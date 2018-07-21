Доска позора нашей области расширяется, а также о дерьме и политическом кризисе

В своей предыдущей заметке Доска позора нашей области я написал о том, что пензенские руководители-единороссы не хотели проводить сессию Законодательного собрания Пензенской области для обсуждения «пенсионной реформы», и решили ограничиться заседанием Президиума Заксобра, которое состоялось 06.07.2018. На это заседание, между прочим, не допустили представителей СМИ. После него было опубликовано только краткое информационное сообщение на сайте Заксобра:

В Законодательном Собрании состоялось обсуждение вопросов пенсионного обеспечения граждан

http://www.zspo.ru/pressroom/news/47669/

В этом сообщении даже не было написано об одобрении Президиумом Заксобра «пенсионной реформы» голосами 7 единороссов – членов Президиума (3 представителя от оппозиции, КПРФ, ЛДПР и СР, голосовали против).

Что на самом деле происходило на этом заседании, рассказал Георгий Камнев, первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, член Заксобра и член его Президиума, в интервью ИА PenzaNews (06.07.2018, 23:40):

Камнев рассказал, как в Пензе депутаты голосовали по вопросу повышения пенсионного возраста

https://penzanews.ru/politics/127408-2018

С его слов я описал происходившее на заседании Президиума в своей предыдущей заметке.

Между прочим, Георгий Камнев также сказал в этом интервью:

В Законодательное собрание я направил письмо о том, чтобы это была полноценная сессия — очередная или внеочередная. Но принято решение рассмотреть более узким кругом [в рамках заседания президиума].

То есть сессию собирать не собирались. Но, неожиданно для многих, внеочередная, 10 сессия Пензенского Заксобра была созвана и состоялась 13.07.2018, о чем было информационное сообщение на сайте Заксобра, на этот раз достаточно подробное:

На сессии обсудили вопросы пенсионного законодательства

http://www.zspo.ru/pressroom/news/47858/

Очевидно, пензенские руководители-единороссы получили строгое указание сверху провести сессию и принять нужное решение. Разумеется, такое решение («за») было принято голосами 28 депутатов-единороссов, 3 депутата (2 представителя КПРФ и 1 от СР) проголосовали против, 5 человек отсутствовало (4 от ЕР и 1 от ЛДПР).

Что говорили пензенские депутаты-единороссы на сессии Заксобра в поддержку «пенсионной реформы»

На этой сессии представители пензенских СМИ присутствовали. И некоторые из них опубликовали свои статьи с изложением выступлений депутатов и своими комментариями.

Поэтому дальше просто приведу выдержки из публикаций двух пензенских электронных СМИ.

Кондрашин считает слишком жестким повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет

ИА PenzaNews, 13.07.2018

https://penzanews.ru/politics/127551-2018

Повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин, которое предусмотрено проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», является слишком жестким. Такое мнение высказал бывший сенатор, депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия» Виктор Кондрашин, который также возглавляет кафедру «История России и методика преподавания истории России» Пензенского государственного университета.

«Мне кажется, для женщин многовато на 8 лет сразу увеличивать пенсию, учитывая их огромный статус именно в семейном воспитании и так далее, поэтому здесь есть о чем подумать. А в целом я считаю, что реформа назрела, и ее нужно поддержать»…

Виктор Кондрашин подчеркнул, что намеченные изменения должны сопровождаться улучшением качества жизни россиян.

Гуляков будет спокойно смотреть в лицо избирателям после повышения пенсионного возраста

ИА PenzaNews, 13.07.2018

https://penzanews.ru/politics/127552-2018

Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия», ректор ПГУ Александр Гуляков заявил, что будет спокойно и с чистой совестью смотреть в лицо избирателям после поддержки проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста.

