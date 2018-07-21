А хорошо быть мужем жены пресс-секретаря Путина...

Эту фотографию супруга президентского пресс-секретаря Татьяна Навка только что выложила в свой Инстаграм.

Она на отдыхе в Турции, где ей очень нравится. Это не в Крыму, где нравится бывать другим. Впрочем, там она тоже была.

Поскольку у угасшей знаменитости общительный характер, она постоянно рассказывает в соцсетях о своих передвижениях по морским побережьям Европы и других стран.

Так что поклонники Татьяны Александровны запросто могли установить, что она отдыхает примерно 365 дней в году. Если не на пляжах жарких стран, так в кругу именитых друзей, где ей очень нравится бывать на днях рождения и других увеселительных забавах.

О месте своей работы и должности заботливая супруга кремлевского спикера за три года нового замужества не написала ни разу. В основном развлечения.

Тем не менее, ее второй муж постоянно наращивает ей заработки. Например, он добросовестно написал в своих декларациях, что за 2015 г. доход его третьей супруги составил 90 млн. руб. За 2016-й уже 120 млн. руб. А за 2017 г. и вовсе 200 млн. руб. Олимпийский рекорд среди всех кремлевских жен.

Ну, у них еще кое-что по мелочи. Два теремка за 1,5 млрд.руб., 7 квартир, три иномарки, небольшие плантации ржи.

Особая гордость бывшей эмигрантки, прожившей в Америке 15 лет, - оставшаяся на Манхеттене квартирка. «Наш запасной аэродром», - как любовно отзывается об американской явке Дмитрий Сергеевич.

Они уже поняли, что после завязавшейся между двумя президентами дружбы их гнездышку в Нью-Йорке никакая экспроприация не грозит.

Хорошо быть мужем жены президентского пресс-секретаря...