Рассказ Елены Семёновой в Европарламенте о пытках в колониях Казахстана стал поводом её задержания

Только что разговаривал с Еленой Семеновой. Она сообщила, что в отношении нее возбудили уголовное дело по факту выступления в Европарламенте о пытках в РК. Сейчас Е.Семенова находится в ДВД. У нее изымают телефон. Адвоката при первом допросе и при изъятии телефона и прочих следственных действиях у нее не было.

Елена Семенова задержана сотрудниками полиции. По сообщениям представителей Движения родственников против пыток, к Е.Семеновой домой пришли три сотрудника полиции и забрали из дому.

Елена успела скинуть мне сообщение: «ЕДУ В ДВД ЗА МНОЙ ПРИЕХАЛИ».

Задержание Семеновой безусловно связано с ее выступлениями в Европарламенте по фактам пыток в Казахстане, где она представляла Движение Казахстанских РОДСТВЕННИКОВ ПРОТИВ ПЫТОК и в связи с размещенным ею вчера в группе РОДСТВЕННИКИ ПРОТИВ ПЫТОК постом под названием «ОБРАЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ОСУЖДЕННЫХ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ ЧЬИ БЛИЗКИЕ ОТБЫВАЮТ НАКАЗАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ ОВ-156\6, п.ШЕМОНАИХА ДУИС ВКО».

Вот что там было написано: «Как известно, именно в ВКО осужденные подвергаются массовым пыткам по указанию начальника ДУИС ВКО Молдажанова, именно ВКО прокуратура и УСБ ДВД закрывают дела о пытках, и угрожают осужденным заставляя их писать отказ от своих заявлений. Как сообщают родственники осужденных и сами осужденные, сегодня в учреждение ОВ -156\6 п. Шемонаиха ДУИС ВКО будут введены войска, я так полагаю, в данном случае идет речь о проведении «плановых обысковых мероприятиях». Как проводятся обысковые мероприятия уже не для кого не секрет, это насилие, жестокость, пытки. Вспомним недавние обысковые мероприятия в Алматы п.Заречный, обысковые мероприятия СИЗО Караганды. Родственники осужденных вчера после обеда стали обзванивать Генеральную прокуратуру, КУИС МВД, прокуратуру ВКО, прокуратуру поселка Шемонаихи. Родственники предупредили надзирающие органы о возможном преступлении в отношении их близких во время так называемого «ввода войск»…»

Сейчас телефон Семеновой не отвечает, возможно у нее забрали телефон.

Телефон Елены Семеновой: +7 777 491 9600. Согласно ее сообщению, Елена находится в ДВД Павлодарской области.

Адрес: Павлодарская область, Павлодар, Лермонтова, 50/1.

Телефоны: (7182) 32-39-83 (дежурный), 39-12-43, 39-12-70, 39-11-31, 39-12-40, факс 32-04-52.

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