«Я думаю, что сегодня отдельные политические силы, используя эту ситуацию, будут нарабатывать свой политический капитал, но, мне кажется, это не очень честно. Я понимаю, сейчас могут сказать, я уже слышу: «А как вы будете своим избирателям смотреть в лицо?» Я, например, буду смотреть спокойно, с чистой совестью. Почему? Я сказал людям правду. Она может иногда не нравиться, она может быть иногда спорной, но это правда. Мы должны это пережить, и завтра будет лучше»…

ИА PenzaNews ограничилось изложением выступлений только этих двух представителей ЕР за «реформу, а также выступления Георгия Камнева против». На сайте Пенза-Онлайн было опубликовано изложение всех выступлений на этой сессии. Ниже приведены только изложения выступлений депутатов-единороссов в поддержку «реформы».

Депутаты Заксобра и пенсионная реформа: у каждого свое собственное отсутствие мнения

М. Чернецов, Пенза-Онлайн, 19.07.2018

http://penza-online.ru/politika/?ELEMENT_ID=20422

Виктор Кондрашин (ЕР): «Меня волнуют женщины»

«Реформа должна сопровождаться повышением качества жизни людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы экономика России и Пензенской области развивалась и были налицо действительно позитивные сдвиги, чтоб наши жители видели, что реформа ― это не просто попытка залезть в их карман

Нужны все-таки корректировки предложенного жесткого варианта, меня женщины волнуют в частности, для женщин многовато 8 лет сразу, учитывая их огромный статус в семейном воспитании и так далее. А в целом реформу я поддерживаю».

От редакции [Пенза-Онлайн]: А слабо сначала «сделать все возможное, чтоб экономика развивалась», а уж потом повышать пенсионный возраст? А то какой-то диссонанс чувствуется…

Василий Чернышов (ЕР): «Разговор, что в государстве есть деньги ― от лукавого»

«Разговор о том, что в государстве можно найти деньги, оставить все, как было ― это все от лукавого. А что, в Германии денег не было? Или в Бельгии? Или в Голландии? Падает рождается, стареют нации, на 1 пенсионера приходится 1,1 рабочего. Задыхаемся. Говорят, растет цена на нефть, возьмем деньги оттуда. Но надо думать о следующих поколениях, направлять эти деньги на инфраструктуру. Она рушится, она в катастрофическом состоянии: теплотрассы, дороги, школы, ясли, БАМ нужно расширять.

Я бы хотел в законопроект внести поправки. Обязательно будут и в предпенсионном состоянии безработные. Предлагаю повысить пособие по безработице: не от 900 до 4900 рублей, а чтобы они были по прожиточному минимуму, это 11,5 тысяч. Второе ― ввести универсальные пособия по нуждаемости вне зависимости от возраста.

Я поддерживаю законопроект».

От редакции [Пенза-Онлайн]: То есть, на то, чтоб платить пенсионерам денег нет, а на пособия для них же, но в статусе безработных ― есть?

Александр Гуляков (ЕР): «1000 рублей ― разве не существенное повышение пенсии?»

«По факту, многие люди продолжают работать. Я даже не беру свою сферу образования. Пытаюсь омолодить преподавательский состав, но никак не получается.

Говорят, что молодежи не найти работу, а теперь еще и старики будут работать. Но интересы молодого человека и пожилого в вопросах трудоустройства практически не пересекаются.

За последние 3 года пенсии повышались по Пензе от 300 до 500 рублей. Если как обещается, будет на 1000 рублей ― разве не существенное повышение. Существенное.

Считаю возможным женщинам сделать возраст 60; если у женщины 3 и более детей ― право на досрочную пенсию; если человек по состоянию здоровья не может работать ― право на досрочную пенсию.

Я своим избирателям смогу смотреть в глаза спокойно, потому что сказал им правду. Она может не нравиться, она бывает спорная (sic!). Но это правда».

От редакции [Пенза-Онлайн]: Какое повышение пенсии Александр Дмитриевич тогда считает НЕсущественным?

Ольга Чистякова (ЕР): «О мужчинах должны заботиться женщины»

«Как мама, как жена, как дочь ― здесь говорили снизить возраст для женщин ― а я за мужчин. Чтобы мужчины выходили на пенсию не в 65, как предполагалось, а хотя бы в 63. Потому что о вас тоже нужно заботиться, и должны заботиться женщины. Естественно, для женщин 63 это тоже много, 60 хотя бы. Многодетным матерям льготы при выходе на пенсию. Может быть, стоит продумать налоговые льготы для руководителей (sic!) предприятий, где будут трудиться люди пенсионного возраста».

