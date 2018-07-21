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Московский листок

Голодовка на Тундровом проезде

Опубликовано 21.07.2018 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 1

голодовка рабочий
Голодовка на Тундровом проезде

Пока семья Мусы Мамедова вынуждена скрываться от новоуренгойских властей в далёких краях у бабушки с дедушкой, (чтобы избежать ювенального преследования из-за жилищных проблем), сам Мамедов продолжает сражаться за своё жильё в Новом Уренгое.

В своём доме по адресу - микрорайон Монтажник, улица Звёздная 57 он проживал с 1998 года, по производственному ордеру "Уренгойгазмонтаж", имел на руках всю документацию на дом, платил коммунальные платежи, здесь родились двое его сыновей. Дом был признан аварийным ещё в 2012-м году и подлежащим сносу, но жильё, куда можно было бы переехать, жителям не предоставлялось. Два десятка лет Муса Мамедов отработал трактористом на городских объектах Нового Уренгоя, а в день 45-летия Мусы, его дом был отключён от всех видов коммуникаций.

Полгода - с сентября 2016-го по февраль 2017-го Мамедов вместе с женой и двумя маленькими детьми фактически в условиях военного времени вынужден был жить в заиндевелом от холода доме, без света, воды и тепла, так как идти им было просто некуда.

Опека, полиция, представители власти стали постоянными завсегдатаями семьи Мамедовых, принуждая их под разными предлогами освободить занимаемое жильёи отправляться вместе с детьми на улицу.

Ранним утром 21 февраля 2017-го была проведена целая спецоперация по насильственному выдворению Мамедовых из дома - сам Мамедов был задержан в своём доме по улице Звёздная 57 сотрудниками полиции и отправлен в ОВД, его жена была задержана сотрудниками УФМС, дети отправлены в городской приют, кошка и вещи вывезены в неизвестном направлении, мебель поломана, дом наполовину разрушен. Таким образом было исполнено судебное постановление о выселении семьи Мамедовых на улицу.

На этом власти не остановились - на Мамедовых посыпались штрафы, ювенальные угрозы, судебное преследование - зам.мэра города Андрей Мартынов подал на Мамедова заявление в Прокуратуру о возбуждении уголовного дела, якобы за фальсификацию документов на дом по улице Звёздная 57. Документы на жильё были признаны настоящими, а Мартынов - "добросовестно заблуждающимся".

Уже больше года дети вынуждены проживать вдали от родного города, вдали от отца, наблюдая за его неравной борьбой с городскими властями, отнявшими у семьи ордерное жильё.

В июне 2018-го Мамедову пришёл ответ из Верховного суда РФ, где его уведомляли, что его кассационная жалоба вернулась без разрешения по существу, "поскольку подана с нарушением правил подсудности".

Сейчас Мамедов снимает жильё по адресу Тундровый проезд 3 А. Неделю назад на дверях дома он увидел печатное объявление от АО Уренгойжилсервис: "Граждане, незаконно занимающие квартиры дома 3 А по адресу: проезд Тундровый. Повторно вас уведомляем, что в ближайшее время будет проведено отключение всех инженерных систем жизнеобеспечения (прекращена подача энергоресурсов, теплоресурсов и водоснабжения)".

Мамедову снова настойчиво указывают на улицу. Видимо, на улицу законные основания у него имеются.

18 июля 2018 года Муса Мамедов объявил голодовку. Вывесил плакат из своего окна и заявил, что не намерен покидать съёмное жильё. За эти дни к нему несколько раз наведывалась полиция, но Мамедов отказался покинуть своё жилище. Местная телерадиокомпания "Сигма" подготовила репортаж, в котором заявила, что Мамедову не помогут ни протестные митинги, ни голодовка, потому что законных оснований для выделения ему квартиры у властей нет.

Впрочем, это не первый провокационный поступок местных СМИ в адрес обездоленных жителей.

20 июля - третий день голодовки Мусы Мамедова. Никакой реакции со стороны Администрации города за это время не последовало.



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Всего комментариев к статье: 1
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Дети капитана гранта. джоржа сороса птенцы!
!!!QQQKLOPODAV-TOTTAKI!!!&&& написал 21.07.2018 00:27
-То таки Мамедов пострадал от того, что ан митингах вдолбостройку его нетрезвые братья по классу таки кричали, что таки хатят работать на хазяина - то таки да! Таки еще - ани хатели жидь, как у польше и шоп была вотка вмагазине - то таки да...
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