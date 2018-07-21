Путину "не нравится" повышение пенсионного возраста, но он его продавливает

Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста. По его словам, как и большинству россиян, данная мера ему не нравится, но нужно думать о перспективе.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой", — цитирует ТАСС слова президента.

Путин отметил, что при повышении пенсионного возраста необходимо опираться на экономические оценки: согласно текущей статистике, на пять пенсионеров приходится шесть работающих. Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть, заявил президент. Он также добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет.

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"Довольно любопытный ответ в стиле "стой там иди сюда".

Если тебе не нравится ни один из предложенных вариантов выхода из пенсионного кризиса, то кто тебя тянет за одно место тащить закон в Думу? Или кто-то поверит, что без непостредственной санкции президента закон постпил в парламент, все почти региональные парламенты дали положительные отзывы на этот "несимпатичный" проект и "Единая Россия" поти единогласно проголосовала за него в первом чтении?

Тем более фраза Путина, что, мол, "при повышении пенсонного возраста"... и так далее не означает, что вопрос повышения уже не обсуждается и решен именно им, Путиным?

А все остальное из категории "мы вас не больно зарежем".

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Теперь по существу.

Что, правда, если не повысить пенсионный возраст, то система лопнет? Да нет, конечно. Цена вопроса 2 млрд. долларов, по оценке экономиста Андрея Бунича, а я его знаю без малого 30 лет и склонен доверять его оценкам.

Такую сумму можно найти и сегодня практически без труда, не ставя раком всю страну. Зачем же Путин это делает?

Ведь насчет того, что "на пять пенсионеров приходится шесть работающих" - это ж бред полный и вранье голимое!

Давайте подсчитаем: при даже официальной подолжительности жизни в 67 лет (что вранье) - это 7 лет у мужчик и 12 лет у женщин. Это против "рабочего" возраста от 20 до 60 у мужчин и 55 у женщин. То есть что, в возрастных категориях от 20 до 55 (60) почти столько же людей, сколько в категории от 55(60) до 67-ми?

Или у нас в "рабочих" возрастных категориях три четверти не работают вообще? Но такой безработицы Росстан почему-то не показывает...

Ну и касаемо "молодых" пенсионеров. В той самой категории от 60(55) до 65 лет практически все продолжают так или иначе трудиться и на пенсии. То есть этих "молодых" пенсионеров надо причтслять к категории раотающих на самом деле. Потому что уровень наших пенсий не позволяет на них прожить. Это фактически просто "возрастное пособие" для граждан, которое позволяет компенсировать неизбежное снижение работоспособности в пожилом возрасте. Только и всего.

Путин хочет лишить людей этого небольшого государственного вспомоществования? Но ни число рабочих мест, ни средняя зарплата не вырастут. Значит, вырастет смертность и заболеваемость в старших возрастных категориях - это раз, и резко упадет сальдо торгового баланса - ведь деньги, которые тратили пенсионеры на еду и прочие товары из своих пенсий, будут просто изъяты из экономики без какой-либо компенсации. Продажи упадут, налоги снизятся. То есть это нанесет удар по экономике уже со следующего года.

Они там вообще в своем уме, деятели-то эти? Просто времена Гайдара возвращаются - украсть на рубль, а развалить на тысячу... Я просто не представляю, какую цену заплатит экономика страны за эти выведенные из оборота 2 миллиарда "пенсионных" долларов. А это и есть та самая перспектива, о которой думает вроде бы Путин. Только знать бы, каким местом?

Анатолий Баранов