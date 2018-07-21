Путину "не нравится" повышение пенсионного возраста, но он его продавливает

Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста. По его словам, как и большинству россиян, данная мера ему не нравится, но нужно думать о перспективе.
"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой", — цитирует ТАСС слова президента.
Путин отметил, что при повышении пенсионного возраста необходимо опираться на экономические оценки: согласно текущей статистике, на пять пенсионеров приходится шесть работающих. Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть, заявил президент. Он также добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет.
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"Довольно любопытный ответ в стиле "стой там иди сюда".
Если тебе не нравится ни один из предложенных вариантов выхода из пенсионного кризиса, то кто тебя тянет за одно место тащить закон в Думу? Или кто-то поверит, что без непостредственной санкции президента закон постпил в парламент, все почти региональные парламенты дали положительные отзывы на этот "несимпатичный" проект и "Единая Россия" поти единогласно проголосовала за него в первом чтении?
Тем более фраза Путина, что, мол, "при повышении пенсонного возраста"... и так далее не означает, что вопрос повышения уже не обсуждается и решен именно им, Путиным?
А все остальное из категории "мы вас не больно зарежем".
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Теперь по существу.
Что, правда, если не повысить пенсионный возраст, то система лопнет? Да нет, конечно. Цена вопроса 2 млрд. долларов, по оценке экономиста Андрея Бунича, а я его знаю без малого 30 лет и склонен доверять его оценкам.
Такую сумму можно найти и сегодня практически без труда, не ставя раком всю страну. Зачем же Путин это делает?
Ведь насчет того, что "на пять пенсионеров приходится шесть работающих" - это ж бред полный и вранье голимое!
Давайте подсчитаем: при даже официальной подолжительности жизни в 67 лет (что вранье) - это 7 лет у мужчик и 12 лет у женщин. Это против "рабочего" возраста от 20 до 60 у мужчин и 55 у женщин. То есть что, в возрастных категориях от 20 до 55 (60) почти столько же людей, сколько в категории от 55(60) до 67-ми?
Или у нас в "рабочих" возрастных категориях три четверти не работают вообще? Но такой безработицы Росстан почему-то не показывает...
Ну и касаемо "молодых" пенсионеров. В той самой категории от 60(55) до 65 лет практически все продолжают так или иначе трудиться и на пенсии. То есть этих "молодых" пенсионеров надо причтслять к категории раотающих на самом деле. Потому что уровень наших пенсий не позволяет на них прожить. Это фактически просто "возрастное пособие" для граждан, которое позволяет компенсировать неизбежное снижение работоспособности в пожилом возрасте. Только и всего.
Путин хочет лишить людей этого небольшого государственного вспомоществования? Но ни число рабочих мест, ни средняя зарплата не вырастут. Значит, вырастет смертность и заболеваемость в старших возрастных категориях - это раз, и резко упадет сальдо торгового баланса - ведь деньги, которые тратили пенсионеры на еду и прочие товары из своих пенсий, будут просто изъяты из экономики без какой-либо компенсации. Продажи упадут, налоги снизятся. То есть это нанесет удар по экономике уже со следующего года.
Они там вообще в своем уме, деятели-то эти? Просто времена Гайдара возвращаются - украсть на рубль, а развалить на тысячу... Я просто не представляю, какую цену заплатит экономика страны за эти выведенные из оборота 2 миллиарда "пенсионных" долларов. А это и есть та самая перспектива, о которой думает вроде бы Путин. Только знать бы, каким местом?
Анатолий Баранов
г-н хороший? написал 21.07.2018 00:56
Пусть каждое предприятие имеет в квартал (каждые 3 месяца) прибыль в 1 млн долл.
Тогда:
250 000 х 1 млн долл х 4 квартала и делим на 150 млн населения = 6 666 долларов в год, т.е. 555 долларов в месяц.
Вполне можно жить не работая.
sergey написал 21.07.2018 00:42
ййй написал 21.07.2018 00:36
> можно будет жить за счет дивидендов от
> социалистической собственности, и пенсии
> будут ненужны,
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Доктор Менгеле открыл немало чудных возможностей человечесокго организма, сколько тот может продержаться во всяких необычных условиях, я ледяной воде, без воздуха, без воды и т.п. Померил с немецкой дотошностью и статистической значимостью результатов. Так что с этой стороны мы вооружены знанием.
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Осталось самую малость, сравнит это с тем, сколько надо продержаться до этих самых дивидендов. Вопрос к вам, уважаемый. Марксист...
ййй написал 21.07.2018 00:29
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СССР, на начало 1987 года, 281.3 млн человек и 158.0 млн. трудоспособного возраста -- это 56.2% трудоспособного.
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РФ, 2017 год, 146.8 млн всего и 83.2 млн. трудоспособного -- это... о чудо, 56.6% трудоспособного.
когда грядет сплошная автоматизация и роботизация? написал 21.07.2018 00:24
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Развивается общий и окончательный кризис капитализма, который требует перехода к социализму, т.е. когда все граждане будут акционерами социалистической собственности, а не только частные собственники.
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Тогда и работать будет не обязательно - можно будет жить за счет дивидендов от социалистической собственности, и пенсии будут ненужны,
вот так-то, марксист Баранов.
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Недоумок Путин совершенно отвратителен своей малограмотностью и глупостью и тащит Россию и мир к гибели.
убежать не может. написал 21.07.2018 00:20
Ротшильды и Рокфеллеры требуют от него
выполнения данных обязательств.
На кону его жизнь и жизнь внуков,дочерей.
"Барбаросса-2.0"
!!!QQQKLOPODAVTOTTAKI!!!&-&& написал 21.07.2018 00:16
- Таки что этот путин может поделать? Он таки вынужден разгребать кучу самого разнообразного гав-на, которого таки напроизводила диктатура самых дики, де-Билльных и таки - извратных общественных сил - бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных и примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - то таки да! Где он новых таик работников возьмет? Где он возьмет честных и умных Людей для таки управления? Таки все уже украдено, все прос-рано бесноватыми и безумными, сожрано фекальными массами и выс-рано - то таки да!
То таки Я - просто взял бы всех шестидерастов и сказал бы им - что их пенсион таки остался в СССР, который они прос-рали и могут они идтинах! В магазин - там им будут давать булку хлеба в день бесплатно, штаны и рубашку - раз таки в год - и все! Таки везде, где висели лозунги "Слава КПСС!" и "Коммунизм - светлое будущее Всего человечества!" - таки повесил бы лозунги "Дикобразам - дикобразово!" - то таки да! То таки Меня после этого считали бы самым справедливым человеком на земле - Мне это пох, потому, что Я - Высшее Существо - то таки да!