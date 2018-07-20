Активисты требуют отставки министра внутренних дел Казахстана

Активисты Социалистического Движения Казахстана выражают свои соболезнования родным и близким известного фигуриста Дениса Тена, погибшего от рук грабителей в центре Алматы 19 июля. Убийцы пока не найдены, несмотря на большой штат сотрудников МВД в южной столице.

К сожалению, убийство Дениса Тена это лишь один эпизод в массовом потоке убийств, ограблений и изнасилований, который как в 90-е годы охватил все регионы Казахстана. И в большинстве случаев преступники остаются не найденными или в последующем откупаются от сотрудников полиции.

В то же время полиция арестовывает и пытает тысячи лиц за незначительные преступления, или по обвинению в совершении их без каких-либо доказательств. Многие оказываются в местах лишения свободы по неправомерным решениям судов, где также подвергаются пыткам и издевательствам со стороны изуверов в погонах.

Данная ситуация говорит о системном характере данного явления, имеющим четко выраженные социальные корни, кроющиеся в невообразимом расслоении общества, когда свыше 80-ти процентов населения приближаются или уже находятся за чертой бедности, а у большинства молодежи нет перспектив получить работу и вырваться из нищеты.

То же убийство Дениса Тена произошло в тот момент, когда он пытался остановить воров, которые снимали боковые зеркала его автомобиля. Это говорит о том, что его осуществляли, скорее всего, безработные молодые люди, промышляющие мелкими кражами в Алматы, и их даже успешный арест, ситуацию в стране не изменит.

Подобный разгул преступности происходит тогда, когда количество сотрудников полиции превысило свыше 200 тысяч человек, а сам политический режим можно назвать полицейским. Сил полиции вполне хватает для ареста протестующих, для разгона бастующих, для организации террора в отношении простых граждан.

Вспомним, хотя бы более 70-ти убитых и свыше 500 раненных нефтяников и жителей Жанаозена в декабре 2011 года, пострадавших в результате расстрела со стороны полицейских и военнослужащих внутренних войск. Причем руководил этой кровавой расправой, как и пытками над участниками забастовки, всё тот же министр МВД генерал Калмуханбет Касымов, который по сей день возглавляет данное ведомство.

Поэтому не случайно в разных общественных группах стал популярен лозунг отставки министра МВД РК Калмуханбета Касымова, который мы, безусловно, поддерживаем. Необходимо максимально усиливать и распространять это требование на всех площадках, сделав его первым насущным лозунгом современного сопротивления.

Более того мы считаем, что этот генерал должен будет ответить перед судом за кровавые события декабря 2011 года в Жанаозене и нынешняя кампания по его отставке должна показать всем чиновникам, особенно силовых ведомств, что их преступления не будут списаны и забыты. За Дениса Тена, как и за многие другие жертвы системы должны ответить на самом верху!

ПАЛАЧА ЖАНАОЗЕНА В ОТСТАВКУ!

Политсовет Социалистического Движения Казахстана