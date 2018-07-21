Дышать будет нечем

Около 200 человек собралось 19 июля, несмотря на проливной дождь, на митинге против расселения пятиэтажек в 5-ом Донском проезде (Южный административный округ Москвы). Местные жители возмущены началом строительства элитного жилого комплекса до согласования условий расселения. Поддержать жителей 5-го Донского проезда приехали представители команды кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина – координатор Левого Фронта и Моссовета Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, юрист Сергей Селиванкин, а также муниципальные депутаты из соседних районов и активисты других инициативных групп москвичей.

Одна из организаторов митинга Ксения Колесова рассказала о том, что жители 5-го Донского проезда подверглись рейдерскому захвату, так как Правительство Москвы передало ООО «Комплекс-строй» и ООО «Строй-комплекс» в аренду землю под 13 жилыми домами и заключило инвест-контракт, по которому застройщик обязуется построить административно-деловые и административно-гостиничные комплексы во владении 21 по 5-му Донскому проезду, а также расселить и снести 13 жилых домов, расположенных на этой территории. Сейчас на территории владения 21 строят жилой комплекс из 5 башен высотой от 70 этажей и больше.

Жители района высказывали на митинге свои опасения, связанные с тем, что строительство многоэтажного комплекса приведет к существенному увеличению нагрузки на транспортную инфраструктуру. После строительства ЖК окончательно «встанет» ТТК, улица Вавилова, Загородное шоссе, улица 60-летия Октября и Варшавское шоссе. Также неизбежно произойдет увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру. Жилой комплекс будет включать более 2 000 квартир — количество жителей 5-го Донского увеличится в четыре раза. Школы, детские сады в районе не строятся. Где будут учиться дети из Донского района, учитывая, что параллельно с Нескучный Home&SPA в районе строится еще 5 высотных жилых комплексов? И, безусловно, ухудшится экологическая ситуация на 5-м Донском, который сегодня является одной из немногих зеленых зон Донского района, вокруг — ТТК, МЦК, ТЭЦ. Дышать будет нечем.

Большое возмущение жителей вызывает и то, каким образом принималось решение о строительстве. Правительство Москвы просто передало землю вместе с жителями на откуп застройщику. По факту, жителей принуждают к совершению сделки, согласия на которую они не давали. При этом, стройка ведется вплотную к не расселенному жилому дому. В результате строительства этот дом был фактически разрушен. Префектура ЮАО на вопрос о компенсации ущерба, нанесенного собственности, рекомендует обращаться в суд. И что особо беспокоит граждан – это задолженность застройщика, которая больше его активов, сумма задолженности — более 12 млрд. рублей.

Представители команды Вадима Кумина приняли активное участие в митинге. Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов пригласил активистов инициативной группы на рабочую встречу, где планируется обсудить все юридические аспекты скандального инвестиционного контракта и подготовить грамотные судебные иски от имени жителей района. В свою очередь, Сергей Удальцов призвал граждан активизировать протестные действия и осуществить при поддержке кандидата в мэры Москвы от лево-патриотических сил коллективные визиты в Префектуру ЮАО г. Москвы и в московскую мэрию.

Практически каждый выступающий на митинге жестко критиковал политику «Единой России», которая покрывает агрессивные действия застройщика и не оказывает людям помощи в решении их проблемы. «Ни одного голоса за кандидата от единороссов на выборах мэры!», — этот лозунг пользовался особой популярностью на митинге.

Закончился митинг уже в сумерках. Люди расходились воодушевленные и подготовленные к активной борьбе за свои дома, за свой район и город. «Москва для людей!», — раздавалось громогласное скандирование жителей Донского района.