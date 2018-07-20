В пару Путинской России созревает Рахмоновский Таджикистан

Таджикистанец Зикрулло Мухсини обратился к парламенту и Комитету по языку и терминологии при правительстве республики с предложением переименовать страну из Таджикистана в Рахмоновский Таджикистан, пишет "Ахбор". Об этом Мухсини рассказал в закрытой группе "Информация для размышления/Ахбор барои афкор" в Facebook.

Идею изменить название страны Зикрулло подсказали арабы. "Почему Аравия называется Саудовской? Потому что Ибн Сауд спас Аравию от расчленения в 1926 году, и в 1932 году в ее название добавили "Саудовская". Таджикистан тоже в 1992 находился на грани исчезновения, и Ибн Рахмон спас его от расчленения, и мы сегодня имеем свое государство", - поделился размышлениями таджикистанец, преклоняющийся перед лидером страны.

При этом автор инициативы проигнорировал разницу между двумя государствами, заключающуюся в том, что Саудовская Аравия под властью клана Саудов, наследников основателя и первого короля Абдула-Азиза, благодаря найденным месторождениям нефти стала одной из самых богатых стран мира, а Таджикистан за время правления Рахмона неоднократно признавался самой бедной среди стран Центральной Азии и СНГ.

В соцсети развернулась дискуссия вокруг предложения Мухсини. "Лидер нации создал нашу страну с нуля, на пепелище гражданской войны", - говорят одни. Но нашлись и противники инициативы, которые расценивают ее как проявление "лизоблюдства", зашкаливающего даже на фоне культа личности Эмомали Рахмона. Злые языки также предлагают сразу назвать страну Рахмонистаном.

Раньше звучали предложения назвать столицу Таджикистана Душанбе в честь Эмомали Рахмона Рахмонабадом или даже Эмомали-Сити. Также выдвигались инициативы поставить президенту памятник в центре столицы.

65-летний Эмомали Рахмон руководит страной почти 26 лет - с 1992 года. В 2015 году парламент страны присвоил президенту официальный статус Лидера нации (Пешвои миллат), а также титул Основатель мира и национального единства. Вместе с титулом он получил ряд привилегий, в том числе пожизненное право влиять на политику государства - даже после отставки с поста президента, сообщает "Фергана".

За время столь длительного правления сложился мощный культ личности, проявлениями которого в разные годы стали конкурсы среди студентов на лучшее сочинение о лидере нации, предложения выдвинуть Рахмона на Нобелевскую премию мира и проведение лекций в Таджикском национальном университете на тему "Эмомали Рахмон - архитектор нового государства таджиков".

Автор скандальной инициативы о переименовании страны Зикрулло Мухсини, судя по его аккаунту в Facebook, учился именно в этом вузе, где до 2012 года изучал химию.

Добавим, что сам Эмомали Рахмон как будто недоволен некоторыми проявлениями культа вождя. В конце июня он устроил разнос чиновникам, которые согнали детей на встречу с ним. "Почему вы слов не понимаете? Сколько раз мне повторять, что во время визитов президента в города и районы республики не надо выводить на улицы мальчиков и девочек? Вы посмотрите, люди трясутся от холода. У вас совесть есть?" - возмущался президент.

Отметим, что аналогичные тенденции замечены и в других экс-республиках СССР. В первой половине июля власти Казахстана установили очередную бронзовую скульптуру Нурсултана Назарбаева установили в Национальном музее в Астане. Над скульптурой размещена надпись на казахском языке латинскими буквами: «Моя мечта — чтобы Казахстан был «Мәңгілік Ел» («Вечной страной»). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

Скульптура и надписи во многом копируют монумент в честь шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, установленного в одноименном мемориале в центре Вашингтона США.

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