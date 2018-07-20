Поклонская стала главным борцом против повышения пенсионного возраста

Президиум генерального совета "Единой России" после согласования с председателем Дмитрием Медведевым решил, что законопроект повышении пенсионного возраста должен быть поддержан всеми членами «Единой России». Во время голосования в Госдуме были 329 ее членов, из которых 328 проголосовали за законопроект, а Поклонская — против.

Трудно сказать, чем руководствовалась Поклонская, совершая этот самоубийственный с точки зрения придворной этики шаг, но ей в карму очень большой плюс.

Конечно, проку от ее демарша немного, один в поле не воин. Но моральная победа на стороне одинокой девушки-генерала, долго смешившей публику безответной любовью к покойному императору, а теперь вот совершившей без сомнения сильный поступок.

Сейчас ее, конечно, загнобят в "Единой России", но зато она теперь и есть главный борец с "пенсионной реформой"! И если Путину вдруго понадобится партия для введения в России монархического правления (а к тому все идут), то лучшей кандидатуры и лучшего повода просто не придумаешь! Особенно если Путин не подпишет закон, уже потопивший репутацию "партии власти", правительства и прочих.

И вот на свежесозданной партии "народной монархии" прекрасно въедет Путин в тронный зал, и даже, возможно, об ручку с Поклонской.

Если все затевалось для этого - снимаю шляпу...

А.Б.