От редакции [Пенза-Онлайн]: То есть просто меняем налоги на выплаты в ПФР?

Николай Лукьянов (ЕР): «Так мы повысим производительность труда»

«Возраст 63-65 вызывает опасения, особенно у людей физического труда: каменщиков, грузчиков. Но здесь у государства появляется новая цель, модернизировать системы работы. Так мы повысим производительность труда.

Одна пенсионная реформа проблем не решит, но только вкупе с другими реформами. Один из главных вопросов ― коррупция. Денежные средства, добытые незаконным путем, должны быть обращены в доход государства. Необходимо ратифицировать 20 статью международной конвенции.

А реформу проводить необходимо, и лучше сейчас».

От редакции [Пенза-Онлайн]: Списки коррупционеров уже готовы? Что ж вы раньше-то молчали?

Игорь Борисов (ЕР): «У нас на предприятии работают и до 70»

«Оппоненты говорят, что более 60 лет работать тяжело и многие не доживают до этого возраста. Я не соглашусь. У нас на предприятии (ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» ― прим.ред.) работают и до 70 лет. Не только офисные работники, но и плотники, маляры, штукатуры. В том числе, женщины. Это не говорит о том, что им не на что жить. Они хотят работать.

Есть вопрос по женщинам. Может, до 60 лет увеличить возраст для женщин. Поэтому безусловно я поддерживаю эту реформу».

От редакции [Пенза-Онлайн]: И каков процент сотрудников-пенсионеров на вашем предприятии?

Людмила Глухова (ЕР): «Это повысит престиж человека труда»

«Надо предусмотреть льготы для граждан, имеющих рабочие профессии. Тем, кто более 30 лет проработал вне кабинетных условий. Не везде еще пришли новые технологии и разные инновации. Это станет стимулом для развития народного хозяйства и повысит престиж человека труда».

От редакции [Пенза-Онлайн]: Можно привести конкретный порядок предоставления льгот за физический труд?

Михаил Лисин (ЕР): «У нас будет право выбора»

«Проект закона предполагает однозначное увеличение пенсионного возраста. Предлагаю предусмотреть норму, позволяющую в любой момент по достижении «старого» пенсионного возраста, выйти на пенсию с условием, что пенсия все оставшееся время будет меньше. При таком подходе у нас будет право выбора».

От редакции [Пенза-Онлайн]: Учитывая неотвратимость реформы, пожалуй, самое конструктивное предложение.

Вадим Супиков (ЕР): «Предлагаю поддержать»

«Первое предложение: ввести льготное налогообложение для предприятий, создающих рабочие места и принимающих на работу людей старшего возраста. Поддерживаю своих коллег, предлагающих уменьшить пенсионный возраст до 60 лет. Предлагаю также ввести досрочную пенсию для матерей, которые имеют 3 детей и более. Это будет наш вклад в копилку по преодолению демографического кризиса. Предлагаю поддержать законопроект».

От редакции [Пенза-Онлайн]: поскольку новых идей нет, вопросов у нас тоже нет.

Мой комментарий: язык мой – враг мой. Никто не может лучше разоблачить этих личностей, чем они сами.

Доска позора Пензенской области расширяется

В своей предыдущей заметке я высказал предложение о создании виртуальной Доски позора нашей Пензенской области, где будут размещены имена тех «наших» депутатов, чиновников, общественных «деятелей» и т.п., кто поддержал эту «пенсионную реформу», с обязательным подтверждением (Интернет-ссылками, сканами статей в газетах и т.п.) такой поддержки. (Разумеется, такие доски могут быть созданы и в других регионах).

