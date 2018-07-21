Проблемы с очищением питьевой воды на Украине и в Крыму привели к росту кишечных заболеваний

Граждан РФ предупредили о вспышке острых кишечных инфекций в украинском городе Мариуполь, сообщение об этом распространил Роспотребнадзор. В субботу, 21 июля, ведомство отметило, что более 80 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрировали медики с 6 по 12 июля.

«В структуре заболевших преобладают дети, составившие более 60%», — отметило ведомство. Отмечается, что более трети пострадавших полагают, что заразились во время купания в море.

В Мариуполе имеются несанкционированные канализационные стоки, в пробах морской воды фиксировались нестандартные микробиологические показания, подчеркнул Роспотребнадзор.

В июне мэр Львова Андрей Садовый не исключил эвакуации из города детей. Причина — высокий риск инфекционной опасности из-за мусора. Но проблема не только в сточных водах...

Отметим, что водный коллапс наблюдается на весьма широком пространстве, когда-то называвшемся УССР - от Крыма до Киева. Предприятия пищевой промышленности Coca-Cola Ukraine, PepsiCo и Carlsberg Ukraine могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды. Об этом 14 июля сообщила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия", - сказала она в эфире радио "Громадське".

7 июля компания "Киевводоканал", ответственная за водоснабжение украинской столицы, сообщила о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране, передает ТАСС. По данным компании, 15 июня июня предприятие "Днепразот" - производитель жидкого хлора и соляной кислоты, используемых для обеззараживания - предупредило о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска в связи с отсутствием рентабельности из-за высокой стоимости газа.

От редакции: На закате перестройки очень модной темой была "индустриальная и мелиораторская проблема" - горе-экологи причитали, глядя на Арал, что проклятые большевистские эксперименты над природой ведут только к катастрофам, а индустрия того же Мариуполя портит здоровье не только рабочим: омывающие город воды несут заразу (тогда индустрия работала мощнее и зараза была иной, не просто канализацией) куда-то дальше. Так вот вам иной полюс - попавшая в частные подлые руки Коломойского индустрия, которая работала на очищение питьевой воды во всей УССР, сейчас явно не в состоянии обеспечить (потому что питается дорогим российским газом) нужд населения, и страдает оно, гражданское население Украины.

Не олигархи, пьющие воду иной очистки и купающиеся не там, где пролетариат - а именно простое население страдает от водного коллапса. Ну, ещё страдают торговцы пивом и газированными напитками, однако их жалко в меньшей степени - "Коку-колу", "Пепсико", "Карлсберг". Но вообще ситуация из-за затяжной войны Нафтогаза с Газпромом уже переходит из локально-индустриальных в общественно-политические масштабы: в самый разгар купального сезона дети подвергаются опасности на любых пляжах, где нет достаточного количества надёжно очищенной питьевой воды, зато есть сточные воды, а они есть и на Чёрном, и на Азовском морях... Причём виновны тут в равной степени и Миллер, и Коломойский. И Москва, и Киев, и силовигархия, и "евромайдановский призыв".

Д.Ч.

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