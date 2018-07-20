Нафтогазу нужны в отношениях с Газпромом только деньги и проценты, а не "мир"

Мировое соглашение с «Газпромом» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража не представляется возможным, написал в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «Теперь уже слишком поздно для мирного соглашения. "Газпром" должен заплатить нам за решения $2,56 млрд. Плюс проценты в размере $75 млн»,— отметил он.

«Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет мирового соглашения по ним, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию»,— добавил коммерческий директор «Нафтогаза». Господин Витренко подчеркнул, что российская компания отказывается поставлять газ и пересматривать транзитный тариф, а также нарушает обязательства по поддержке определенного давления в газотранспортной системе.

При этом 18 июля руководство «Нафтогаза» заявляло, что готово рассматривать мировое соглашение по спору с «Газпромом», если оно не помешает переговорам по заключению нового газового контракта.

Напомним, в июне 41 сотрудник «Нафтогаз Украины» получил первую часть премии, равняющуюся 20 миллионам долларов. Общая сумма премии, которая будет разделена на этих сотрудников, будет составлять 46,3 млн долларов. 28 февраля СМИ сообщили, что арбитраж Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и тем самым обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа Украине по договору. До этого тот же суд обязал «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже осуществлённые поставки и проценты за рассрочку. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании около 2,6 млрд долларов.

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