совести, ни сомнений.

Ну, смотрите. В 2014 году на экраны вышел американский фильм «Интерстеллар», в котором прогнозируется недалёкое будущее. И вот фрагмент беседы учительницы и отца её ученицы (11-я минута) из этого фильма:

- ... недавно у нас возникла небольшая проблема. Она принесла это, чтобы показать другим ребятам. Раздел про высадку на Луне.

- Да, это один из моих учебников. Ей всегда нравились картинки.

- Это старый учебник. Мы теперь учимся по исправленной версии.

- Исправленной?

- В ней говорится, что полёты «Аполлонов» были имитацией, чтобы разорить Советский Союз.

- Вы не верите, что мы были на Луне?

- Я верю, что это блестящий образец пропаганды, что русские обанкротились, вкладывая безумные средства в создание ракет и других бесполезных аппаратов».

Поняли? Не важно, что американцы не были на Луне, и что это обман, а важно то, что это блестящий образец пропаганды. Подвиг! Выдающийся humbug!

И говорить об этом подвиге уже пришло время, поскольку фальшивость Лунной аферы выпирает и выпирает.

Скажем, советский космонавт Леонов не от большого ума и явно купленный американцами, 25 лет с пеной у рта доказывал, что американцы на Луне были, и что все видео- и фотокадры сняты именно на Луне. 25 лет стоял на защите американской Лунной аферы!

Но вот недавно его друг, А. Караулов, написал: «Так вот Леонов в своей книге «Время первых» раскрыл эту тайну. Съёмки американцев на луне были сделаны, на самом деле, не на луне, а в студии Уолта Диснея накануне полёта».

Надо же! Кто бы мог подумать!

Но перейдём к засекречиванию съёмок высадки на Луну в Голливуде. С этим все вообще предельно просто.

Дело в том, что подготовка специалистов к опасным для жизни делам, включает их тренировки, причём, в условиях, максимально приближенным к реальным. К примеру, обратите внимание, как проходят учения в армии. Может, не уместно об этом говорить, но процентов 99 «документальных» кадров и фотографий боёв Великой Отечественной войны сняты советскими героическими операторами и фотографами в тылу во время учений войск. А выглядят эти «документальные кадры» войны, как настоящие свидетельства не учений, а боёв.

Соответственно, для подготовки американских астронавтов, да и техники, требовалось создать условия, максимально приближенные к лунным. Вот их и создали в специальном павильоне, и начали астронавтов в этом павильоне тренировать. Разумеется, обслуживать этот павильон могли сотни человек, которых, разумеется, предупредили об обязанности хранить тайну о том, что они видели в павильоне, поскольку это «ноу-хау» требуется сохранить от русских. А все видели только тренировки астронавтов, которые, да, снимал уже знаменитый Стэнли Кубрик, но снимал, чтобы показать этот процесс начальству. Что в этом удивительного?

И все видели стоящий на грунте, имитирующем лунный грунт, спускаемый лунный аппарат, видели астронавтов, смешно прыгающих на тросовых подвесках, чтобы создать эффект слабого притяжения на Луне. А вон их «шайтан-арба», на которой астронавты лихо катаются по полигону, а вон негр с метлой стоит, а вон самосвал завозит грунт. И только Кубрик и его оператор видели, что именно они снимают, и что именно отбирают из снятого, - видели, что в снятых ими кино- и фотокадрах нет ничего лишнего, - что на этих кадрах только имитация пребывания астронавтов на Луне.

Был и является ли этот процесс тренировок тайной для сокрытия аферы? Зачем! НАСА разместила достаточное количество фото этих павильонных тренировок на местности, имитирующей лунную. Таким образом, только Кубрик, монтирующий итоговые фильмы и отбирающий итоговые фото, и несколько его помощников могли понимать, что именно они снимают и зачем.

Так, что не мудрено, что после того, как Кубрик начал в тайне пробалтываться о своей роли в этой афере (пародия на съёмки высадки на Луну на киностудии уже была в британском фильме «Бриллианты навсегда» 1971 года выпуска), Кубрик начал сильно бояться, что его убьют. И, скорее всего, боялся не без оснований, поскольку в 1999 году у столь богатого человека не могла наступить внезапная смерть от инфаркта. В те годы такому богатому человеку, да ещё и так боящемуся за свою жизнь, прединфарктное состояние было бы диагностировано задолго до самого инфаркта.

Подтверждает версию о том, что Кубрик всё же был убит, и то, что в обширной статье о Кубрике в Википедии (в которой перечислены все его прадедушки с прабабушками и даже не осуществлённые кинопроекты Кубрика) нет ни слова о версии, что он снимал Лунную аферу. И ни слова о том, что за три дня до неожиданной смерти «во сне от инфаркта» Стэнли Кубрик записал на киноплёнку признание: «Посадки на Луну все были фальшивые, и я был тот человек, который снимал это».

Но мы-то понимаем, кто в Википедии главный, и почему этого нет.

Ладно, это я сильно отвлёкся, поскольку речь не о Кубрике, а о том, что на самом деле сохранить в тайне съёмки в Голливуде было элементарно.

А теперь оцените - почему элементарно?

Потому элементарно, что разделение труда позволяет проводить аферы, в которых, казалось бы, задействованы десятки тысяч человек, но на самом деле в таких аферах основная масса участников честно исполняет свой долг, даже не подозревая, что они участники аферы.

О Лунной афере достаточно, ну а об артистах, в роли президентов Рашки, - в окончании.

(окончание следует)