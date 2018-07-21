Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который недавно одобрил и пенсионную реформу, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в России офшорных зон с особым налоговым режимом для международных холдинговых компаний, через которые богатейшие россияне контролируют ключевые активы экономики.

Внутри специальных административных зон на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае, которые призваны заменить популярные у россиян западные офшоры, будет действовать возможность платить нулевой налог в бюджет, следует из документа.

Нулевая ставка будет взиматься с дивидендов, которые холдинги платят свои мажоритарным акционерам. Условием для обнуления налога станет владение не менее 15% в капитале выплачивающей дивиденды компании в течение не менее одного года до момента, когда принято решение о выплате.

Доходы, полученные иностранным лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, будут облагаться налогом по ставке 5%.

Госдума начнет рассмотрение закона 18 июля. И в правительстве надеются, что он будет принят до завершения весенней сессии, заявил в прошлую пятницу глава МЭР Максим Орешкин.

Возражения против закона возникли лишь у ЦБ. По мнению Банка России, норма о том, что российские компании могут беспрепятственного выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) противоречат основной цели законопроекта - возврату российского капитала из-за рубежа.

От редакции: Более чёткой с точки зрения защиты классовых интересов буржуазии работы Госдумы и не вспомнишь! Что ни день - то очередной шаг в наступлении на права трудящихся и подарок эксплуататорам. Что они многие годы до этого лета так мямлили-то? Какие-то невнятно-правозащитные закончики, о нравственности и против курения ещё, помнится, принимали - по малодушию... Но тут, после переизбрания Путина и переназначения им Медведева, - словно построил их кто-то!

А, может, в отпуск спешат, прогуливать сотни тысяч, заработанные на принятии антинародных законов? Так или иначе - с учётом позавчера принятого в первом чтении "пенсионного манёвра" и теперь вот очередной халявы для олигархата - надо бы представить всю Госдуру к орденам за заслуги перед олигархическим отечеством. Верно служат государю, вообще никаких вопросов нет к ним. Как в отдельном мире существуют - где только список Форбс, интересы господ с двойным гражданством, защита их капиталов, 13-процентный налог, и боже упаси вводить прогрессивную шкалу! Это ж класс, на котором всё дежрится - "он создаёт рабочие места"...

Д.Ч.

Новости по теме:

Думаки в первом чтении проодобрямсили "пенсионный манёвр"

На пенсионную реформу перекрестившись, казаки в пояс поклонились царю: "Любо!"

Что двигает депутатами "Единой России", выступающими за пенсионное ограбление народа?

Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