По итогам заседания Президиума Заксобра 06.07.2018 в нее были включены (все – представители ЕР):

Лидин Валерий Кузьмич – Председатель Законодательного Собрания Пензенской области

Егоров Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Космачев Вячеслав Владимирович – Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Полукаров Владимир Васильевич – Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Боринштейн Вадим Изяевич – директор МУП «Пензагорстройзаказчик»

Супиков Вадим Николаевич – генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация»

Чернышов Василий Егорович – Председатель комитета по экономической политике, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе

(Данные о депутатах здесь и далее взяты с сайта Заксобра Пензенской области.)

По итогам сессии Заксобра 13.07.2018 дополнительно заносим на Доску позора следующих депутатов-членов ЕР, выступавших на сессии в поддержку «реформы» и потом голосовавших «за»:

Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»

Глухова Людмила Васильевна – генеральный директор ОАО «Каменский элеватор», директор ООО «СХП Каменское», директор ООО «Рассвет», директор ООО «Росток»

Гуляков Александр Дмитриевич – ректор Пензенского государственного университета [в прошлом – начальник Управления внутренних дел по Пензенской области]

Кондрашин Виктор Викторович – заведующий кафедрой «История России, краеведение и методика преподавания истории» Пензенского государственного университета

Лисин Михаил Николаевич – генеральный директор ООО «Электра»

Лукьянов Николай Васильевич – индивидуальный предприниматель

Чистякова Ольга Александровна – заместитель директора по социальным вопросам ООО «Дионис», председатель правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел»

Полный список депутатов Законодательного собрания Пензенской области, проголосовавших 13.07.2018 за «пенсионную реформу», будет уточнен для размещения на Доске позора.

Также там будут размещены депутаты Госдумы, представляющие Пензенскую область, поддержавшие эту «реформу» на голосовании в Госдуме 19.07.2018.

Что касается губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, то он до настоящего времени, насколько нам известно, не выступил публично в поддержку «пенсионной реформы».

Пензенские профсоюзы – митинга не будет

Федерация профсоюзов Пензенской области (официальная, из ФНПР) собиралась 17.07.2018 провести митинг против «пенсионной реформы».

По имеющейся у нас информации ряд профсоюзных организаций Пензы собирались выступить на этом митинге против «реформы», причем это были решения организаций, а не личные мнения отдельных людей.

Но митинг не состоялся. Очевидно, руководители пензенских профсоюзов (члены ЕР, разумеется), получили указание сверху не проводить митинг и «взяли под козырек». Или, попросту говоря, испугались.

Впрочем, насколько нам известно, председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Котов Николай Васильевич, являющийся членом Заксобра, на сессии 13.07.2018 не присутствовал. Похоже, что рядовых членов профсоюзов он тоже боится.

«Белая ворона»

Нашлась среди депутатов-единороссов пензенского Заксобра и «белая ворона». Это Кочетков Олег Александрович, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой».

Он не присутствовал на сессии 13.07.2018. После этого он совершил несколько поступков, получивших заметный резонанс в пензенском Интернете. Эту историю можно изложить цитатами из двух статей моего знакомого пензенского журналиста.

Не все единороссы одинаково послушны

В. Беляков, Пенза-Онлайн, 17.07.2018

http://penza-online.ru/politika/?ELEMENT_ID=20402

…генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой», депутат-единоросс Олег Кочетков, который на сессии Заксобра также отсутствовал, поддержал не коллег по партии, а коллег по предприятию, выступивших против пенсионной реформы.

«К сожалению или к счастью, меня вчера на заседании не было, — написал Олег Кочетков в комментарии к посту о пенсионной реформе в Фейсбуке. — Но вечером у себя провел собрание с коллективом, проголосовали. Итог: 68 — «против», 3 — «за», 4 — воздержались. Мое голосование — «ПРОТИВ». Люди не готовы к переменам в сложное время. Подвести свой коллектив я не могу».

Директоров среди депутатов-единороссов в Заксобре много. Провел ли еще кто-нибудь из них подобное собрание на своем предприятии? Вряд ли. Неужели в партии не понимают, что такое единодушие, не может пойти на пользу ее авторитету среди населения? Что активная поддержка кампании по повышению пенсионного возраста того и гляди превратится в кампанию «Единой России» против самой себя?

