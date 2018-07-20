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Московский листок

Национальный Лидер ради Трампа забыл результаты референдумов в ДНР и ЛНР?

Опубликовано 20.07.2018 в разделе комментариев 5

сша позор силовигархия днр лнр референдум
Национальный Лидер ради Трампа забыл результаты референдумов в ДНР и ЛНР?

Владимир Путин во время саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Путин рассказал на встрече с послами РФ, которая прошла в Москве 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, присутствовавшие на этом мероприятии. 

По данным СМИ, таким образом Путин надеется решить затянувшися конфликт на юго-востоке Украины. При этом стороны договорились не объявлять о подобном предложении публично, чтобы у Трампа было время над ним подумать. 

В Белом доме информацию Blommberg о предполагаемом предложении Путина Трампу по Донбассу пока никак не прокомментировали. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил уклончиво, заявив, что "обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать". 

По данным Bloomberg, предложение Путина, "видимо, содержит призыв провести под международной эгидой голосование жителей сепаратистских территорий об их статусе, сказали источники". 

"Если слова Путина о реакции Трампа верны, это, видимо, указывает на более гибкий подход, чем тот, который США доныне демонстрируют по этому вопросу", - говорится в статье агентства, перевод которой публикует InoPressa. 

Встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. После мероприятия Трамп заявил, что Украина была одной из тем, которая обсуждалась, но не уточнил подробности. 

Напомним, ранее в ДНР и ЛНР уже проводились референдумы, по итогам которых было объявлено, что большинство жителей этих самопровозглашенных республик высказались за независимость от Украины. Это произошло 11 мая 2014 года. В ДНР "за" проголосовали 89,7% жителей региона, в ЛНР - 96,2%. 

Украина, ЕС и США результаты этих референдумов не признали. Украинские власти назвали плебисцит фарсом. Кремль заявил, что "уважает" результаты волеизъявления народа Донбасса.

- Вот именно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - тогда-то, по итогам первого референдума в ЛНР и ДНР, когда средства на этот референдум в спешке добывали эксами (экспроприациями - валя на бок и опустошая банковские броневики) ополченцы, и решалось будущее не только самопровозглашённых республик, но и режима силовигархии в Москве, который предпочёл дружбу с американским империализмом - советской по сути, международной, интернациональной интеграции. "Уважения" Москвы, выраженного донбасскому "движению присоединения", конечно же, мало, и вот этот прогиб под интересы вовсе не населения Донбасса, а под классовые интересы "американских коллег" заметили все - и погас едва засиявший в Крыму образ Путина-объединителя, который под триколором вот-вот восстановит если не весь СССР, то хотя бы чуточку, чтоб православным и русским патриотам хватило на пятилетку-другую для прославления монарха и социально несправедливого режима его... Нет, ДНР и ЛНР проиграны силовигархией, и Путин пытается делать дипломатческие пассы, просто чтобы немного продлить перемирие, делая вид, что референдума не было. А он был! И именно в начале боевых действий, только тогда интеграция была возможна, а теперь вот - нет, теперь туда влезет ООН, то есть США. Ну, зато, наверное, санкции с Сечина и Миллера снимут, и то хлеб... 

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Всего комментариев к статье: 5
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.+-,.., написал 20.07.2018 12:44
Начав против Украины,Модавии и Грузии захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешенными собаками,которых растреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чуст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитеквот.А уж как США давят и грабят кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть. А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.
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(без названия)
Это что?!. написал 20.07.2018 12:30
почему россия забыла результаты референдума, проведенного в Чечне-Ичекрии?
Чечня тогда была признана независимой, но россия жестоко подавила ее, бомбардируя якобы свои города самолетам, градами, точками-у
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- Дай сил. - Нэ сил, а сол, чюрка нэруская.
П. Ушкин написал 20.07.2018 12:25
Слово "экс" должен знать КАЖДЫЙ левый, и даже каждый грамотный чел. И даже не грамотный, но учившийся в школе и помнящий, чем известны чурки Джугашвили и Терпетросян.
Свои грабежи они называли экспроприациями. Сокращено, эксы.
Но ведь в тексте Димона слово экс это самое понятное, остальной поток сознания расшифровке поддается с трудом.
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(без названия)
Мира написал 20.07.2018 11:40
Ради трампа, а ради народа р.ф референдум о пен.реформы не хочет. Услужить все хозяину пытается. За четыре года войны в которой участвуют и приближенные к путину олигархи что то и не пытался. Блефует он
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Б лядь,ты когда по русски будешь писАть???
Это что?+/-. написал 20.07.2018 11:09
тогда-то, по итогам первого референдума в ЛНР и ДНР, когда средства на этот референдум в спешке добывали эксами ополченцы, и решалось будущее не только самопровозглашенных республик, но и режима силовигархии в Москве, который предпочел дружбу с американским империализмом - советской по сути, международной, интернациональной интеграции.
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Из за твоего сложносочиненного словоблудия и нормальная тема сливается в унитаз.
Ты можешь писать просто??
И что такое "экс"ы, дубина ты стоеросовая?
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