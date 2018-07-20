Экс-президенту Медведеву при нынешней Фемиде не "светит" судьба южнокорейской коллеги

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая уже отбывает 24-летний срок, получила еще восемь лет заключения — по двум уголовным делам шесть лет и два года соответственно. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

При этом прокуратура в общей сложности требовала для бывшего президента еще 15 лет заключения. Пак Кын Хе обвиняется в получении взяток и растрате государственных средств. Суд Сеула также наложил на нее штраф в размере 3,3 млрд корейский вон (около $2,91 млн).

К 24-летнему тюремному сроку Пак Кын Хе была приговорена в апреле. Ее признали виновной по 16 пунктам, в числе которых коррупция, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью, вымогательство.

Напомним, среди тех, кто "заносил" бывшей президентше - были не только топ-менеджеребцы "Самсунга", но и другие "предприниматели"...

Прокуратура Сеула допросила председателя совета директоров южнокорейской финансово-промышленной группы SK Group Че Тхэ Вона - второй по размеру конгломерат страны подозревают в коррупционных связях с политиками, включая экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Че Тхэ Вон пришел на допрос в качестве свидетеля. На вопросы журналистов после допроса он отвечать отказался, отмечает ТАСС.

В 2015 году предприниматель пожертвовал крупные суммы денег двум некоммерческим организациям, находившимся под управлением подруги экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь, которую следствие считает главной в преступной коррупционной схеме. Предположительно, он сделал это для того, чтобы добиться от Пак Кын Хе помилования, поскольку в то время отбывал тюремный срок за финансовые махинации. В итоге он действительно был амнистирован.

Отметим, что при аналогичной информации об отношениях олигарха Усманова и премьера (а ранее президента) Медведева - последнего не только не ждали судебные разбирательства и отставка с поста, но и переназначение Путиным на новый срок... Хотя, отбиваться в медиа-пространстве от "наветов" ФБК в апреле 2017-го пришлось долго и бездарно...

Алишер Усманов, один из богатейших людей России, объяснил передачу особняка на Рублевке фонду под управлением однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева. В интервью газете "Ведомости" Усманов сообщил, что обменял усадьбу на 12 гектаров земли, которая принадлежала "Соцгоспроекту" и находилась рядом с его домом, чтобы расширить свои владения.

Речь идет об усадьбе в Знаменском: в расследовании "Он вам не Димон" ФБК Алексея Навального оценил ее стоимость в 5 млрд рублей. Усманов отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около 50 млн долларов, а участок принадлежавшей ему земли в четыре гектара и расположенный на нем дом - примерно 45-50 млн долларов. "Так что баланс примерно 50 на 50, - цитирует бизнесмена Republic. - Они (фонд "Соцгоспроект") сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения… Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет… А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках".

Миллиардер также сообщил, что знаком с главой "Соцгоспроекта" и ряда других благотворительных фондов Ильей Елисеевым - однокурсником премьера Дмитрия Медведева. "Знаю Илью Елисеева. Вместе выпивали", - сказал Усманов. В интервью уточняется, что бизнесмен "прекрасно знал" Елисеева со времен работы гендиректором "Газпроминвестхолдинга".

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