Бутина не выдаст Путина, даже если он с Трампом вась-вась

Сотрудники посольства России в США посетили в четверг Марию Бутину, содержащуюся в следственном изоляторе в Вашингтоне передает ТАСС "Подтверждаем, что консульские сотрудники посетили Бутину", - подтвердил агентству руководитель пресс-службы российского посольства Николай Лахонин.

Дипломат уточнил, что немногим позднее посольство планирует обнародовать комментарий, посвященный этой встрече консульских сотрудников с россиянкой, против которой выдвинуты обвинения по двум пунктам.

29-летняя Мария Бутина, недавняя студентка Американского университете в Вашингтоне, была арестована в США 15 июля. Ей предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора, а также в сговоре с целью осуществления этой деятельности. Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

Встреча российских дипломатов с Бутиной продолжалась около двух часов. На состоявшемся в среду заседании федерального окружного суда Вашингтона россиянке была избрана мера пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей. Соответствующее решение вынесла председательствовавшая на заседании судья Дебора Робинсон.

Адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл настаивал на ее освобождении под честное слово, а обвинение в лице заместителя прокурора по округу Колумбия Эрика Кенерсона утверждало, что Бутину следует держать в период процесса в заключении, так как она может скрыться из страны.

Позднее стало известно что следующее заседание суда по делу Бутиной перенесено с 24 на 25 июля. Соответствующее постановление федерального окружного суда Вашингтона, в котором слушается дело Бутиной, было размещено в четверг в электронной базе данных судебной системы США.

Напомним, ФБР, разрабатывая россиянку, обыскало ее дом и получило содержимое ее ноутбука и айфона, в которых содержалась переписка с неким "российским чиновником". Под этим обозначением, по данным СМИ, подразумевается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин.

В переписке с Бутиной он сравнивает ее с шпионкой Анной Чапман. "Она позирует с игрушечными пистолетами, а тебя публикуют с настоящими!" - пишет он, комментируя серию статей о Бутиной в американской прессе в марте 2017 года.

Прокуратура считает эти слова доказательством того, что Бутина работала в США российским агентом.

Кроме того, в электронном списке контактов Бутиной обнаружили "почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ". Что это за аккаунт, не уточняется.

В ходе обыска у Бутиной также был найден рукописный текст c вопросом: "Как отвечать на предложение ФСБ о работе?". "Основываясь на этих и других доказательствах, ФБР считает, что обвиняемая, скорее всего, поддерживала связь с ФСБ на протяжении своего пребывания в США", - отмечалось в ходатайстве с просьбой не освобождать россиянку под залог, которое подавал накануне в суд вашингтонский федеральный прокурор Эрик Кенерсон. Позднее суд эту просьбу удовлетворил, оставив Бутину под стражей.

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