Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала

Опубликовано 21.07.2018 в разделе комментариев 0

олигархи позор реформа классоваяненависть пенсионеры госдура
Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который недавно одобрил и пенсионную реформу, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в России офшорных зон с особым налоговым режимом для международных холдинговых компаний, через которые богатейшие россияне контролируют ключевые активы экономики. 

Внутри специальных административных зон на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае, которые призваны заменить популярные у россиян западные офшоры, будет действовать возможность платить нулевой налог в бюджет, следует из документа. 

Нулевая ставка будет взиматься с дивидендов, которые холдинги платят свои мажоритарным акционерам. Условием для обнуления налога станет владение не менее 15% в капитале выплачивающей дивиденды компании в течение не менее одного года до момента, когда принято решение о выплате. 

Доходы, полученные иностранным лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, будут облагаться налогом по ставке 5%. 

Госдума начнет рассмотрение закона 18 июля. И в правительстве надеются, что он будет принят до завершения весенней сессии, заявил в прошлую пятницу глава МЭР Максим Орешкин.

Возражения против закона возникли лишь у ЦБ. По мнению Банка России, норма о том, что российские компании могут беспрепятственного выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) противоречат основной цели законопроекта - возврату российского капитала из-за рубежа.

От редакции: Более чёткой с точки зрения защиты классовых интересов буржуазии работы Госдумы и не вспомнишь! Что ни день - то очередной шаг в наступлении на права трудящихся и подарок эксплуататорам. Что они многие годы до этого лета так мямлили-то? Какие-то невнятно-правозащитные закончики, о нравственности и против курения ещё, помнится, принимали - по малодушию... Но тут, после переизбрания Путина и переназначения им Медведева, - словно построил их кто-то!

А, может, в отпуск спешат, прогуливать сотни тысяч, заработанные на принятии антинародных законов? Так или иначе - с учётом позавчера принятого в первом чтении "пенсионного манёвра" и теперь вот очередной халявы для олигархата - надо бы представить всю Госдуру к орденам за заслуги перед олигархическим отечеством. Верно служат государю, вообще никаких вопросов нет к ним. Как в отдельном мире существуют - где только список Форбс, интересы господ с двойным гражданством, защита их капиталов, 13-процентный налог, и боже упаси вводить прогрессивную шкалу! Это ж класс, на котором всё дежрится - "он создаёт рабочие места"...

Д.Ч. 

Новости по теме:

Думаки в первом чтении проодобрямсили "пенсионный манёвр"

На пенсионную реформу перекрестившись, казаки в пояс поклонились царю: "Любо!"

Что двигает депутатами "Единой России", выступающими за пенсионное ограбление народа?

Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Земля должна гореть под ногами реформаторов!
Земля должна гореть под ногами реформаторов!
20.07.2018
Русские бионики: року назло!
Русские бионики: року назло!
21.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Доска позора нашей области расширяется, а также о дерьме и политическом кризисе (1)
А хорошо быть мужем жены пресс-секретаря Путина... (1)
Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала (0)
Путину "не нравится" повышение пенсионного возраста, но он его продавливает (7)
Голодовка на Тундровом проезде (1)
Дышать будет нечем (1)
Кто приказал встречать главу РПЦ почетным караулом? (2)
В пару Путинской России созревает Рахмоновский Таджикистан (1)
Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ (7)
Рассказ Елены Семёновой в Европарламенте о пытках в колониях Казахстана стал поводом её задержания (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Русские бионики: року назло!
Максим Калашников Максим Калашников: Референдум в Донбассе? Та шо вы говорите!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Атаки на Трампа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Зеркальная переоценка ценностей.
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк знает, кoгда лететь...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss