Национальный Лидер ради Трампа забыл результаты референдумов в ДНР и ЛНР?

Владимир Путин во время саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Путин рассказал на встрече с послами РФ, которая прошла в Москве 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, присутствовавшие на этом мероприятии.

По данным СМИ, таким образом Путин надеется решить затянувшися конфликт на юго-востоке Украины. При этом стороны договорились не объявлять о подобном предложении публично, чтобы у Трампа было время над ним подумать.

В Белом доме информацию Blommberg о предполагаемом предложении Путина Трампу по Донбассу пока никак не прокомментировали. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил уклончиво, заявив, что "обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать".

По данным Bloomberg, предложение Путина, "видимо, содержит призыв провести под международной эгидой голосование жителей сепаратистских территорий об их статусе, сказали источники".

"Если слова Путина о реакции Трампа верны, это, видимо, указывает на более гибкий подход, чем тот, который США доныне демонстрируют по этому вопросу", - говорится в статье агентства, перевод которой публикует InoPressa.

Встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. После мероприятия Трамп заявил, что Украина была одной из тем, которая обсуждалась, но не уточнил подробности.

Напомним, ранее в ДНР и ЛНР уже проводились референдумы, по итогам которых было объявлено, что большинство жителей этих самопровозглашенных республик высказались за независимость от Украины. Это произошло 11 мая 2014 года. В ДНР "за" проголосовали 89,7% жителей региона, в ЛНР - 96,2%.

Украина, ЕС и США результаты этих референдумов не признали. Украинские власти назвали плебисцит фарсом. Кремль заявил, что "уважает" результаты волеизъявления народа Донбасса.

- Вот именно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - тогда-то, по итогам первого референдума в ЛНР и ДНР, когда средства на этот референдум в спешке добывали эксами (экспроприациями - валя на бок и опустошая банковские броневики) ополченцы, и решалось будущее не только самопровозглашённых республик, но и режима силовигархии в Москве, который предпочёл дружбу с американским империализмом - советской по сути, международной, интернациональной интеграции. "Уважения" Москвы, выраженного донбасскому "движению присоединения", конечно же, мало, и вот этот прогиб под интересы вовсе не населения Донбасса, а под классовые интересы "американских коллег" заметили все - и погас едва засиявший в Крыму образ Путина-объединителя, который под триколором вот-вот восстановит если не весь СССР, то хотя бы чуточку, чтоб православным и русским патриотам хватило на пятилетку-другую для прославления монарха и социально несправедливого режима его... Нет, ДНР и ЛНР проиграны силовигархией, и Путин пытается делать дипломатческие пассы, просто чтобы немного продлить перемирие, делая вид, что референдума не было. А он был! И именно в начале боевых действий, только тогда интеграция была возможна, а теперь вот - нет, теперь туда влезет ООН, то есть США. Ну, зато, наверное, санкции с Сечина и Миллера снимут, и то хлеб...

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