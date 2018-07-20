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Московский листок

Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ

Опубликовано 20.07.2018 в разделе комментариев 5

кризис классоваяненависть минтруд
Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ

Минтруд России разрабатывает законопроект о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия, передает "Интерфакс". 

"Установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда. 

В ближайшее время будет предложено обсудить законопроект с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы как работников, так и работодателей, государства. 

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что такая норма не должна ударить по работникам. По мнению Минтруда, важно "не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя". 

"Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки", - отметили в пресс-службе. 

Сейчас в связи с утратой доверия в России могут быть уволены госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Трудовой кодекс РФ предусматривает увольнение в связи с утратой доверия, но лишь для категорий сотрудников, "непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности"

- Это гениально! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Какая классовая отзывчивость у Топилина! Недели не прошло, как буржуи выступили с таким предложением - и уже реакция положительная. Если так увольняют мэров, губернаторов и прочих коррупционеров президенты, то почему буржуй, то есть, пардон, "предприниматель", прогрессивнейший элемент общества, демиург, "Создатель рабочих мест", не может выгнать работника не по КЗОТ? А точнее - внести такую поправочку в КЗОТ и вовсе гнать рабочего тогда и потому, чего его левая буржуйская пятка захочет? Взял и утратил доверие! И ведь Министерство труда (и социальной защиты!) и лично миллионер Топилин с радостью бы так и топили рабочий класс - к ногтю его, гада! вон, 70 лет провластвовал, так сколько бед "креативному классу" принёс своими правами, как в Гулаге-то своём его гноил! долой наследие "совка", уж коли пенсии долой - так и права работников - тем более, даёшь полную реабилитацию буржуазии по всем фронтам, а работяг - на статус скотины перевести! чай, вам тута не СССР проклятый, а вона - триколор на Кремле и царь внутри почти что!..

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: занесения соответствующей записи в трудовую книжку,
-Что это? написал 20.07.2018 17:14
Кстати, теперь становится ясной и причина отмены всяких бумажных свидельств о собственности. О чем взахлеб и с радостью трещали путиноиды всех мастей, вознося взгляды в небо,-"электронная" регистрация, "мы ж прогрессивны"!
А теперь ясно, что это для легкости отжима собственности. Ибо электронные записи находятся на компах путиноидов или в штатах.
Они ,когда им надо,включат дурака- поди ,в этом случае, докажи,что ты- не верблюд...
Вот и итог: без бумажки ты- букашка!
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Re:Главный-путлер
вряд ли написал 20.07.2018 17:02
этот шпингалет фейк.Зиц-председатель фирмы "Рога и ко пыта"
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занесения соответствующей записи в трудовую книжку,
Александр ДВ написал 20.07.2018 16:54
Очередной бред от узурпаторов: трудовая книжка в натурном виде отменена, госслужащих нет, есть лица, замещаюшие должность. Выставить рабовладельцу за ворота раба не помешает ни наличие, ни отсутствие формулировок в каком-то т.н. законе. Разворовавшие суммы 4 пенсионных фондов не заморачиваются соответствием своих действий либо возможным наказанием за них. Главное, чтобы рабы верили в "заботу" о них.
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Re: кошерный Топилин утратил доверие русского народа
-Что это? написал 20.07.2018 16:42
Топилин никто и звать его никак.
Главный - путлер.
Его надо прессовать.
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кошерный Топилин утратил доверие русского народа
Юрик написал 20.07.2018 16:08
Так что давай,до свидания!
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