Все единороссы одинаково послушны, или Нормальные «герои» всегда идут в обход

В. Беляков, Пенза-Онлайн, 17.07.2018

http://penza-online.ru/politika/?ELEMENT_ID=20411

…видоизменился материал на портале рекламно-информационного агентства «ПензаСМИ», вышедший под заголовком «СтанкоМашСтрой» против. На пензенском предприятии обсудили пенсионную реформу». Порталом, кстати, владеет сам Кочетков.

В первоначальном виде комментарий промышленника выглядел так:

«На мой взгляд, проект пенсионной реформы не проработан до конца, в нем много серьезных вопросов, требующих тщательного анализа и обсуждения. Считаю, что сегодня повышение пенсионного возраста — решение преждевременное».

Сейчас читателям предложен уже другой вариант:

«Возможно, пенсионная реформа назрела давно, и принимать ее надо, но в настоящее время проект необходимо максимально проработать. В нем кроется слишком много серьезных вопросов, требующих тщательного анализа и обсуждения».

Согласитесь, разница большая.

Очевидно, старшие товарищи по партии позвонили коллеге, отчитав за неспортивное поведение. Сказали ему что-то типа: «Парень, ты в команде «Единой России», ты сам ее выбрал, что за бунт на корабле, где твоя партийная дисциплина?»

Для справки – ссылка на указанный материал:

«СтанкоМашСтрой» против. На пензенском предприятии обсудили пенсионную реформу

ПензаСМИ, 16.07.2018

https://penzasmi.ru/news/7874/stankomashstroy-protiv-na-penzenskom-predpriyatii-obsudili-pensionnuyu-reformu

Что касается комментария Кочеткова в Фейсбуке, то его аккаунт в настоящее время деактивирован, почему прочитать этот комментарий (и возможные комментарии к нему) невозможно.

Лично я считаю, что факты голосования на «СтанкоМашСтрое», размещения вышеприведенной публикации и отказа Олега Кочеткова от участия в голосовании за «реформу» являются выражением его позиции и гораздо важнее явно вынужденного изменения комментария Кочеткова в конце этой публикации.

Насколько нам известно, Олег Кочетков подвергается достаточно серьезному давлению, надеемся, что он его выдержит.

О дерьме и политическом кризисе

Когда я писал эту статью, появилось сообщение, что

Путину не нравится повышение пенсионного возраста

ТАСС, 20.07.2017

http://tass.ru/ekonomika/5391202

По словам президента, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть "надует" граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", - сказал он. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - заявил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу.

Сообщение довольно длинное, рассуждения Путина весьма уклончивые, главное, на мой взгляд:

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

В связи с этим хотел бы высказать свое личное мнение.

Если Путин наложит вето на этот закон или каким-то образом остановит (приостановит?) процесс его принятия (различные возможности для этого у него есть), то как себя будут чувствовать инициировавшие эту «реформу» либералы и поддерживающие ее чиновники и «обслуживающий персонал», а также депутаты региональных органов власти и Госдумы, проголосовавшие за эту «реформу»? Видимо, как будто их окунули в дерьмо.

Но если Путин допустит принятие этого закона и подпишет его (пусть даже в смягченной форме, например, сделав уступки женщинам), то подобные ощущения будут испытывать около 90 % населения Российской Федерации.

Так что Путину предстоит сделать очень серьезный выбор. Вся ответственность за непринятие или принятие «пенсионной реформы», точнее, за увеличение пенсионного возраста, в соответствии с традициями нашей страны падет именно на него.

И в любом случае, независимо от этого выбора, в РФ начнется серьезный политический кризис. В первом случае «обиженными» будут либералы и их союзники и сотрудники – их немного, но они обладают огромным влиянием «наверху».

Во втором случае обиженными (без кавычек) будут около 90 % населения Российской Федерации.

И в обоих случаях одной обидой дело не ограничится. Проигравшая сторона (любая) начнет активные действия, и к чему это приведет, предсказать невозможно.

P.S. А все-таки не случайно Кадыров и Поклонская выступили против «пенсионной реформы»…