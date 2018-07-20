Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ

Минтруд России разрабатывает законопроект о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия, передает "Интерфакс".

"Установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

В ближайшее время будет предложено обсудить законопроект с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы как работников, так и работодателей, государства.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что такая норма не должна ударить по работникам. По мнению Минтруда, важно "не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя".

"Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в связи с утратой доверия в России могут быть уволены госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Трудовой кодекс РФ предусматривает увольнение в связи с утратой доверия, но лишь для категорий сотрудников, "непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности"

- Это гениально! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Какая классовая отзывчивость у Топилина! Недели не прошло, как буржуи выступили с таким предложением - и уже реакция положительная. Если так увольняют мэров, губернаторов и прочих коррупционеров президенты, то почему буржуй, то есть, пардон, "предприниматель", прогрессивнейший элемент общества, демиург, "Создатель рабочих мест", не может выгнать работника не по КЗОТ? А точнее - внести такую поправочку в КЗОТ и вовсе гнать рабочего тогда и потому, чего его левая буржуйская пятка захочет? Взял и утратил доверие! И ведь Министерство труда (и социальной защиты!) и лично миллионер Топилин с радостью бы так и топили рабочий класс - к ногтю его, гада! вон, 70 лет провластвовал, так сколько бед "креативному классу" принёс своими правами, как в Гулаге-то своём его гноил! долой наследие "совка", уж коли пенсии долой - так и права работников - тем более, даёшь полную реабилитацию буржуазии по всем фронтам, а работяг - на статус скотины перевести! чай, вам тута не СССР проклятый, а вона - триколор на Кремле и царь внутри почти что!..

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