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Московский листок

Кто приказал встречать главу РПЦ почетным караулом?

Опубликовано 21.07.2018 в разделе комментариев 2

церковь рпц кирилл богатство
Кто приказал встречать главу РПЦ почетным караулом?

Журналистский запрос

министру обороны РФ

С.К. Шойгу

 

Уважаемый Сергей Кужугетович! 

В кубрике учебной части напротив моей койки висел плакатик, запомнившийся на всю жизнь: «Живи по Уставу - завоюешь честь и славу».

С тех пор крепко-накрепко усвоил: в армии все делается по приказу. Поэтому не только мне казались дикими рассусоливания «демшизы» в августовские дни 1991-го о том, «армия не должна выполнять преступных приказов». Не ей было судить.

Может, сейчас по поводу каждого приказа командира роты, полка, дивизии, министра обороны в частях устраивают дискуссии и «круглые столы». А в советское время было одно требование. «Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок». Да и сегодня так же.

И мы в «Правде» в те роковые дни Августа-91 защищали от нападок армию, солдат и офицеров Таманской, Кантемировской дивизий и МВО, которые по приказу министра обороны Д.Язова были введены в Москву. А тот руководствовался решением ГКЧП и Законом о чрезвычайном положении об охране войсками государственных зданий и учреждений.

Возможно, находясь после ареста и амнистии в группе военных советников Минобороны РФ, Маршал Советского Союза Д.Т.Язов рассказывал Вам какие-то подробности. Или когда передавал Вам ходатайство с просьбой поддержать «Патриот», которую Вы проигнорировали.

А тогда всякие силаевы-станкевичи-собчаки вопили о том, что свергнутые руководители СССР (ГКЧП) должны быть расстреляны, потому что собирались штурмовать «Белый дом».

Однако военные специалисты рассудительно возражали им со страниц «Правды» и других антиельцинских газет: «Вы же захватили всю власть. У вас все документы. Покажите письменный приказ о штурме «Белого дома». В армии такие приказы по телефону не отдаются». Такого приказа ни Ельцин, ни его камарилья показать народу не могли.

- Такой приказ мы не издавали, - рассказывал мне потом в интервью экс-вице-президент СССР и председатель ГКЧП Геннадий Янаев. - Если бы приказ был - исход был бы другой.

Можно добавить, что мы бы и жили сейчас в другой стране. Помнится, году в 1997-м в интервью «Правде-5» Вы вспоминали, как безумный Гайдар требовал от вас - министра МЧС раздать «волонтёрам» автоматы для стрельбы 3-4 октября 93-го по защитникам Конституции и конституционного строя.

К сожалению, после насильственной ликвидации СССР и второго ельцинского госпереворота той «кровавой осенью» в высшем руководстве России оказалось слишком много дегенератов, завлабов и мэнээсов, не служивших в армии, не знающих ее законов, традиций и уставов. Не понимающих, что такое воинский долг и что присягу можно давать только один раз.

Некоторые небожители по сей день уверены, что парад войск на день Победы 9 мая на Красной площади можно принимать, развалившись в кресле.

И когда раздается от них с разных трибун, что в той самой жестокой войне «наш народ победил не благодаря Сталину, а вопреки ему», многим становится боязно за Россию. А Вам, Сергей Кужугетович?

Может ли «наш народ» победить в Сирии террористов без приказов Главковерха В.Путина и Вашего участия?

Ведь, говорят, почему до последних дней экс-министр обороны П.Грачев не боялся возмездия за танковый расстрел Верховного Совета 4 октября 93-го? Потому что у него на руках был письменный приказ Ельцина. Я это слышал на заседании комиссии Госдумы по импичменту вконец разложившегося узурпатора.

Нынче исполняется 25 лет с того кровавого дня. Не могли бы Вы показать народу этот ельцинский приказ, Сергей Кужугетович?

В прошедшие на неделе «царские дни» многие читатели спрашивали: «Почему патриарха Кирилла на местах встречает почетный воинский караул? По какому закону?». И прикладывали снимки таких встреч (в приложении).

Я посмотрел Устав и гарнизонной и караульной службы ВС РФ и в главе 12 «Отдание воинских почестей» нашел параграф 374. В нем исчерпывающий перечень, в каких случаях может назначаться почетный караул и в честь кого. Это президент страны, представители иностранных государств, флаг России.

Про духовных граждан и главу РПЦ в уставе ничего не говорится.

При этом мы допускаем, Сергей Кужугетович, что насчет патриарха Кирилла могло быть Ваше отдельное распоряжение.

 В таком случае, руководствуясь законами о СМИ (27.12.91) и об обращениях граждан (2.05.06), просим Вас ознакомить с ним широкую общественность и, по возможности, обосновать его необходимость.

 

С уважением, 

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 2
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В дании жил взоопарке жираф.Томужирафу взатылок - "Пиф-Пвф!". Скачуто от радости датские дети!
!!!QQQKLOPODAV-TOT-TAKI!!&&& написал 21.07.2018 00:56
"К сожалению, после насильственной ликвидации СССР и второго ельцинского госпереворота той &#171;кровавой осенью&#187; в высшем руководстве России оказалось слишком много дегенератов, завлабов и мэнээсов, не служивших в армии, не знающих ее законов, традиций и уставов."
- Ой, я Вас таки умоля-яяю--юю! То таки де-генерат - он и после армии таик останется де-генератом - то таки да! Таки де-генератизм лечится только свинцовыми таблетками - однократный прием 9 граммов - то таки да!
Таки но дегенератов таки привели к власти мощным приливом фекальные массы, таки состоящие из козлектроата и фекалитета - то таки да! Таки это мировая тенденция - если у премьерихи таки мелкобритании из ротового отверстия пена проистекает, а жирные Попы от китайской таки зажигалки в иерусалиме благодатный огонь таик зажигают - то таки таки может, и жирных пОпов можно таки встречать почетным таки караулом? То таки да-аа?
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Давайте прочитаем текст
А. Головенко, автор письма написал 21.07.2018 00:31
Неудобно, право слово, напоминать. Но давайте не будем спешить ставить коммент, а сначала прочтем текст. Тут много всего.
Не понимаю, когда выхватывают одно предложение и начинают на нем топтаться
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