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Московский листок

Проблемы с очищением питьевой воды на Украине и в Крыму привели к росту кишечных заболеваний

Опубликовано 21.07.2018 в разделе комментариев 5

украина газпром днр лнр вода коломойский нафтогаз
Проблемы с очищением питьевой воды на Украине и в Крыму привели к росту кишечных заболеваний

Граждан РФ предупредили о вспышке острых кишечных инфекций в украинском городе Мариуполь, сообщение об этом распространил Роспотребнадзор. В субботу, 21 июля, ведомство отметило, что более 80 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрировали медики с 6 по 12 июля. 

«В структуре заболевших преобладают дети, составившие более 60%», — отметило ведомство. Отмечается, что более трети пострадавших полагают, что заразились во время купания в море. 

В Мариуполе имеются несанкционированные канализационные стоки, в пробах морской воды фиксировались нестандартные микробиологические показания, подчеркнул Роспотребнадзор. 

В июне мэр Львова Андрей Садовый не исключил эвакуации из города детей. Причина — высокий риск инфекционной опасности из-за мусора. Но проблема не только в сточных водах...

Отметим, что водный коллапс наблюдается на весьма широком пространстве, когда-то называвшемся УССР - от Крыма до Киева. Предприятия пищевой промышленности Coca-Cola Ukraine, PepsiCo и Carlsberg Ukraine могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды. Об этом 14 июля сообщила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская. 

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия", - сказала она в эфире радио "Громадське". 

7 июля компания "Киевводоканал", ответственная за водоснабжение украинской столицы, сообщила о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране, передает ТАСС. По данным компании, 15 июня июня предприятие "Днепразот" - производитель жидкого хлора и соляной кислоты, используемых для обеззараживания - предупредило о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска в связи с отсутствием рентабельности из-за высокой стоимости газа.  

От редакции: На закате перестройки очень модной темой была "индустриальная и мелиораторская проблема" - горе-экологи причитали, глядя на Арал, что проклятые большевистские эксперименты над природой ведут только к катастрофам, а индустрия того же Мариуполя портит здоровье не только рабочим: омывающие город воды несут заразу (тогда индустрия работала мощнее и зараза была иной, не просто канализацией) куда-то дальше. Так вот вам иной полюс - попавшая в частные подлые руки Коломойского индустрия, которая работала на очищение питьевой воды во всей УССР, сейчас явно не в состоянии обеспечить (потому что питается дорогим российским газом) нужд населения, и страдает оно, гражданское население Украины.

Не олигархи, пьющие воду иной очистки и купающиеся не там, где пролетариат - а именно простое население страдает от водного коллапса. Ну, ещё страдают торговцы пивом и газированными напитками, однако их жалко в меньшей степени - "Коку-колу", "Пепсико", "Карлсберг". Но вообще ситуация из-за затяжной войны Нафтогаза с Газпромом уже переходит из локально-индустриальных в общественно-политические масштабы: в самый разгар купального сезона дети подвергаются опасности на любых пляжах, где нет достаточного количества надёжно очищенной питьевой воды, зато есть сточные воды, а они есть и на Чёрном, и на Азовском морях... Причём виновны тут в равной степени и Миллер, и Коломойский. И Москва, и Киев, и силовигархия, и "евромайдановский призыв".

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 5
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.+-,., написал 21.07.2018 13:27
А какое отношение кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида",имеют к Мариуполю.Кацапопитеки в Мариуполь попадают любо тушами внутри бронетехники идущей в переплавку,либо сырьем для удобрений.Для особо тупорылых кацапопитеков напоминаю,что руки надо мыть и воду кипятить.Непонятно другое.Где же выссказывания кацапопитеков,которые считают себя экономистами,ну там идиоты типа глазьева,делягина,хазина и прочей ....Эти недосущества еще недавно во все горло критиковали Набиулину за покупку трежерис(американских ценных бумаг).Ну так чего эти кацапопитеки заткнулись,когда на сегодня эта самая Набиулина по указанию плешивого,плюгавого,кацапорылого Х.У.Й.Л.А продала 90% этих самых ценных бумаг на практически $ 90 млд.?Чего молчат то?Так вот.Молчат они по простой причине,ибо даже обычный человек понимает,что продажа трежерис,это продажа последней заначки,которая поддерживает "кацапские дрова"на плаву,позволяя закупать продукцию критического импорта.Лукашенко это понял первым и уже истерит,ибо понимает что будет с ним вообще,ибо уже сегодня белорусы ездят в Украину за "колбасой".С кацапомойкой будет еще хуже,ибо все последуещее я уже видел только я тогда находился внутри системы,а не как сейчас снаружи.Сначала будет установлен фиксированный курс бакса,и запрещен свободный обмен валюты.Потом будет создан "внешторг" осусуществляющий все внешнеторговые операции.Потом в кацапомойке начнет исчезать продовольствие и кацапопитеки начут принимать законы о запрете вывоза продукции за пределы регионов и одновременно ездить в Украину(ну кто куда)за колбасой и сыром,причем расплачиваться будут только валютой,бензином и золотом(золотыми монетами,которые печатают в кацапомойке и которые у Стерлигова начали ржаветь,т.е принимать эти монеты в Украине будут по цене лома)ибо больше не чем.Ну отдельные предприятия впк начнут торгоать брендами и технологиями производства отдельных видов продукции(в основном впк).Дальше начнется закрытие проекта кацапомойка по образу и подобию СССР.Те кто поумнее и помоложе будут искать родственников в Украине, перебираться в Украину на пмж и учиться быть нормальными людьми,а не кацапопитекамир.Руководство приграничных регионов,которое поумнее "проведет референдум"и начнет присоединятся к Украине,Финляндии и т.д на любых условиях,которые поглупее попробуют поиграть в банановых диктаторов.Ядерные арсеналы кацапомойки будут взяты под контроль силами НАТО,равно как и АЭС и иные подобные производства,а кацапомойка превратится в то,чем всегда была-Московию в границах 13 в.со спивающимся населением живущим на подачки ЕС.О судьбе плешивого плюгавого кацапорылого Х.У.Й.Л.А(и его команды) уж что то додумайте сами.Вариантов не много.От Каддафи до Хусейна.Вот примерно так.А началось все с того,что кацапопитеки начали против Украины захватническую войну.
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(без названия)
лелик написал 21.07.2018 12:39
Да что там киевлянам какая-то вода. Они Чернобыль пережили и ничего. А вот крымчанам надо тренироваться,а то думают в сказку попали. Думаю со временем попривыкнут. Еще и радоваться будут, что мыться не надо.
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(без названия)
азерок написал 21.07.2018 12:39
Забайкалье заливает водой, тысячи домов затоплены, снесены мосты, десятки тысяч пострадавших...
а "коммунисты" знай себе бреднячкок про украинский Мариуполь вбрасывают
Видать вброс говвна про Украину хорошо оплачивается, а коммунисты как всегда только о бабле думают, на свою страну им наплевать...
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(без названия)
лелик написал 21.07.2018 12:30
Да что там киевлянам какая-то вода. Они Чернобыль пережили и ничего. А вот крымчанам надо тренироваться,а то думают в сказку попали. Думаю со временем попривыкнут. Еще и радоваться будут, что мыться не надо.
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(без названия)
а может из за моста написал 21.07.2018 12:23
вода в Азове стала грязнее?
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