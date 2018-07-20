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Московский листок

Путинский "спецназовец" Рогозин велел помогать в ЦНИИМАШе следствию в поиске "сколковского следа"

Опубликовано 20.07.2018 в разделе комментариев 0

позор роскосмос шпионаж сколково
Путинский "спецназовец" Рогозин велел помогать в ЦНИИМАШе следствию в поиске "сколковского следа"

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин знает, что в головном институте госкорпорации ЦНИИМАШе в настоящее время проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации. 

Как сообщали СМИ, сотрудники ФСБ России начали обыски в кабинетах ряда сотрудников ЦНИИМаша и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, что связано с делом о госзимене. 

«Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие», — заявили в пресс-службе.

Сам Пайсон ранее работал в ЦНИИМаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на пост директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. Как выяснило издание, за несколько дней до обысков было принято решение о его увольнении с поста директора исследовательско-аналитического центра ОРКК. По данным газеты, это объясняется тем, что в новой организационно-штатной структуре «Роскосмоса», формируемой Рогозиным, места для такого центра ОРКК не предусмотрено.

От редакции: Заметим, что только что назначенный после всех своих пусковых космических неудач Рогозин - всё же не Цурканша какая-нибудь, молдавско-румынская шпионка, оказавшаяся в руководстве стратегического предприятия. Роскосмос - посерьёзнее заведение, а в Королёве, напомним, и в период войны на Донбассе обнаруживались поставки запчастей - туда, на сторону ВСУ. Целые двигатели и системы наведения поставляли. Ничего личного, только ещё до Евромайдана заключённые контракты... На многое ради бизнеса закрывали глаза господа кремляди и силовигархи, ответственные за стратегическую отрасль, но более всего в ней занятые личным обогащением... Что же, кроме приказа содействовать следствию, может теперь сказать Рогозин? Что всё "Сколково" - сборище Леслей и Рыбок, врагов и шпиёнов под "крышей" Вексельберга, которые прикрываясь вычурными венчурными проектами, медведевскими инновациями и прочей либеральной демагогией, как ранее делал и Сорос, просто воруют из НИИ ещё то, что можно своровать?

Д.Ч. 

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