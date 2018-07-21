Пайсон бежит из "Роскосмоса", а вот Цуркан уже никуда не убежит

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в «Роскосмос») Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он.

На вопрос о дальнейшей судьбе центра представитель госкорпорации не ответил. «Не могу сказать, об этом у меня информации нет», — заверил он.

Устименко добавил, что «Роскосмос» пока не получал каких-либо уведомлений о планируемых допросах действующего или бывшего руководства госкорпорации или входящих в его структуру институтов и организаций.

«Все находится в ведении следственного управления [ФСБ], и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — добавил он.

Отметим, что за последний месяц это уже второй крупный, системный скандал в структурах, имеющих стретегическое значение - уже начали замалчивать так называемый цуркангейт, загадочную историю в "Интер РАО", откуда информация об энергопоставках и крымской трассировке попадала в Молдавию и Румынию...

Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже, обвиняется в сотрудничестве с молдавской спецслужбой, заявил "Интерфаксу" ее адвокат Иван Павлов.

"Обвинение Карины представляет три абзаца текста, умещающегося на половине страницы стандартного листа бумаги. Конкретно Карину обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", - сообщил Павлов.

Согласно фабуле обвинения Цуркан, по словам Павлова, "21 апреля 2015 года где-то на территории Москвы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества", и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдовы".

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